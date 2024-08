Opskrift: Sådan laver du den perfekte fried chicken

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Portioner: 2-4

Forberedelsestid: 15 minutter

Sammenlagt: 1 time plus 8 timer i køleskabet

Ingredienser

til lagen:

40 gram salt

1/8 tsk chiliflager

skræl fra 1 citron

skræl fra 1 appelsin

1 kylling skåret ud i otte stykker

til honningsmør:

125 gram usaltet smør ved stuetemperatur

70 milliliter honning

½ tsk groft salt

til krydderiblandingen:

225 gram mel

125 gram rismel

1 ½ tsk kværnet peber

1 ½ tsk hvidløgspulver

1 tsk løgpulver

1/8 tsk cayennepeber

1 ½ tsk groft salt

1/8 tsk røget paprika

¼ tsk bagepulver

til fritering:

½ liter kernemælk

1 spsk røget paprika

salt

olie til stegning

1. Lav lagen: Bland salt, chiliflager og citronskræl i en stor gryde med lidt under to liter vand, og sæt den på medium blus. Rør rundt, indtil sukker og salt er opløst, og lad så køle helt ned, inden du tilføjer kyllingestykkerne. Dæk til, og opbevar på køl i 8-12 timer.

2. Lav honningsmør: Pisk smør med en håndmikser, indtil massen er blød og klæg. Tilføj honning og salt. Pisk ved høj hastighed, indtil blanding er blevet dobbelt så stor, og smøren hvid. Blandingen skal være blød, emulgeret og lækker. Server ved stuetemperatur, og spred den udover den dybstegte kylling. Hvis du laver honningen forud for resten af måltidet, kan du opbevare det i køleskabet indtil servering, men sørg for at det har stuetemperatur, inden det kommer på bordet. (Vi foreslår, at du tager smøren ud af køleskabet, inden du begynder at dyppe kyllingen i dejen).

3. Lav krydderiblandingen: Bland mel, krydderier og bagepulver sammen grundigt. Smag på blandingen – det skal smage godt!

4. Dyp kyllingen i dejen: Fjern kyllingestykkerne fra lagen, og lad dem tørre. Hæld krydderiblandingen i en stor beholder. Hæld kernemælk i en anden beholder. Dyp kyllingestykkerne et af gangen i kernemælken, lad dem dryppe af, og placer dem så i beholderen med krydderiblandingen, hvor de rulles rundt. Sørg for at kyllingestykkerne er dækket af et jævnt lag over det hele, men det må ikke være for tykt. Placer nu kyllingestykkerne på en tallerken, indtil de alle er klar til stegning.

5. Steg kyllingen: Opvarm en gryde med olie (cirka seks centimeter fra bunden), indtil termometeret siger 170 grader. Steg herefter kyllingestykkerne et par af gangen (temperaturen kan ikke undgå at falde). Sørg for at justere blusset, så varmen ligger konstant mellem 155-160 grader. Steg hvert stykke, så man på det tykkeste sted kan måle mindst 75 grader med et stegetermometer. Når kyllingestykkerne er færdige, tager du dem forsigtigt op af gryden og placerer dem på en grillrist, hvor de kan dryppe af.

6. Drys lidt salt og paprika over de færdige kyllingestykker. Lad kødet hvile et minuts tid, vend så stykkerne og gentag proceduren med salt og paprika på den anden side. Server med honningsmør.