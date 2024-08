Ordet “skønhedsrutine” får det til at vende sig i Henrik Marstal

Dameblade bliver ofte kritiseret for at have en overfladisk og stereotyp opfattelse af kvinder og deres interesser. For eksempel handler magasiner, der henvender sig til kvinder, meget ofte om mode, indretning og skønhed, og sjældent om politik, karriere og sport. Det afspejler sig også helt konkret i de spørgsmål, som kilderne bliver stillet. Såkaldte damebladsspørgsmål. Det siges ofte i en nedladende tone, men er de egentlig så slemme? Måske er de her spørgsmål blevet klassikere, fordi de leder til spændende refleksioner.

På Broadly har vi sat os for at undersøge det. Derfor har vi samlet 15 konkrete spørgsmål fra ALT for damerne, Femina, Costume, Eurowoman og Elle og bedt fremtrædende feminister forholde sig til dem. Men hvordan de har ønsket at besvare dem, har været helt op til dem.

Denne gang har vi stillet spørgsmålene til Henrik Marstal. For udover at være musiker, forfatter, og folketingskandidat for Alternativet, så er han også kønsdebattør og feminist. Henrik Marstal har gang på gang hamret løs på patriarkatet og den hvide, heteroseksuelle mand, og han betegner derfor sig selv som en “kønsforræder”. Senest vakte han opmærksomhed, da han ovenpå debatten om seksuelle overgreb på Roskilde Festival foreslog, at festivalen i en forsøgsperiode ikke skulle lade mænd under 21 år opholde sig på campingområdet.

Broadly: Hvordan ser dine daglige skønhedsrutiner ud? (fra Costume)

Henrik Marstal: Ordet “skønhedsrutiner” får det til at vende sig i mig. Er Costume mon helt klar over, at de med et sådant spørgsmål fremmaner en urimelig og i værste fald stigmatiserende kønsdiskurs? Jeg kender heldigvis en del kvinder, som absolut ikke benytter sig af “skønhedsrutiner”, eller som vanemæssigt lægger en enkel make-up, som de slet ikke betragter som “skønhedsrutiner”, men derimod blot som en praktisk foranstaltning. Og hvad mon de ville sige til at få stillet sådan et spørgsmål? Og som mand ville mit svar selvfølgelig være: At de rutiner er tæt på at være ikke-eksisterende, hvis jeg da ellers overhovedet har forstået spørgsmålet. Den forskel siger ikke så lidt om forskellene på kønnene.

Hvornår er du mest træt af dig selv? (fra ALT for damerne)

Se, det er et langt bedre spørsmål, alene fordi det er kønsneutralt og ikke har udseendet som sit fokus. Lad mig derfor tage det for pålydende og svare: Jeg er mest træt af mig selv, når jeg endnu engang er kommet til at sige eller tænke noget sexistisk, racistisk eller homofobisk. Som feminist med særlig fokus på menneskers ligeværd er jeg i den grad opmærksom på, hvad disse begreber dækker over – men fordi også jeg er socialiseret i det danske samfund med dets mange subtile måder at praktisere nedladenhed på, falder jeg jævnligt i. Og så er jeg bagefter ret træt af mig selv.

Hvornår har du følt størst afmagt? (fra Femina)

Det er også et godt spørgsmål, men lige i mit tilfælde for personligt til at jeg kan svare på det.

Hvad betyder accessories for din stil? (fra Costume)

Spørgsmålet er på en måde kønsneutralt, selvom der er mange mænd, som formodentlig vil svare, at de ikke bruger andre accessories end deres armbåndsur, som de købte for 20 år siden og regner med at beholde resten af livet. Og så giver spørgsmål kvinder mulighed for bare at svare, at de intet betyder – og det kan jeg godt lide, fordi der så ikke er nogle særlige forventninger til dem, alene fordi de er kvinder. For mit eget vedkommende betyder accessories en hel del. Jeg går næsten altid med en lædersnor i en kæde i buksestropperne, med lommeklud (når jeg har jakke på) samt med halskæder, slips eller butterfly. Desuden kan jeg ofte gå med armbånd, som jeg har en ganske stor samling af. Desuden ringe, når det passer. Jeg har ingen tatoveringer eller piercinger, så jeg har en ret neutral baggrund at bruge accessories på.

Hvornår gjorde du sidst noget pinligt? (fra ALT for damerne)

Well, det er et af den slags spørgsmål, som tjener til at skabe en form for fortrolighed mellem læseren og den interviewede person. Jeg føler mig som læser altid bragt i forlegenhed, når det sker, fordi svaret næsten altid giver mig noget viden, som jeg egentlig slet ikke har lyst til at have.

