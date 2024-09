Opskrift: French toast med syltetøj

Portioner: 2

Forberedelse: 2 timer og 45 minutter

I alt: 45 minutter

Ingredienser

Til hindbær/brandy-syltetøj: (her er til en pæn stor portion, og du skal jo nok få det spist)

500 g friske hindbær

1400 g økologisk sukker

3 1/2 spsk citronsaft

1/2 dl hindbær-brandy

Til vaniljecreme:

6 æg

1 deciliter fløde

1 spsk sukker

1 tsk salt

Til French Toast:

2 skiver briochebrød

2 spsk usaltet smør

2 spsk hindbær/brandy-syltetøj

flormelis

pisket creme-fraiche

Lidt citronsaft

Flagesalt

Vejledning

Kokkens tip: Hvis du ikke bruger den samme mængde bær som anvist, skal du beregne, hvor meget sukker og citron, du skal bruge. Vej dine bær først.

Gang vægten i gram med 0,67 = Mængden af sukker.

Gang vægten med 0,24 = Mængden af citronsaft.

Øg eller formindsk andelen af brandy alt efter smag.

1. Læg et viskestykke ved siden af komfuret. Placer et termometer, en skål med vand og en ske til at skimme med oven på. Tag en håndfuld små tallerkener, og stil dem i fryseren, så du kan teste syltetøjet.

2. Hæld bærrene i en foodprocessor, og blend dem, til de akkurat er most.



3. Hæld blandingen i en gryde. Tilsæt sukker, og rør godt rundt. Tilsæt citronsaft og rør igen rundt, til det hele er blandet. Skru op på det højeste blus, og rør fra bunden og væk fra dig selv. Rør ofte (hele tiden, hvis gryden er rustfrit stål), og skum toppen, når det er nødvendigt. Brug et termometer til at tjekke temperaturen i bunden af gryden. Den skal være omkring 100 grader, før du laver en “tallerken-test”.

4. Når bunden af gryden er 100 grader, lægger du en skefuld syltetøj på en tallerken, og stiller tallerkenen tilbage i fryseren i et minut. Tag syltetøjet ud igen. Skub fingeren hen over tallerkenen. Hvis syltetøjet deler sig som det røde hav, og det øverste krøller som et rynket øjenbryn, så er syltetøjet færdigt. Hvis ikke skal det koge videre og testes hvert andet minut. Det er nemt at komme til at give syltetøjet for lang tid. Den endelige blanding skal stadig være ret løs.

5. Når syltetøjet er færdigt, hælder du brandy i, og koger det yderligere 30 sekunder. Sluk for komfuret, rør rundt et par gange, og fjern gryden fra varmen.

6. Forvarm ovnen til 180 grader. Hæld alle ingredienserne til vaniljecreme i en stor skål, og pisk indtil blandingen er lysegul. Det tager omkring to til tre minutter. Hæld blandingen i en beholder, som ikke er af metal.

7. Tag de to skiver brioche og skær en 5 centimeter lang flænge i den ene side af brødet, så du laver en lomme til syltetøj. Åben flængen med fingrene, og hæld en spiseskefuld syltetøj i.

8. Varm to pander op over på medium varme. Put en spiseskefuld smør i hver pande, og lad smørret smelte og boble op. Mens smørret smelter, tager du de to fyldte skiver brioche, og dypper dem i vaniljecreme. Vær sikker på, at begge sider er helt smurt ind. Læg brødene i de varme pander, og lad skiverne stege i 1 minut. Vend brødene, når de har en lækker stegeflade, og smid dem i ovnen i 6 minutter.



9. Tag brødene ud af ovnen, og læg dem på en tallerken. Sigt flormelis over de færdige arme riddere. Tilsæt en enkelt skefuld creme-fraiche (brug en ske, der først er dyppet i en kop varmt vand, hvis du vil have den fancy quenelle-agtige form), lidt citronsaft, endnu en skefuld syltetøj og en knivspids flagesalt til sidst. Så er der morgenfest i din mund.