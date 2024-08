Oplev St. Vincent feste på en fetichklub i videoen til “Fast Slow Disco”

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

St. Vincent har udgivet en fed ny video til sin single “Fast Slow Disco”, der er en up-tempo udgave af Masseduction-nummeret “Slow Disco”. I videoen holder St. Vincent en Pride-fest på en fetichklub, mens hun sveder med klubbens gæster.

St. Vincent får ofte kritik for at tage sig selv for alvorligt, men med den nye video maner hun kritikken til jorden. “Jeg har altid følt, at den her sang kunne bære mange forskellige outfits og leve mange forskellige liv,” siger St. Vincent om videoen, “Her sveder den i discobukser på et dansegulv i New York,” siger hun.

“Fast Slow Disco” er et remix lavet af St. Vincent og produceren bag Masseduction, Jack Antonoff. Ifølge St. Vincent var remixet faktisk Taylor Swifts Ide. “Fast Slow Disco” er St. Vincent’s nyeste single fra hendes album Masseduction fra 2017, hvor singlen “New York” også er at finde.