Nu kan vi endelig høre Cardi B’s debutalbum, ‘Invasion of Privacy’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

Bronx-ikonet Cardi B har netop gjort sin pladedebut på et stort pladeselskab med albummet Invasion of Privacy. Efter rapperen i mandags offentliggjorde nyheden om den kommende udgivelse, har hun været allestedsnærværende – på kun to uger har hun udgivet de nye sange “Be Careful” og “Drip (feat. Migos)”, smidt en video til “Bartier Cardi (feat. 21 Savage)” instrueret af Petra Collins, annonceret, at hun bliver The Tonight Shows først medvært nogensinde, og manet stort set samtlige rygter om hende i verden i jorden. #BardiGang går helt bananas lige nu, og oven i hatten får vi nu endelig mulighed for at høre hele det nye album. Udover de tidligere nævnte numre, så indeholder pladen også tracks, hvor Cardi B optræder sammen med SZA, YG, Kehlani, Chance The Rapper, Bad Bunny og J Balvin.

Selv om Invasion of Privacy er Cardi Bs debut på et stort label og hendes første officielle ’album’, så er det ikke den første fuldlængde-udgivelse, hun har på cv’et. I 2016 og 2017 stod hun bag to Gangsta Bitch Music-mixtapes, hvor det andet tape indeholdt Offset-samarbejdet ”Lick”. Flere af Cardis nyere singler har efterladt et stort aftryk på hitlisterne, senest ”Finesse”, hvor rapperen optræder sammen med Bruno Mars (tracket ligger på nuværende tidspunkt på en tredjeplads på Billboard Hot 100). Det er hendes fjerde top-10-single efter ”Bodak Yellow”, Migos og Nicki Minaj-kollaborationen ”Motorsport” og ”No Limit”, hvor hun optræder sammen med G-Eazy and A$AP Rocky.

