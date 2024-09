Nu kan du spise på dineren fra ‘Saved by the Bell’

Halvfemserne har ringet for allernødigst at påminde os om, at det var det bedste årti, der nogensinde er gennemlevet. Saved By the Max er en pop-up diner i Chicago inspireret af den fiktive restaurant, der udgjorde en af kulisserne i 90’er tv-serien Saved by the Bell. Eller som den så mundret hed på dansk: Fede Fritimer.

Hvis tanken om en “Mac & Screech” med “Mr. Belding’s Fries”tiltaler dig (skyllet ned med en rootbeer float med alkohol som en hyldest til seriens emotionelle afslutning), så skal du nok bare stoppe med at læse det her og skynde dig at bestille en flybillet til USA.

Men forbered dig på at skulle stå i kø i op til fem timer, hvis du ikke var blandt de få heldige, der nåede at reservere et bord, da billetterne blev sat til salg via Facebook. (Alle reservationer til den tre måneder lange pop-up var udsolgt efter 15 minutter.)

“Tori’s Fried Chicken”

Chicago er en gastronomisk højborg, så derfor er maden naturligvis ikke dårlig. Brian Fisher, der tidligere arbejdede på den Michelin-belønnede Schwa, står bag menuen. Det vidner de små detaljer om: brugen af japansk kewpie mayonnaise i en “Bayside Burger,” eller kokosmælke-vaflen og den koreansk-inspirerede kylling, der tilsammen udgør “Tori’s Fried Chicken”.

MUNCHIES kontaktede Derek Berry, den visionære mand der står bag projektet, for at finde ud af, hvordan det føles at genskabe en totalt fiktiv diner, og hvorfor han har lagt så meget arbejde i kvaliteten af maden.

MUNCHIES: Hej Derek. Hvordan har du det i dag? Derek Berry: Jeg har det fremragende. Vi åbnede forrige onsdag, afholdt vores første brunch henover weekenden og er lige nu ved at gøre os klar til middag.

“Mac & Screech”

Hvordan er restauranten blevet modtaget? Fantastisk godt. Om aftenen er vi totalt reserveret helt frem til slutningen af august. Vi har haft meget begrænsede pladser til folk uden reservation, hvilket har resulteret i kø langt ned ad gaden, både til morgenmad, frokost og aften. Folk har stået i kø i op mod fem timer for at prøve vores menu. Sidste lørdag mødte jeg ind klokken seks om morgenen og allerede på det tidspunkt, stod der 15 mennesker i kø. Køen kan blive flere hundrede mennesker lang. Det har været helt overvældende.

Vi har været så heldige at få plads til alle, selvom folk til tider har været tvunget til at vente i et godt stykke tid. Vores køkken laver tre gange så meget mad, som vi havde forventet. Jeg vil tro, at 30 procent af vores gæster kommer udenbys fra. Jeg er rent faktisk i gang med at planlægge et bryllup mellem et par fra New Zealand, der kontaktede mig. I weekenden skal jeg ordineres på internettet, så jeg kan vie dem. Måske skal jeg klæde mig ud som Mr. Belding—men jeg er ikke helt sikker endnu.

Wow. Nostalgi er en magtfuld følelse. Havde du på forhånd nogen idé om, hvor populært dit koncept ville være? Overhovedet ikke. Jeg vidste, at serien var populær. Jeg var selv vild med den, og jeg vidste, at nogle af mine venner også var vilde med den. Jeg har holdt et par 90’er fester i løbet af de seneste otte år, og de forløb rigtig godt, når der var Saved by the Bell-tema, men jeg havde ikke forudset det hér. Vi var allerede fuldt booket i løbet af 15 minutter, halvanden måned før vi åbnede dørene. Det var helt vildt.

Hvordan fik du idéen med at kombinere dineren fra tv-serien med god madlavning? Hele idéen bunder i en brainstorm. Det øjeblik, det gik op for os, hvor vildt det egentlig ville blive, var da vi åbnede op for reservationer. Vi havde håbet på at sælge et par hundrede billetter. Vi lavede en video om vores pop-up, og den blev set af en halv million mennesker i løbet af den første dag. Da vi så det, gik det op for os, at vi havde skabt et monster.

Jeg havde troet, at det ville være stilnet af allerede nu. Vi forsøger stadig at begribe dét, der er sket.

Hvordan var det at åbne en restaurant baseret på en tv-serie fra begyndelsen af 90’erne? Det var en lærerig oplevelse. NBC gav os alle tilladelserne meget tidligt i processen. De var meget opmuntrende og syntes, at det var en super idé. Vi arbejdede meget hurtigt, og de hjalp os med strategi. Det satte virkelig fart i det. Fra at folk håbede, det ville være fantastisk, blev det rent faktisk søsat og var succesfuldt.

“Bayside Burger”

Hvor meget vægt lagde i på maden i realiseringen af jeres 90’er fantasi? Vi kunne bare have lavet hotdogs og kyllingebryster og så kaldt det en dag, men vi kontaktede Brian Fisher og fik ham til at sammensætte en fantastisk menu. Vi har haft gæster, der kun er kommet for at smage hans mad. Vi rammer bare rigtigt så mange steder med det her koncept. Det er en mærkværdig treenighed af gastronomi, underholdning og god service. Jeg mener, at det er maden, der gør projektet langtidsholdbart. Man kan komme ind og tage en selfie, men man forlader ikke kun stedet med selfien. Man forlader også stedet med en fantastisk smag i munden, og det er dét, der kan få folk til at vende tilbage.

Jeg mødte en gæst, der ikke var den store fan a Saved by the Bell, men som kom her for at smage maden. Folk tager endda desserter med hjem. Brandet er tidløst og super sejt, og det skulle maden også være.

“AC Siders”

Er I blevet kontaktet af skuespillerne fra serien? Ja, stort set alle karakterer i serien og forfatterne og producerne. Vi arbejder på nogle ret seje ting her på Saved by the Max. Vi fik skuespilleren, der spillede Max i tv-serien — Ed Alonzo — til at komme herhen de første par dage. Så hjalp han med at betjene og vise folk hen til deres borde. Han gjorde det i serien og nu hér i virkeligheden. Det var magisk.

Er restauranten stadig en pop-up, eller vil I gøre den til noget mere permanent? Vi har ingen konkrete planer efter den 31. august, men det ser lyst ud. Vi får masser af omtale. Jeg er 100 procent ærlig, når jeg nu fortæller dig, at ventelisten er lige så omfattende som det antal reservationer, vi rent faktisk har solgt. Så ja, vi er lige begyndt at drøfte, hvordan vi kan forlænge restaurantens levetid.

Tak fordi du tog dig tid til at tale med mig.