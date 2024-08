Øh, hvad er en ‘Arctic Monkey’ egentlig?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

‘Who The F*** Are Arctic Monkeys?’ lød spørgsmålet på en ep fra 2006 fyldt med sange fra Sheffields mest kendte eksportvare, siden byen bogstaveligt talt egenhændigt opfandt stål under den industrielle revolution. Spørgsmålet står skrevet med blå tusch på et spejl på pladeomslaget, og på titelsangen kan man høre en præ-USA, præ-Alexa Chung, præ-hårgelé Alex Turner spå: // in five years’ time will it be / who the fuck’s Arctic Monkeys? //

Tolv (12!!!) år senere kan vi roligt konstatere, at svaret på Turners spørgsmål er: nej. Det tidligere-rå-men-nu-fedtede band har lige udgivet deres sjette album Tranquility Base Hotel & Casino, og billetterne til deres dertilhørende turné til september er blevet revet væk, hvilket blandt andet har skuffet en række levende skovmandsskjorter på Twitter.

Der er dog et langt vigtigere spørgsmål, der stadig mangler at blive besvaret. Et spørgsmål, som vi i virkeligheden overhovedet ikke har stillet de her rige, kendte og magtfulde mænd nok gange. Et spørgsmål som vi, Noisey, føler at I, Arctic Monkeys- og musikfans, fortjener svaret på. Hvad er en ‘Arctic Monkey’ egentlig? Polaraber – findes de? Har arktiske aber nogensinde været en ting? Kan aber overleve i Antarktis? En hurtig Google-søgning kaster den her Daily Mail artikel af sig, der handler om Macaque-aber, der leger med sne i Japans Jigokudani-nationalpark, men det er teknisk set ikke Antarktis, og Daily Mail er ikke rigtig en troværdig kilde. Derfor besluttede jeg mig for at tage sagen i egen hånd og ringede, i musikjournalistikkens navn, til en række mennesker, som jeg håbede ville kunne gøre mig klogere.

London Zoo

En hanløve, via her, ikke London Zoo

London Zoo: Hej, hvad kan jeg hjælpe med?

Noisey: Hej, ja – jeg ringer fra Noisey og ville høre, om du ligger inde med arktiske aber?

Det gør vi ikke, nej.

Hvad er det tætteste dyr, du har på en?

[mumler utydeligt] Vi har fyldestgørende beskrivelser af alle vores arter her i ZSL på hjemmesiden, det hedder ‘Animal Inventory’ – gå ind på ZSL.org og søg på ‘animal inventory’. Derfra kan du klikke dig ind på pattedyrssektionen, hvor du vil kunne se de forskellige abearter, vi har.

Hvor mange forskellige abearter har I?

Det ved jeg ikke, tjek Animal Inventory. Der kan du se dem alle sammen.

Okay. Er der nogen aber, der ville kunne overleve i arktiske egne?

Jeg ved det ikke. Det spørgsmål kan jeg simpelthen ikke svare på. Sorry.

Dyrlægerne i Brockwell

A cat, via here, not Brockwell Vets

Noisey: Hej jeg ringer fra Noisey, og håber du kan give mig lidt info om arctic monkeys.

Dyrlægerne i Brockwell: [lang stilhed] om hvem?

Arktiske aber….har I nogle aber i jeres varetægt pt.?

Nej.

Nå. Er det lovligt at eje en abe i Storbritannien?

Det er ulovligt, ja.

Alle aber?

Ja.

Så der findes ikke nogen aber, som man kunne eje som kæledyr.

Nej.

Hvilke dyr har du?

Ingen. Vi er dyrlæger.

Jeg troede også, at I havde en dyrehandel tilknyttet.

Det er kun mad og legetøj.

Tak for din tid.

Pets at Home (dyrehandel)

Pets at Home: Pets at Home på Old Kent Road, hvad kan jeg hjælpe med?

Noisey: Hej, jeg ringer fra Noisey og leder efter noget information om arktiske aber.

…arktiske aber?

Ja.

[stilhed]

Jeg tænkte på, om du vidste, hvad en arctic monkey er?

Det er sgu da et band, Arctic Monkeys.

Ja, men i dyreriget. Ved du, om de findes?

Ingen

Sælger du nogle aber?…Hallå? Hallå?

:(

Professor i zoologi ved Cambridge University

Noisey: Godmorgen. Har du et par minutter til at tale med mig om arktiske aber?

Professor i zoologi: Jeg ved ikke noget om – eller – vi snakker ikke aber, hvad slags væsen er en arktisk abe?

Det havde jeg håbet, at du kunne svare mig på. Findes de?

Jeg har aldrig hørt noget om, at der skulle være primater i Antarktis – udover mennesker. Jeg er ikke ligefrem ekspert på lige det område, men for mig lyder det ikke, som om navnet bygger på noget plausibelt dyr, med mindre en “arctic monkey” er en hel anden type væsen. Der er nogle små krebsdyr, der er kendt som et-eller-andet-aber i daglig tale, men jeg kender ikke til nogen, der skulle have forbindelse til Antarktis, nej.

Er der aber, der ville kunne overleve i polarcirklen?

Jeg kan ikke komme på nogen abe, der lever særlig langt fra troperne, men igen, jeg er på ingen måde abeekspert.

Den argentinske ambassade

Argentina Flag via

Den argentinske ambassade: Embajada de Argentina, buenos dias.

Noisey: Godmorgen. Jeg er i færd med at undersøge, hvorvidt arktiske aber findes. Det lader ikke til, at Antarktis har en ambassade, fordi området forvaltes i fællesskab af medunderskriverne af Antarktis-traktaten, og dem kunne jeg ikke ringe til, men Google siger, at det tætteste land på Antarktis er den sydligste del af Sydamerika, der deles af Chile og Argentina.

Jeg skal forsøge at hjælpe dig, bare fortæl videre.

Fedt! Er der aber i Argentina?

Ja!

Hvad med i for eksempel…Patagonien?

Jeg kender virkelig ikke svarene på de her spørgsmål… kan jeg give dig en emailadresse, som du kan kontakte kulturforvaltningen på?

Det ville være fantastisk, tusind tak. Et sidste spørgsmål: ved du, hvad Argentinas nationaldyr er?

Hmm, lad mig lige tænke… Jeg tror, det er en eller anden form for puma, men jeg er ikke sikker. Det må jeg lige have fundet ud af!

Tusind tak for al din hjælp.

Jeg er ked af, at jeg ikke kunne være af mere hjælp, men velbekomme.

:)