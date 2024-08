Oplev en sjælden sød og artig Cardi B i videoen til Bruno Mars’ “Finesse” remix

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Hvis du er et almindeligt menneske, er januar en super nederen måned. Men hvis du er Cardi B, er januar faktisk ret fucking sprød. Bronx-rapperen har allerede skrevet sig ind i historiebøgerne i 2018 ved at blive kun den tredje kunstner nogensinde (og den første rapper) med sine tre første singles i Top-10 på Billboard Hot 100 på samme tid. Og som enhver anden blomstrende megastjerne med respekt for sig selv er hun nu, blot et par dage senere, dukket op på et remix af Bruno Mars’ 24K Magic-track “Finesse”.

Jeg synes lige, at vi skal bruge et øjeblik på at fordøje, hvor stort det her er for den kurs, Cardis karriere er på lige nu. Bruno Mars er stor. Han er Super Bowl-stor. Han er det første store navn på plakaten til Roskilde Festival ’18. Han er en af de mest kendte entertainere i USA og, i forlængelse deraf, verden. Cardi, der havde et monster af et år i 2017, blev hovedsageligt kendt i mainstreamens periferi gennem sin rolle i VH1-realityserien Love and Hip-Hop: New York. På grund af “Uptown Funk” er Bruno Mars typen, som selv hvide moster-typer sikkert kender til. Cardi, med al sin popularitet og velfortjente succes, er derimod ikke blevet markedsført med samme niveau af mainstream-potentiale. Indtil nu, altså. Hendes tilstedeværelse i den her remix-video er en kæmpe cadeau til Cardis talent og brede appel og samtidig et bevis på hendes alsidighed, der indtil nu har været underspillet. Hvor “Bodak Yellow”, “Bartier Cardi” og hendes features på G Eazys “No Limit” og Migos’ “MotorSport” alle deler samme trap-sensibilitet, har vi i løbet af Cardis korte karriere også set hende synge med på et reggaeton track (Ozunas “La Modelo”). Og nu er hun stueren på et R’n’B/pop crossover-track med en af USAs største stjerner.

I “Finesse”-videoen skruer Cardi helt op for charmen fra start til slut. Den livlighed, som hun længe har været internetkendt for, skinner igennem og gør hende afsindigt underholdende at se på. Og så lyder hun også fantastisk. Ærligt håber jeg, at det her bliver hendes fjerde Hot 100 track i træk, fordi et Cardi-overload – i modsætning til en overbelastning af Ed Sheeran – faktisk lyder ret overskueligt.