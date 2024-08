Ølfirma trækker reklame tilbage, der opfordrer til diskrimination mod rødhårede

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Det er otte år – otte fucking år – siden en YouTuber ved navn Michael “CopperCab” Kittrell stod i sin indkørsel og skreg “GINGER PEOPLE DO HAVE SOULS” ind i et håndholdt videokamera.

Videos by VICE

“Jeg er så træt af, at alle laver grin med rødhårede,” sagde han i mindre meme-venligt øjeblik i videoen. Selvom mere end 43 millioner mennesker har set Kittrel klage over mobning mod rødhårede, så virker det ikke som om, nogen af dem arbejder for Carlton & United, som er et australsk bryggeri, der netop har trukket deres nye reklame tilbage, fordi den går efter de rødhårede.

I reklamen for Yak Ales ser man en øldrikkende videnskabsmand, som opdager “det rødhårede gen”. Fortælleren forklarer, at det “flyder rundt i vores øl, ligesom det flyder rundt i menneskets DNA”. Den virkeligt underlige præmis er, at flasker med Rusty Yak Gingery Ale er blevet gemt i six-packs med andre slags Yak-øl, og hvis man finder en og dermed “forhindrer spredningen af det rødhårede gen”, så får man 2500 kroner.

Fatter du den? Bryggeren antyder, at sådan en øl ville være en ubehagelig overraskelse, ligesom et rødhåret barn ville være! Til trods for “et glimt i øjet” – som Carlton & Uniteds reklamebureau siger det – blev reklamen genstand for en del klager fra folk, som mente, at den kun skabte mere diskrimination og mobning af rødhårede. “Selvom reklamen tydeligvis er satirisk, så forestil dig, hvis man havde gjort det samme mod en hvilken som helst anden gruppe i samfundet. Ville det være okay at reklamere for en mørk stout på samme måde?” står der i en underskriftindsamling mod reklamen.

“Det er uden tvivl en negativ reklame. Vi er sikker på, at det får rødhårede i Australien til at føle sig udenfor, og sådan skal det ikke være,” siger Adrienne Vendetti-Hodges til MUNCHIES. Hun er medstifter og redaktør på den amerikanske blog How to Be a Redhead. “Forestil dig en ung, rødhåret person, som i forvejen er utilpas ved at være rødhåret, og som måske bliver mobbet i skolen, og som ser den reklame. Det er jo frygteligt! Det fik os også til at indse, at mobningen af rødhårede er langt værre i andre lande end i USA. Et ølfirma kunne aldrig lave sådan en reklame her i landet.”

Advertising Standards Bureau, som er den australske myndighed, der holder hånd i hanke med reklamebureauerne, modtog en række klager om reklamen, og til sidst besluttede de, at det var ikke god stil. “Flertallet i det panel, der undersøgte reklamen, mente, at tanken om, at en bestemt genetisk variant skulle stoppes, var et negativt udgangspunkt,” skrev en repræsentant for Advertising Standards Community Panel ifølge SmartCompany. “Den mest oplagte fortolkning af reklamen var, at der var noget galt med at have rødt hår. Flertallet af panelet mente, at den attitude var med til at dæmonisere rødhårede mennesker, og at det kunne føre til yderligere latterliggørelse af rødhårede personer.”



Carlton & United trak modstræbende reklamen tilbage, men undskyldte ikke for den. “Reklamen forsøger bare at forbinde lanceringen af vores nye Rusty Yak Ginger Ale med rødhårede i vores samfund på en kærlig og humoristisk måde med et glimt i øjet ved at forbinde deres hårfarve med ‘den skarpe ingefærssmag fra Rusty Yak’, som det også nævnes i reklamen,” skrev bryggeriet i en pressemeddelelse.

Vendetti-Hodges mener en undskyldning til det rødhårede miljø ville være på sin plads. “Vi håber, de undskylder, ikke kun for de rødhåredes skyld, men for alle, som er anderledes på den ene eller den anden måde,” siger hun. “Firmaer bør promovere individualisme uden at mobbe.”

Eller som jordbærhjelmen Cab Kittrell sagde: “Don’t freaking be like that, OK?!”