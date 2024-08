Nu sagsøger RZA et hundeplejefirma, der hedder Woof-Tang Clan

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Endnu en dag, endnu en bizar beef med afsæt i musikverdenen: I Brooklyn ligger der et firma, der lever af gå tur med folks hunde. Firmaet hedder Woof-Tang Clan. Sødt. Helt vildt sødt navn. Men Wu-Tang Clan-strategen RZA har det ikke super fedt over, at skulle dele det gode Wu-Tang-navn med en masse vovser, der ikke har bedt gruppen om tilladelse (fair nok), og har derfor indledt en retssag mod hundepasserne for brud på rettighedsloven.

Ifølge New York Daily News bygger sagsanlægget på påstanden om, at Wu-Tang Clans navn og logo er blevet “umiskendeligt associeret” med Woof-Tang Clan, der forsøgte at patentere deres navn tilbage i juni. Woof-Tang Clan udbyder både dog-walking og dog-sitting på Manhattan og har ifølge NYDN reklameret med merchandise, hvorpå nuttede hunde er blevet photoshoppet henover ikoniske Wu-Tang-illustrationer. Og eftersom internettet anno 2017 må siges at være et ret dog-eat-dog sted, plejer den slags sager ikke at ende…specielt godt.

Hundepasningsfirmaet er ejet af Marty Cuatchon, der ikke ønskede at udtale sig om den juridiske situation, men fortalte New York Daily News, at han havde kendskab til RZAs holdning på området. “Jeg er fan,” siger han. “Vi går tur med hunde. Det virkede som en god ide.”

Rådfør dig eventuelt med en advokat næste gang. Omvendt kunne det være, at RZA skulle lade sig inspirere af Big Boi fra Outkast (som, hvis du skulle have glemt det, ejer en hundeshampoo) og investere i Woof-Tang Clan i stedet.