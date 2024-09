Oliver Stone fortæller om den personlige inspiration til filmen ‘Snowden’

I denne udgave af VICE Talks Film møder VICE-rapporteren Jason Leopold den Oscar-vindende instruktør Oliver Stone – en filmskaber, som aldrig er bleg for at gå i kødet på kontroversielle politiske emner – for at tale om hans nye film, Snowden. Instruktøren fortæller om at udforske den personlige historie bag Edward Snowden, den polariserende NSA-whistleblower, der lækkede fortrolige dokumenter til offentligheden, såvel som vigtigheden af privatliv og den indvirkning, hans tidligere film har haft.