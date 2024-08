Opskrift: Sådan forvandler du pizza til avocado toast

Portioner: 8

Forberedelse: 15 minutter

Total: 25 minutter

Ingredienser

1 vandmelon-radise

1 stor margherita-pizza fra dagen før, kold

1 dl fetaost

4 spsk granatæblekerner

1 spsk nigellafrø

1 spsk ristede solsikkekerner

3 skoleagurker, i tynde skiver

1 moden avocado, halveret og skåret i tynde skiver

pocherede æg, til servering

salt og peper

blade fra friske urter (f.eks. mynte eller persille )

Vejledning

1. Rens og skær din radise i tynde skiver, og hæld dem i en skål med isvand i et kvarter (det holder dem friske og sprøde). Du kan evt også bruge et par almindelige radiser, hvis du ikke kan finde den lidt større vandmelon-variant.

2. Genopvarm pizzaen i en mellemvarm ovn (150 grader) i et kvarters tid. Du kan også servere den kold – det er helt op til dig. I bund og grund handler det bare om, at du pynter pizzaen med alle dine sunde og friske toppings. Hæld vandet fra radiseskiverne, og smid dem på sammen med smuldret feta, granatæblekerner, nigellafrø, solsikkekerner, agurkerskiver og avocado. Tilføj lige så mange pocherede æg, som dine tømmermænd kræver, og krydr med salt, peber og masser af grøne urteblade. Det er smukt og godt for krop og sjæl. Velbekomme!