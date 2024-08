Nu ved du, hvornår du skal drikke din whisky rent

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.



Vi kender alle en whisky-snob, der insisterer på at hælde et par dråber destilleret vand i sin gyldne nektar for at “åbne smagen op” og øge aromaen. Men som det er tilfældet med det meste alkoholsnobberi, så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor det skulle få en whisky til at smage bedre, at man fortynder den – indtil nu.

Kombinationen af kornsorter og fade af forskellige typer træ får whiskyproduktion til at minde om alkymi nogle gange, men der er selvfølgelig en meget videnskabelig forklaring på, hvorfor whisky smager som det gør – lige meget om den er fra det skotske højland eller Kentucky – og den forklaring er et molekyle, der hedder guaiacol.

Ifølge en undersøgelse, der blev offentliggjort i Scientific Reports for nylig, er forståelsen af, hvad der sker når guaiacol kommer i forbindelse med vand, nøglen til at lure hemmeligheden bag den perfekte balance mellem whisky og vand. Ved hjælp af en computersimulation var forfatterne Björn C. G. Karlsson og Ran Friedman i stand til at måle, hvordan guaiacol påvirkes af forskellige koncentrationer af vand.

Det viser sig, at i alkohol på 45 procent eller lavere, lægger guaiacol-molekylerne i whiskyen sig øverst i glasset, så det dufter og smager bedre, mens det ved 59 % bliver fordelt i væsken, væk fra overfladen, og dermed væk fra næse og mund på den glade dranker.

Det ved dem, der destillerer whisky, til dels allerede. Whisky bliver normalt destilleret ved 70 %, inden det bliver fortyndet med vand og opnår en alkoholprocent i nærheden af de 40. Derefter bliver det yderligere fortyndet af os med isterninger, vand eller sodavand.

Men computermodellen er altså ikke kun vigtig viden, til næste gang du nørder whisky i baren – det kan have en meget praktisk indflydelse på spiritusindustrien.

“Det her indikerer, at smagen af guaiacol i whiskyen kan øges under destillationsprocessen, inden alkoholen kommer på flaske,” skriver forfatterne. “Vores resultater kan måske overføres på andre smagsgivende amfipatiske molekyler og kan medvirke til en forbedring af produktionsmetoderne, så smagen af alkohol optimeres.”

Så drik lige en skål for Björn C. G. Karlsson og Ran Friedman, for deres computermodel kan øge vores forståelse af whiskyens magiske verden. Bare lad være med at hælde vand i din bourbon – med mindre den er over 45 %. Videnskab er sgu for fedt.