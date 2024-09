Mød ofrene for Camerouns tradition for at “stryge” pigers bryster

“At have bryster var noget man skammede sig over. Min bedstemor bemærkede først mine, da jeg var 10. En aften fik hun mig til at ligge ned på en bambusmåtte ved ildstedet. Hun prøvede at udflade dem ved at trykke på mig med en varm træspatel. I dag kan jeg stadig ikke lide, når folk rør mig der.” – Jeannette, 28.



“Bryststrygning” er en camerounsk tradition for at massere unge pigers bryster med varmt værktøj – som oftest spatler og stødere – i et forsøg på at udflade deres voksende bryster. Tanken er at udsætte deres seksuelle debut ved at gøre deres kroppe minde tiltrækkende for mænd. Forældre frygter ofte, at deres døtre ikke vil nå at gøre deres uddannelser færdige, hvis de møder en mand og blive gravide.

Udfladningen udføres ofte af kvindelige familiemedlemmer, enten derhjemme eller med hjælp fra en healer. Processen begynder, så snart pigerne kommer i puberteten – hvilket nogle gange kan betyde helt ned til otte års alderen. Der kan være katastrofale konsekvenser for ofrenes helbred. Cyster, brystkræft og problemer med at amme er alle sammen almindelige, for slet ikke at nævne den skov af psykologiske men, der indtræffer som følge af traditionen. Ifølge en GIZ-rapport fra 2011 er én ud af ti camerounske piger blevet udsat for bryststrygning.

Den franske fotograf Gildas Paré rejste for nylig til Cameroun for at fotografere nogle af ofrene for traditionen og høre deres historier. Vi tog en snak med ham om hans arbejde og denne tradition for lemlæstelse.

VICE: Oprindeligt er du madfotograf. Hvad gav dig lyst til at skyde de her portrætter?

Gildas Paré: Jeg ville arbejde på noget mere personligt og var interesseret i emner, der beskæftigede sig med kvindelighed. Jeg blev ret overrasket over, hvor lidt dokumentation der var for denne tradition. Efter noget research fandt jeg ud af, at journalisten Kirk Bayama var ved at filme en dokumentar om det. Jeg tog kontakt til ham, og et par måneder senere rejste vi til Cameroun sammen.

Kan du forklare den her tradition?

Ideen er, at mænd ikke vil synes, du er tiltrækkende, hvis dine bryster ikke får lov at vokse. Mødre gør det i håb om, at deres døtre ikke bliver gravide og i stedet vil kunne fortsætte med deres uddannelse. Hvis ingen synes, de er tiltrækkende, risikerer de ikke at blive tidligt gift.

En træspatel der er blevet brugt til at stryge bryster.

Hvordan fungerer det?

Ofte begynder det, når pigen er omkring otte eller ni år gammel. Familien binder stramme, elastiske bånd om deres overkrop, som de strammer om aftenen og nogle gange også om dagen. En anden teknik er at massere brysterne med varme genstande. Formodningen er, at fedtvævet i brysterne vil smelte, når de presses med de her opvarmede værktøjer, hvilket er fuldstændigt sindssygt. De bruger alle mulige forskellige ting i den her proces: Stødere, pinde, spatler, skeer og sten. Genstandene tilhører som regel deres mødre eller bedstemødre.

Alle kvinderne i dine portrætter poserer topløst. Var det svært at få dem til det?

Det var virkelig svært. Til vores første møde med RENATA – kvinderettighedsorganisationen, som vi samarbejdede med – var der et af ofrene, der med det samme sagde, at det ville være umuligt. “Du kan enten fotografere deres ansigter eller deres bryster, men ikke begge dele. Det går de aldrig med til,” sagde hun. Jeg fortalte dem, at det ikke ville kunne bruges, hvis vi gjorde det sådan. En fuldt påklædt kvinde ville ikke gøre samme indtryk. Vi havde lange diskussioner om det, og til sidst var de enige med mig. De forstod, hvad det var jeg prøvede at gøre – at mit perspektiv ikke var seksuelt, men indsigtsdannende.

Hvordan har de her kvinder det med deres kroppe?

De lider hver dag. De kan ikke holde ud at gå i badedragt, så de tager ikke på stranden. Det er svært for dem at tage tøjet af foran deres kærester – hvis de overhovedet har en. Selvom den fysiske smerte svinder med tiden, blive de psykologiske traumer hængende. De fleste vil aldrig have, at nogen skal røre deres bryster igen.

