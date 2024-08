Ny forskning undersøger nuancerne i kvinders orgasmer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af BROADLY USA



Videnskabsfolk og mænd har længe forsøgt at forstå mysteriet, der er den kvindelige orgasme. Takket været en ny undersøgelse i Journal of Sex & Marital Therapy, der har fokuseret på stimulering af kønsdelene, står en ting nu helt klart: Selvom alle kvinder oplever nydelse i forbindelse med sex forskelligt, så findes der grundlæggende teknikker, som de fleste kvinder reagerer på.

Videos by VICE

Forskerne bag undersøgelsen har analyseret data fra en online undersøgelse foretaget i 2015 og fokuserer på resultaterne blandt 1.055, overvejende heteroseksuelle, kvinder i alderen 18 til 94. De var især interesserede i spørgsmål, der gik på demografi og seksuel baggrund, orgasmer under samleje, orgasmernes kvalitet og stimulering af kønsdele.

Et af de mest fascinerende aspekter af undersøgelsen er, hvor specifik den bliver, når det handler om berøring af kønsdelene. Forskere fra Indiana University udarbejdede spørgsmålene sammen med repræsentanter fra OMGYes.com, et californisk firma, der tidligere har arbejdet med kvinders præferencer og foretrukne teknikker. Deltagere i undersøgelsen blev ikke bare spurgt, om de synes om berøring (svarmulighederne var blandt andre direkte på klitoris, klitoris-området, skamlæberne og så videre), men også om, hvilke bevægelser de foretrak (side til side, op og ned eller diagonale bevægelser), og hvor meget pres (fra let berøring til en dybere massage) de foretrak.

“Folk går meget op i de små nuancer, når det handler om øl og vin – for eksempel at diskutere noter i vin eller humle i øl. Hvorfor ikke også udvide samtalen om sex udover ‘berøring dernede’?”

På baggrund af den omfattende data kunne forskerne konkludere, at “opfattelserne af, hvad der er behageligt i forhold til berøring af kønsdelene, er forskelligartede” både i forhold til området, berøringens intensitet og berøringsstil. For eksempel siger to tredjedele af de adspurgte kvinder, at de hovedsageligt finder nydelse i berøring af området omkring klitoris (altså rundt om den og ikke direkte på selve klitoris), en meget let berøring af klitoris samt stimulering af skamlæberne. Mens de to mest populære former for berøring er op og ned (63,7 procent) og cirkulær berøring (51,6 procent), så noterer forskerne sig, at hele 41 procent af kvinder kun foretrækker én slags berøring.

De fleste kvinder svarede ligeledes, at de foretrak berøring med let pres. 16 procent svarede dog, at de synes om flere former for pres i berøringen. I forhold til, om berøringen følger et mønster i bevægelsen, så svarede 75 procent, at de foretrækker en rytmisk bevægelse, en bevægelse i cirkler omkring klitoris med forskellige mønstre til afveksling og en bred palet i forhold til presset mod kønsdelene.

“Det kan måske være gavnligt at holde de her forskellige opfattelser af berøring af kønsdelene in mente, når man udforsker sine egne præferencer både alene og sammen med en partner,” konkluderer undersøgelsen. “Terapeuter og uddannelsesinstitutioner kan eventuelt finde input til rådgivning af par. Når man har de fire parametre for berøring med i sin rådgivning, bliver det muligvis lettere at vejlede par med konkrete forslag fremfor bare at sige ‘prøv jer frem.’”

“Ofte bliver orgasmen reduceret til et binært spørgsmål – enten indtræffer den, eller også udebliver den. Men orgasmer er nuancerede størrelser, og når man er bevidst om det, kan man forbedre sin egen oplevelse.”

En af de vigtigste ting er dog, at kvinder nu har en mulighed for at sætte ord på, hvad de foretrækker i forhold til berøring. “Det er kun få mennesker, der har haft så detaljerede samtaler om sex med deres partnere,” siger Debby Herbenick, som er hovedforfatter på undersøgelsen og professor i sundhedsvidenskab ved Indiana University, til Broadly. “Som sexforsker er det nogle ret interessante konklusioner, vi er nået frem til sammen med OMGYes.com ved at se på detaljerne i deres arbejde. Data viser, at der er store forskelle på, hvordan kvinder kan lide at blive berørt, hvad end de er alene eller sammen med en partner.”

“Og hvorfor skulle vi ikke dele den viden?” fortsætter hun. “Folk går meget op i de små nuancer, når det handler om øl og vin – for eksempel at diskutere noter i vin eller humle i øl. Hvorfor ikke også udvide samtalen om sex udover ‘berøring dernede’?”

En anden vigtig ting ved undersøgelsen er, at den viser, at orgasmer varierer. Tre fjerdedele (77,5 procent) af kvinderne melder, at nogle orgasmer er bedre end andre (ud af dem fortæller 39 procent, at stimulering af klitoris under penetration forbedrer oplevelsen). “Det er vigtigt at tale mere om orgasmen,” siger Herbenick. “Ofte bliver orgasmen reduceret til et binært spørgsmål – enten indtræffer den, eller også udebliver den. Men orgasmer er nuancerede størrelser, og når man er bevidst om det, kan man forbedre sin egen oplevelse.”