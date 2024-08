Ol’ Dirty Bastard har sin egen kryptovaluta, fordi kapitalismen aldrig holder fri

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Kryptovaluta er lige blevet betydeligt mere beskidt. Forvalterne af Ol’ Dirty Bastards arv har meldt sig ind i industrien med “Dirty Coin”, en type valuta med ODB-tema. Blockchain-valutaen kan bruges af fans på Ol’ Dirty Bastard-merchandise og -musik, og kommer samtidig til at finansiere et debutalbum for hans søn, Young Dirty Bastard.

I et interview med Noisey i 2013 indrømmede Young Dirty Bastard, at hans far ikke troede på, at han overhovedet kunne rappe. Med Dirty Coin som den promoverende drivkraft for hans album, kan vi ikke andet end at undre os over, hvordan det mon kommer til at lyde. Det er lykkedes ham at emulere sin fars udseende og lyd, selv om han desværre ikke er lige så god. At prøve at genskabe den energi, hans far udstrålede på Return to the 36 Chambers eller på nogle af hans projekter med Wu-Tang, lyder som det debutalbum, ingen har bedt om.

“Bitcoin er fremtidens penge, og alle fans vil have et stykke af fremtiden med Ol’ Dirty Bastard,” siger Young Dirty Bastard i en pressemeddelelse. “Før i tiden var fars musik forud for sin tid, så det giver fin mening, at han også er kommet forud for teknologien bag penge i dag.”

ODB er ikke det første Wu-Tang-medlem, der har forsøgt sig med kryptovaluta. Sidste år offentliggjorde Ghostface sit kryptovalutafirma, Cream Capital, en hyldest til Wu-Tang-hittet fra 1993. Hvilket giver god mening for en fyr, hvis crew har lavet en sang med teksten // Cash rules everything around me / CREAM / get the money / Dolla’ dolla’ bill, y’all //. Bortset fra, at C.R.E.A.M. her står for “Crypto Rules Everything Around Me.”

Okay, ærlig snak: Jeg ved stadig ikke rigtigt, hvad bitcoin er. Jeg har svært nok ved bare at huske at checke ud med mit Rejsekort, så ideen om penge, man ikke kan se, er stadig lidt for futuristisk til mig.

Dirty Coin er et partnerskab med Link Media, der kan handles med via AltMarket gennem TAO Network til sommer. Og Young Dirty Bastard forventes at udkomme med sit projekt til efteråret.