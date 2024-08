På vandretur i bar røv i Alperne

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Schweiz

Roshan Adhihetty havde aldrig tænkt så meget over, hvorfor nogle folk kan lide at være nøgne i offentligheden, før han ved et tilfælde havnede i en nudistlejr under en ferie på Korsika. Da han kom hjem til Schweiz, havde han et brændende ønske om at lære mere om subkulturen. Derfor tog han kontakt til en lokal nudistforening. Efter et par måneder havde han lært nudisterne bedre at kende, og så fik han lov til at tage med og fotografere dem, mens de var på vandretur i bar røv gennem alperne i Schweiz, Tyskland og Østrig.

Han var med på over 30 vandreture, på nogle af dem var der over 90 deltagere . Nu har han lavet en bog, Nacktwanderer (Nøgne hikere, red.), ud af billederne, han har taget. I store dele af Schweiz er det ulovligt at vandre nøgen – man kan risikere en bødestraf på helt op til 640 kroner – og derfor, er de fleste af hans billeder taget i Tyskland. For ikke at ligne en voyeur blandt resten af gruppen, der hovedsageligt bestod af ældre mænd, valgte Roshan også selv at smide kludene og iføre sig alpernudisternes uniform: Vandrestøvler, masser af solcreme og adamskostume.

Du kan se et udvalg af billeder fra Roshans bog herunder.