Nu kan du få michelinbelønnet ramen i Japans kiosker

Det resulterede i mange løftede øjenbryn, da en uanselig ramen-restaurant i Tokyo sidste år modtog en michelinstjerne. Da den franske madbibel normalt er spækket med knoldselleri-skum og dekonstrueret and, var det lidt at en overraskelse, at en ramen-restaurant pludselig var i selskab med verdenens Jiro’er og Alain Ducasse’er.

Hvis det var overraskende, at man kunne få michelinstjerne for at lave ramen, så kan følgende måske få hoveder på stribe til at eksplodere i finere madlavningskredse: Tsuta, ramen-restauranten med stjerne, har indgået et samarbejde med den japanske kioskkæde Circle K og partneren Sunkus om at sælge Tsuta instant ramen.

Lige siden Tsuta blev belønnet med sin stjerne, har folk stået i kø i flere timer bare for at få en skålfuld nudler. (Også selvom vi her taler om en delikat omgang “rosmarinkrydret barbecue svinekød og soya-ramen, med en snert af Karl Johan-svampe”.)

Ved at slå sig sammen med Circle K og Sunkus har Tsuta virkelig bredt sit navn ud til masserne. For 498 yen (30 kr) kan man nu anskaffe sig en skål Tsuta ramen, skriver Rocket News 24. Ramen-suppen, der skal nydes kold, indeholder både tynde nudler, en soya-baseret kyllingefond, fiskefond, og et pulver der skal efterligne det trøffelekstrakt, som serveres i den rigtige udgave på Tsuta.

Men Tsuta stopper ikke ved ramen. De vil også sælge – en ret bestående af ris, char siu-gris, og hvid trøffelekstrakt-sauce – til en pris på omkring 20 kroner. Makanai er en ret, der som regel laves af restaurantpersonalet af de ingredienser, der er tilgængelige på dagen. Tsutas take-away version kan kun fås i Japans østlige Kanto-region, der omgiver Tokyo.

Så hvis du er i Japan mellem den 24. maj og den 20. juni, som er det begrænsede tidsrum, hvor man kan få fingrene i Tsutas instantprodukter, kan du altså smage michelinagtige retter til omkring 30 kroner stykket, eller to retter for omkring en halvtredser. Det kan godt være, det er dyrere, end den slags pulver-ramen, man normalt kan finde i supermarkeder, men smagsoplevelsen bør være noget bedre.