“‘Lad være med at skrige, det er for dit eget bedste,’ siger de. Jeg har ikke turde tale med mine børn om det endnu. For tre dage siden spurgte min søn mig, ‘mor, hvorfor har du små bryster?’ Jeg fortalte ham, at jeg ikke vidste hvorfor. Jeg har også en datter på seks år. Men jeg er ikke klar til at tale om det. Jeg ville have elsket at amme en kommende præsident.” – Carole N., 28.

Dit projekt hedder Plastic Dream. Hvordan kan det være?

De her kvinder er desperate efter at få plastikoperationer. De vil tjene nok penge til at få råd til brystoperationer. De vil gerne kunne gå i pæne kjoler og gå ud og vise sig. Men lige nu foretrækker de at gemme sig. Det er det mest forfærdelige ved det hele.

Jeg tog derned med en masse fordomme. Jeg troede, at jeg ville finde en masse kvinder med kæmpe ar på kroppen. Men i sidste ende var det de psykiske men, som vi talte mest om. Det var overvældende for mig.

Var der en specifik historie, der bevægede dig?

Hver evig, eneste historie var rørende. Selv hvis man ikke kunne se deres ar, var de sønderknust indeni. En af kvinderne havde lidt meget: Hun var blevet strøget med en varm spatel, så en sten, så blevet voldtaget og derefter gift væk til en mand imod hendes vilje. Hun fødte et barn, da hun var 14.

Hvis man ikke kan amme sit barn i Cameroun, kan det hurtigt blive problematisk. Modermælkserstatning er ikke så let tilgængeligt. Siden kvinden ikke længere kunne amme, brugte de vandremyrer til at bide hende med gift i et forsøg på at sætte gang i modermælksproduktionen. Det er en forfærdelig historie.

Hvad er det næste skridt for det her projekt?

Lige nu leder jeg efter et sted at udstille portrætterne. Jeg vil også virkelig gerne tilbage til Cameroun og skyde flere.

“Da mine bryster begyndte at vokse, begyndte folk i mit hus at snakke om det. Naboer, min mors venner, de ældre. Så meget snak! Jeg begyndte endda at skamme mig over det, fordi folk snakkede om det. Til sidst besluttede min mor sig for at stryge mine bryster. ‘Hvis vi ikke stryger dem, kommer de til at tiltrække mænd. Og vi ved, at mænd er lig med graviditet,’ sagde hun. Vi skal dræbe de bryster, erklærede hun. Hun brugte en varm sten på mit højre bryst, så det venstre, og så det højre. Det stod på i flere uger. Hun mente det vel ikke som noget ondt, tværtimod. Men det er bryster, der gør en kvinde smuk. I dag er mine helt slaskede og slet ikke faste.” – Carole B., 28.

Kerner og sten fra bær bruges også til at fladmase. Kvinder varmer dem og gnider dem mod brystet.

“Jeg var otte, da min mor sagde: ‘Tag din top af. Har du allerede bryster? Når en pige på din alder har bryster, kigger mænd efter hende.’ Jeg forstod ikke, hvad hun lavede. Hver dag, nogle gange tre gange om dagen, fladmaste hun mine bryster med en varm spatel. Hun sagde bare: ‘Det er for dit eget bedste.’ Det var et mareridt. Jeg bemærkede, at mine bryster voksede mere og mere af, at hun masserede mig. Da hun indså, at det ikke virkede, brugte hun en sten. Det var et helvede. Det føltes, som om der var ild i min krop. En vejleder, som jeg fortalte det hele til, prøvede at snakke med min mor om det og få hende til at stoppe. Jeg var glad, fordi jeg troede det var forbi. Men hun gjorde det igen – med kerner og sten fra frugter, som hun havde varmet. Hun masserede og masserede. Jeg pakkede mine ting og flyttede hen til min tante med det samme. Nogle gange prøver jeg at forstå min mors opførsel. Det gør så ondt at se mig selv i spejlet.” – Doriane, 19.

