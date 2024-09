Ny forskning vil få dig til at genoverveje din grill rengøring

Forskerne finder hele tiden på nye ting at skrive om. Nogle bruger et umenneskeligt antal timer på at finkæmme det åbenlyse. Andre dykker ned i emner, der er så esoteriske, at forfatterne selv sandsynligvis er de eneste, der er interesserede i det, de finder ud af. Men når forskerne finder ud af noget, hvor de synes at påpege det åbenlyse – samtidig med at de advarer mod de farer, det åbenlyse kan føre med sig – så er det forskning, det er værd at skrive om.

Og ny forskning fra University of Missouri School of Medicine beskriver en sæsonbetonet fare, der har sent op mod 1700 mennesker på hospitalet i USA siden 2002. Og denne nymodens fare er? Faren for uforvarende at komme til at spise stålbørstehår fra den slags redskaber, man bruger til at rense grillen med.

Du tror måske, du gør en god gerning, når du renser din grill, men ifølge forskerne udsætter du i virkeligheden både dig selv og andre for overhængende fare. Løse børstehår falder nemlig let af og finder dermed vej til sommermaden, og hvis de bliver spist, fører de piggede børsterhår til skader i munden, halsen og mandlerne. Glem alt om fiskeben: Sommeren 2016 kommer til at handle om stålbørster, der på voldsom vis slår sig ned i dit blødende svælg.

Rapportens forfattere udtaler, at måden, man kan undgå faren, er ved at inspicere grillen grundigt efter endt rengøring med børster. Eller ved bare at undgå brugen af børster.

Kendskabet til den halslogerende stålbørsteepidemi er dog ikke så udbredt; selv læger ved måske ikke, at de skal være på vagt. Dr. David Chang, som er lektor i hoved- og halskirurgi på universitetet, udtaler: “Hvis læger ikke er klar over eksistensen af dette problem, risikerer de at bestille de forkerte undersøgelser, eller de risikerer at overse vigtig patienthistorik, der kan hjælpe dem med at nå en korrekt diagnose.”

Forskningsprojektet så nærmere på databaser, der kortlægger skader forbundet med indtagelsen af objekter, og opdagede, at der siden 2002 er registreret 1698 tilfælde af skader i USA, der kunne relateres til indtagelsen af metalbørstehår. Og de mest hyppige skader gik ud over tænder, halsen og mandlerne.

Men sluger man et børstehår, kan det gå rigtig galt: “Hvis børstenhåret passerer halsregionen uden at sætte sig fast, kan det i stedet sætte sig fast længere nede, i eksempelvis spiserøret, mavesækken eller tarmene. Børstehåret kan tilmed bevæge sig ud af tarmsystemet og forårsage indre skader andetsteds i kroppen.”

Derfor lyder det nu faktisk både rimeligt og forsvarligt, at undlade at rengøre grillen – i hvert fald med stålbørste – hvis man tager højde for farerne, der er forbundet med det.

Men om emnet var vigtigt nok til, at det krævede sit helt eget forskningsprojekt må være op til dig.