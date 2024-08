Nu kan du få Nutella i gigantiske tre kilo-spande

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland.

”Grådighed er et bundløst hul, der udmatter et menneske i en endeløs bestræbelse på at tilfredsstille et behov, som aldrig kan mættes,” sagde den tyske filosof Erick Fromm engang. Men et tysk supermarked har alligevel taget det på deres skuldre at forsøge at tilfredsstille et enkelt af deres kunders behov: Deres hungren efter hasselnødde-kakao-smørrepålæg.

For et par ugen siden besluttede Tobias Skiba, som er butikschef i et Edeka-supermarked i den lille by Neukirchen-Vluyn nær Düsseldorf, at hans butik ikke kunne nøjes med de almindelige glas Nutella – de skulle også have gigantiske spande med tre kilo brunt guf i hver. De koster 250 kroner stykket.

Vi blev nødt til at ringe til Tobias Skiba for at finde ud, hvad hans kunder dog finder på at bruge så meget Nutella til.

VICE: Det er godt nok meget Nutella at købe på én gang. Hvorfor har du besluttet at tilføje dem til jeres udvalg?

Tobias Skiba: Nogle af vores faste kunder spurgte, om man kunne få større glas med Nutella. Så skrev jeg til vores leverandører, og de tilbød os den her størrelse.



Hvilken reaktion fik du fra kunderne?

De har virkelig taget godt imod dem – de første 50 spande solgte vi meget hurtigt, og jeg har omkring halvdelen af den næste forsendelse på 150 spande tilbage. De sender snart mere.

Hvem har brug for tre kilo Nutella til eget forbrug?

Der var faktisk en kunde, der købte fire spande – han skulle holde fest, og ville bruge de 12 kilo på crêpes til sine gæster. Men det er alle slags mennesker, hvis bare de kan nå frem til os. I går var der en fyr fra Belgien, som købte to spande til sig selv og yderligere 24 almindelige glas til sin familie. Et par fra Essen tog en taxa og en bus for at komme hertil, fordi de ikke har bil. Vi har også modtaget beskeder fra Finland og Australien. Vi er ved at finde ud af, hvordan vi kan sende dem med posten.

Men er det ikke bare et PR-stunt?

På en måde, jo, og vi er da også blevet nævnt på både en østrigsk radiostation og den tyske TV-kanal Sat.1. Men jeg kunne slet ikke forestille mig, at der ville være så stor interesse for spandene fra hele Europa. Reaktionen har været overvældende, og derfor er de nu en del af vores faste udvalg.

Hvad ville du gøre, hvis du havde 50 spande helt for dig selv?

Selvom jeg godt kan lide Nutella, kunne jeg ikke engang klare én. Jeg tror, jeg ville invitere det tyske landshold på besøg og lade dem gå amok. [Holdet er med i en del reklamer for Nutella.]

Er der noget andet, som du hellere ville købe i alt for stor størrelse?

Hvis jeg spiste tre kilo Nutella, skulle jeg nok også købe et par for store bukser.