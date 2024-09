Ny forskning siger at vegetarisme faktisk er endnu værre for planeten

Denne artikel blev oprindeligt udgivet på MUNCHIES

Der er hele tiden en ny madvare, vi kan skyde skylden for kræft på. Al mad er gift. Intet spiseligt er sikkert, og alting er usundt for dig. Og for miljøet. Og for menneskeheden.

Når det er sagt, så er der stadig mange af planetens indbyggere, som slipper afsted med at lave måltider til sig selv, som rent faktisk er sunde, gør minimum skade på planeten, og som ideelt set ikke er umenneskeligt onde mod dyr. Selv FN har insisteret på, at veganisme udgør en glimrende modvægt til amerikanernes foretrukne chili cheese fries og dobbelte baconburgere, og at det endda kan redde os fra planetens snarlige undergang.

Begrundelsen er som følger: Det kræver utroligt mange ressourcer og energi at producere kød. Produktionen af kød står for en stor del af udledningen af de drivhusgasser, som langsomt forvandler planeten til en smeltende Filur-is.

FN-rapporten fra 2010 taler for en kød- og mælkeproduktfri kost, og hævder at animalske produkter står for overvældende 70 procent af verdens ferskvandsforbrug, 38 procent af det totale landbrug og 19 procent af menneskehedens kulstofudledning. Løsningen? At forbedre effektiviteten i den agrikulturelle produktion for at udbalancere den kommende overbefolkning af jorden og samtidig gå over til en mere grøn kost. Du ved – grønsager, kornprodukter, frugt, al den slags.

Der er bare et problem: Forskere vurderer nu at vegetariske og såkaldt “sunde” kostvaner faktisk er endnu værre for planeten. Sorry, Arnold.

Et hold fra Carnegie Mellon University – ikke ligefrem er en ukendt institution – har trykt en ny rapport i Environment Systems and Decisions, hvor de argumenterer for, at vegetariske kostvaner bidrager mere til klimaforandringer end dine kødædende vaner. Forskerne siger endda, at de opdaterede anbefalinger fra USDA – som anbefaler at skære ned på kødet, og i stedet spise mere frugt, grønt og fisk – opfordrer forbrugerne til ubevidst at bruge flere ressourcer, og derfor forårsage mere “udledning per kalorie.”

Det er hovedsagen: Kalorier.

Det kræver selvfølgelig flere ressourcer at opdrætte et svin end at gro et par hoveder iceberg salat. Men fem kilo svinekød brødføder også flere mennesker end fem kilo iceberg salat. Man skal spise meget mere salat for at føle sig mæt. Og det er problemet.

Forskerne studerede mønstre for fødevareforbruget i USA og målte deres energiforbrug, udledningen af drivhusgasser og vandforbrug. Oprindeligt ville forskerne måle, hvordan fedmeepidemien i USA påvirker miljøet med udgangspunkt i landbrug, fødevarebehandling og transport, såvel som mere komplekse faktorer som salg, service og endda hvordan privatpersoner opbevarer fødevarer.

Men da alting var talt op, så det ikke så godt ud for de kål-gnaskende, “eat-clean” entusiaster, du følger på Instagram.

Paul Fischbeck, som er professor ved Carnegie Mellon sagde i en udtalelse, “At spise salat er over tre gange så slemt som at spise bacon, målt på udledningen af drivhusgasser.”

I kan alle sammen tage hjem nu. Alt er forkert. Op er ned.

“Rigtig mange almindelige grønsager kræver flere ressourcer per kalorie, end man skulle tro,” fortsætter han. “Det ser især slemt ud med aubergine, selleri og agurk, når man sammenligner med svinekød eller kylling.”

Før du rejser dig, og fylder dit fjæs med baconindsvøbt bacon, så husk, at det er en god ting at holde en sund vægt og at indtage færre kalorier. Det er godt for din krop, og det er godt for gode gamle moder jord, og det er godt for din kæreste, som er bange for at du har givet slip på de gode vaner. Forskerne vil gerne være sikre på, at du forstår det her. Faktisk, hvis folk i USA ikke var så fede, så ville det reducere drivhusgassen, energiforbruget og vandforbruget med omkring ni procent.

Men at bytte al kød ud med frugt, nødder, grønsager, mælkeprodukter og fisk øger vores kulstofudledning med seks procent, vandforbruget med ti procent, og energiforbruget med forbavsende 38 procent. Hold da op.

“Der er et komplekst forhold mellem kosten og miljøet,” fortæller forsker Michelle Tom. “Det, som er godt for os rent sundhedsmæssigt, er ikke altid det bedste for miljøet.”

Så for at opsummere – alting slår os ihjel, og al mad er gift. Og glem ikke: Grønsager smelter polerne og drukner os alle sammen. Nå ja, og kød giver dig kræft. Bon appetit!

