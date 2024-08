Offset og Metro Boomin har fået Ric Flair med i deres “Ric Flair Drip”-video

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Der er kun et udråbsord, som homo sapiens kan ty til i hvilken som helst situation – og det er “WOO!” Hiphop har været betaget af Ric Flairs ikoniske adlib i årevis, men Offset og Metro Boomins surprise-efterårshit “Ric Flair Drip” gik et skridt videre og har muligvis udødeliggjort det joviale whoop. Derfor var det kun et spørgsmål om tid før wrestling-legenden selv var nødt til at melde sig ind i festen på en eller anden måde – og den fantasi er nu endelig blevet opfyldt af sangens video.

Der sker bogstaveligt talt ingenting, men samtidig er videoen absolut alt, vi havde håbet, den ville være. Nature Boy fyrer den af – ikke bare med Offset og Metro, men også resten af Migos og 21 Savage. Flair holder endda en typisk over-the-top tale halvvejs inde i videoen, for så at brøle et særligt dybtfølt “WOO”. Det er faktisk ret hjertevarmende på en måde. Se “Ric Flair Drip”-videoen øverst i artiklen.