“Mine bryster begyndte endelig at vokse, da jeg var 18. Før det var drenge ikke tiltrukket af min krop. Jeg havde det virkelig dårligt med det. Min bedstemor begyndte at ødelægge mine bryster, da jeg var 12. Jeg prøvede at flygte fra hende hver morgen, men hun fangede mig. De andre børn tog i skole, mens jeg blev masseret med en varm sten. Hun gjorde det to gange om dagen i et år. Det er naturligt at have bryster, det er menneskeligt. Før jeg havde dem, følte jeg mig som en dreng.” – Agnès, 32.

“Stødere minder mig om mine barndomssmerter. Det samme stykke sten, som folk bruger til at kvase krydderier, bruges også til at kvase kvinders skønhed og få teenageres hud til at hænge. Mine bryster begyndte at vokse, da jeg var ti, og min familie troede, at massage var løsningen. Da jeg blev gravid som 16-årig, blev de også mørkere. Der kom en sort væske ud, hver gang jeg prøvede at amme. Jeg har svært ved at huske det hele. Jeg besluttede mig for at lægge det bag mig og kæmpe for at stoppe vold mod kvinder.” – Cathy, 27.

“Hver morgen, før jeg tager i skole, tvinger min mor mig til at løfte op i min top, så hun kan sikre sig, at jeg ikke har taget båndet af. Der er gået to år nu, og hun tjekker det stadig dagligt. Det er ydmygende. Jeg ville ønske, at hun ville holde op. Når jeg bliver voksen vil jeg være advokat eller spille klaver. Jeg håber, at det vil fremme min uddannelse at gå med båndet.” – Cindy, 14.





Elastisk bånd, der bruges til at hæmme brystvækst.

Vandremyrer, der bruges til at stimulere mælkeproduktion.

“Hun var min mor, så jeg var nødt til at adlyde, når hun kaldte på mig. Selv hvis jeg løb, fangede hun mig, når jeg gik i seng, kom hun og tog mig, når jeg vaskede mig, fik hun fat i mig og begyndte at massere. Lige meget hvad fandt hun altid en måde. Det var lige meget, hvor meget jeg græd, hun gjorde det stadig. Det føltes, som om hun dolkede mig i brystet med noget. Hun er død nu. Jeg forstod aldrig helt, hvad hun tænkte – om hun straffede mig eller troede, at hun hjalp mig. Min fætter voldtog mig, da jeg var 13, og jeg endte med at føde hans barn. Jeg havde brug for at producere mælk, men jeg havde ikke bryster længere. Vi prøvede at bruge vandremyrer. Deres bid skulle få bryster til at svulme op og producere mælk. Jeg har født tre børn, men på trods af myrerne har jeg ikke kunnet amme nogen af dem.” – Emmanuelle, 23.

“Om aftenen gav min mor mig et virkeligt stramt elastisk bånd om brystet. Om dagen masserede hun mig med en spatel, en støder, en gren eller en sten. Det gjorde virkelig ondt. Jeg bad hende om at lade være, og det gjorde hun så til sidst. Men efter strygningen voksede mine bryster virkelig hurtigt. Altså virkelig, virkelig hurtigt. Jeg skammede mig så meget. Jeg havde lyst til at gemme dem væk. Folk råbte efter mig på gaden på grund af mine bryster. I mine tyvere hang mine bryster allerede som en 50-årig kvindes. Jeg kan ikke lide at tage tøjet af foran folk. Nogle gange beholder jeg min top på, når jeg har sex med min kæreste. Jeg hader virkelig min mor for det.” – Gaëlle, 26.

Hjemmelavet elastisk bånd.

“Nogle gange kan jeg ikke trække vejret, fordi båndet sidder så stramt. Det skræmmer mig. Jeg har haft det på i et år. Det er virkelig varmt, så jeg får pletter over det hele under det. Jeg forstår ikke, hvorfor min mor gør det her.” – Manuella, 9.

Støder.

“Min mor fortalte mig, at mine bryster ville tiltrække mænd. Så hun tog mig med til en traditionel healer. Han tog en kniv, skar mine bryster, først det ene og så det andet, og sugede det, der var indeni, ud med et rør. ‘Hvis du ikke gør det, tror folk, du er prostitueret,’ sagde han til mig. Jeg besvimede af smerten. Det tog mange dage at hele. Bryster er en gave fra gud.” – Lisette, 34.

En knusesten.





En healer.

Du kan se mere af Gildas’ arbejde på hans hjemmeside.