Hvem er dine kvindelige forbilleder? (fra Costume)

Spørgsmålet er åbenlyst stillet til en kvinde, ikke? (Jo, red.) Selvom jeg godt ved, at vores forbilleder ofte har samme køn, som vi selv har, tror jeg, vores forståelse af verden ville være mere hel, hvis vi alle havde forbilleder af alle køn. Men for at svare på spørgsmålet: Jeg har mange kvindelige forbilleder, heriblandt Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, Michelle Obama, Laurie Anderson, Elsa Gress, Agnes Henningsen, Laura Bates, Karen Blixen, Sylvia Plath, Nadezhda Tolonkonnikova fra Pussy Riot, adskillige hverdagshelte, jeg har mødt fra min tidlige barndom til nu samt de modige, mellemøstlige feminister, som står op mod den muslimske verdens enorme kvindeundertrykkelse. Men der er selvfølgelig også mange mandlige forbilleder.



Hvad har du altid i dit køleskab – ud over rødbeder? (fra Elle)

Igen er det et af den slags spørgsmål, der som læser bringer mig i forlegenhed. Jeg har ikke brug for at vide, hvad andre har i deres køleskabe, og derfor kunne jeg heller aldrig selv finde på at svare på det. Og hvad er det for noget med rødbeder???

Hvordan har du det med at blive ældre? (fra Costume)

Sikke et spørgsmål!! Alle mennesker bliver ikke ældre uden et vist vemod, for nu at citere en bog skrevet af en af mine venner. Men det er desværre et spørgsmål, som bliver stillet langt oftere til kvinder end mænd. For det ligger i kortene, at det at blive ældre for kvinder er forbundet med statustab, mens det for mænd let kan være det stik modsatte. Det er en nærmest sexistisk præmis, at det må være værre for kvinder end for mænd at blive ældre. Måske Costume bare skulle tænke lidt mere over, hvad det egentlig er, de spørger deres interviewpersoner om.

Hvorfor tror du, keramik har fået en revival? (fra Eurowoman)

Ha-ha, nok fordi det er så velegnet til at kaste mod væggen i frustration over at få dumme spørgsmål!

Hvilket råd vil du give til dit yngre jeg? (fra ALT for damerne)

Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er næsten altid inspirerende at høre, hvad andre har at svare på et sådan spørgsmål. For mit eget vedkommende ville jeg gerne sige til mit yngre jeg: Stol mere på din egen dømmekraft i stedet for at forsøge at leve op til andres forventninger. Og jeg ville sige: Glem ikke at fokusere på de vaner, der skal til for at opretholde en god selvdisciplin. Og fremfor alt: Øv dig i ydmyghed – lyt mere, end du selv taler, lad være med at blære dig til højre og venstre, og sæt ikke dig selv i centrum for alt, hvad du foretager dig.

Hvilket par sko er dine favoritter lige nu? (fra Costume)

Interessant spørgsmål – ville en mand nogensinde få det? Selv ville jeg altid gerne have det. Mine favoritsko er faktisk et par højhælede, mørke læderstøvler med snører af mærket Impresa købt i Milano. Jeg havde længe ledt efter et par og fandt det i form af et par damestøvler, hvis største størrelse jeg kunne passe. Da jeg fortalte om dem til en amerikansk ven, svarede han blot: “Selvfølgelig. I 1970’erne købte David Bowie og Marc Bolan altid deres højhælede støvler i damebutikker.”

Hvordan holder du din krop sund? (fra Costume)

Det er et meget fair spørgsmål. Det gør jeg ved at spille tennis, gå mange ture, undgå at blive alt for vred og ophidset samt ved at spise sundt.

Hvilken bog bør enhver kvinde læse? (fra ALT for damerne)

Se, det skal jeg jo ikke svare på som mand. Skulle jeg nævne en bog, som jeg mener, enhver mand skulle læse, skulle det være Simone de Beauvoir ‘Det andet køn’, som udkom helt tilbage i 1949, men som stadig er en aktuel analyse af kvindens position i samfundslivet i relation til manden.

Har du selv ofret noget på kærlighedens alter? (fra Femina)

Jeg har faktisk gennem mit liv været alt for dårlig til det. Det har kostet mig flere forhold, at jeg ikke forstod nødvendigheden af at investere tilstrækkelig med tid, energi og interesse i det, fordi jeg jo også skulle nå at pleje alle mine egne interesser og gøremål, som ikke nødvendigvis passede ind i forholdene.

Hvad dufter jeres hjem af? (fra Eurowoman)

Hvilket spørgsmål! For tre dage siden duftede der af frisk basilikum ovre i køkkenet, men nu dufter her ikke af noget. Mon Eurowoman forventer, at deres interviewpersoner kan tage sådan et spørgsmål alvorligt?