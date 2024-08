Nu vil Instagram fortælle dig, hvor meget tid du spilder på Instagram

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Når man scroller gennem Instagram, kan det nogle gange føles som endeløs tortur, der langsomt, men sikkert får en til at føle sig mere og mere utilstrækkelig. Jaja, billederne er flotte, og det er sjovt at lege med filtre, men du bliver også bombarderet med nøje udvalgte, redigerede scener fra det liv, brugerne vil have du skal se. Det er næsten umuligt ikke at komme til at sammenligne sig selv med sine venner, sin ekskæreste, gamle skolekammerater og fremmede mennesker, og hvordan de lever deres liv – og det er alt sammen med til at gøre appen til den største medie-synder i forhold til brugernes psykiske helbred.

Instagram, som er ejet af Facebook, har allerede tilføjet en “mute”-funktion, så man kan skjule opslag fra bestemte brugere, uden at holde op med at følge dem, men nu har appens trivselsafdeling lanceret en ny funktion til både Instagram og Facebook, der vil hjælpe brugerne med at styre, hvor meget tid de bruger på hver platform.

Det er en beslutning, der – for nogen – måske vil være mere deprimerende end at scrolle gennem sit feed, men Facebook og Instagram vil altså snart have et panel, der måler din daglige aktivitet på appen, og hvor længe du i gennemsnit har stirret ned i din telefon i den uge. Det fortæller BuzzFeed News. Du kan også selv sætte grænser for, hvor lang tid du må bruge på hver app, så der kommer en daglig påmindelse, der advarer dig, når tiden er ved at være gået, ligesom den vil mute notifikationer i op til otte timer.

“Målet med de her funktioner er at hjælpe folk med at være mere bevidste om, hvor meget tid de bruger på Facebook og Instagram, og give dem magten og kontrollen til at bestemme, hvordan og hvornår de vil være online,” sagde Ameet Ranadive, der er leder af Instagrams trivselsafdeling, på en pressekonference.

De nye funktioner rammer din app i løbet af de næste par uger, og om ikke andet er de Facebooks forsøg på gøre noget ved negative kropsidealer, ensomhed, angst og depression, som det er dokumenteret, at mange brugere oplever, efter at have brugt lang tid på en af de to apps. Men det bliver spændende at se, om der rent faktisk er nogen, der ænser alarmerne og de begrænsninger, de har sat for sig selv, eller om et overblik over, hvor meget tid de spilder på hver app, bare får dem til at holde sig helt væk fra det nye kontrolpanel. Hvis du får det dårligt af at scrolle gennem Instagram eller Facebook, kan du jo altid bare slette appen og bruge din tid på noget andet.