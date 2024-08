Oh shit, Rihannas dancehall-album bliver snart til virkelighed

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Popfans er ikke ligefrem kendt for deres tålmodighed, og derfor har folk også plaget Rihanna for et nyt udspil, siden hun udgav ANTI for to år siden. Jeg ser normalt ned på den slags adfærd, men lige netop den her gang har de hungrende fans helt ret – det er bare ikke rigtigt sommer, før man har mindst et sveddryppende Rihanna-track, man kan brage til havefesten langt ud på natten. Men hvis man tager Rolling Stones ord for gode varer, så er vi muligvis tæt på at få vores vildeste sommerdrømme opfyldt. Rihannas længeventede dancehall-plade, som først blev nævnt i et interview med Vogue i maj, er i støbeskeen.

Rolling Stone citerer otte kilder tæt på sangeren og Roc Nation, som bekræfter, at Rihanna har ledt efter beats blandt Jamaicas bedste producere henover det sidste års tid. Nogle af navnene, der nævnes i den forbindelse, er Supa Dups – en veteranproducer fra Jamaica, som senest lagde beat til “Controlla” – R. City, Stephen ‘Di Genius’ McGregor og Linton ‘TJ Records’ White (som begge har arbejdet på store projekter med Vybz Kartel), producer og sanger Ricky Blaze, Tyshane ‘Beam’ Thompson og lokalhelten Kranium samt Chronixx. Skrillex og Boi-1da har efter sigende også været med, men i hvilket omfang vides ikke.

Det massive lineup af sangskrivere og producertroldmænd har tilsyneladende produceret omkring 500 skitser til sange, som Rihanna og hendes folk skal skære ned til ti albumklar tracks. “Enhver kunstner, producer og sangskriver fra Jamaica eller med jamaicanske rødder har arbejdet med Rihanna på pladen og optræder i credit-listen,” fortæller en kilde til Rolling Stone. “Jeg tror, de har otte sange, men hendes A&R-folk spørger stadig efter plader.”

Efter alt at dømme er arbejdsprocessen stadigvæk i gang, men det lyder, som om de er meget længere henne med pladen, end de var, sidst vi hørte om den, så der er god grund til at fejre nyheden. Og hvis vi ikke får den før til efteråret, kan vi jo bare bruge ventetiden med at lytte til “Work”-remixes, hvilket er helt fint. Dem er der masser af.

Du kan læse hele historien hos Rolling Stone.