Onion bhaji og lime-pickle mayo

Det er en tidskrævende proces at lave lime-pickle, så du kan lige så godt lave en stor portion, når du alligevel er i gang.

Portioner: 6

Ingredienser

Lime-pickles:

undefined lime, hver enkelt delt i cirka otte stykker

undefined groft salt

undefined chilipulver

40 fed hvidløg, pillet og knust

undefined vegetabilsk olie

undefined hvide kommenfrø

undefined sorte sennepsfrø

undefined dyvelsdræk (asafoetida) – kan udelades

Onion bhaji:

olie til stegning

undefined hvide løg, i tynde skiver (omkring 5 løg)

undefined hvedemel

undefined tempuramel

undefined finthakket koriander, plus lidt ekstra til pynt

undefined revet ingefær

undefined gurkemeje

undefined groft salt

2 grønne chilier, finthakkede

undefined mayonnaise

undefined lime pickle

Vejledning

1. Lav lime-pickle: Hæld lime, salt, chilipulver og hvidløg i en stor skål og mas det. Overfør blandingen til en dampkoger og damp det, til det er blødt. Det tager omkring 20 minutter.

2. Hæld blandingen i en glasskål og dæk den til med et viskestykke. Stil skålen varmt i 2 dage og rør rundt hver 8. time.

3. Efter 2 dage varmes olien over medium varme, til det har en temperatur på 190°. Tilfør kommen, sennep og asafoetida og lad det koge i cirka 30 sekunder, til frøene begynder at sprænge. Hæld blandingen over dine limes og rør godt rundt. Dæk det igen til med viskestykket og lad det trække i yderligere to dage. Rør rundt hver 8. time.

4. Blend limeblandingen, hvor der stadig er lidt klumper. Hæld blandingen i en steriliseret beholder og lad det trække et køligt sted i mindst to uger, før du bruger det.

5. Lav onion bhaji: Opvarm cirka 10 centimeter olie i en gryde, indtil temperaturen har nået 160°.

6. Bland de to slags mel, koriander, ingefær, gurkemeje, salt, chilier og 350 ml vand til blandingen er lind. Tilføj løg og bland det rundt.

7. Tag en håndfuld af blandingen, form det til en kugle og læg det i den varme olie. Husk ikke at lave for mange af gangen, da det vil sænke temperaturen på olien. Vend dem undervejs og giv dem i alt 3 til 4 minutter. Brug en hulske til at flytte dine bhaji til en overflade dækket med køkkenrulle, så de kan dryppe af. Drys dem med salt inden servering.

8. Bland mayonnaise og lime-pickle i en lille skål. Server sammen med bhaji og pynt med koriander.