Orgasme-ligestilling – noget at kæmpe for

Kvinder, med de vise ord fra vores feminist-ven, Amy Schumer, “Lad være med ikke at få orgasme”. Jeg bliver desværre nødt til at fortælle jer dette, men mange kvinder får ikke altid en orgasme. To tredjedele af dem, for at være helt præcis. Ikke noget vi burde acceptere.

Kvinder elsker sex. Kvinder elsker også orgasmer. Problemet er bare, at en kvindes orgasme ikke er en selvfølge – hvorimod en mands er. Og når en fyr er ‘færdig’, så er det hele slut, bum, vi er færdige, tak fordi du kom forbi, farvel. Men når en kvinde kommer, som regel før manden, så er det forventet, at hun bliver ved, indtil han er færdig. Så hvorfor er det, at en mands klimaks bliver set som afsluttet sex, mens kvindens bare ses som en bonus; kirsebærret på toppen af kagen?

Det var sådan vi talte som teenagere:



“Havde I sex?”

“Øhm… Det ved jeg ikke rigtig.”

“Kom han?”

“Nej.”

“Okay, så havde I ikke sex.”

Det er først nu, at det går op for mig, hvor tåbeligt det er. Hvis du udelukkende har sex for at formere dig, så ok. Men derudover, hvorfor er sex så kun defineret på baggrund af, hvor godt det var for manden? Vi lever ikke i middelalderen. Kvinder er ikke objekter, der kun er til for at lette mænds behov. Kvinder er ikke sexlegetøj. Denne omgang sex-vrøvl har sat sig så dybt i vores samfundsmæssige psyke, at vi bare har accepteret, at kvinder ikke kommer lige så ofte som mænd. Men det skal der laves om på nu.

Måske ordet “orgasme” kunne trænge til lidt afklaring. Som vi alle ved, så er en kvindes orgasme meget mere kompliceret end en mands, og kvinders definition af en orgasme ligeledes meget forskellige. Noget, vi alle dog er enige om, er at sex for de fleste handler om nydelse. For at det kan blive en succes, kræver sex to mennesker, som begge føler nydelse. Hvis din partner har det dejligt, så skal du også. Det behøver ikke være så kompliceret.

Hvis du er en fyr, og du sidder der og tænker ‘okay fuck, jeg bliver virkelig nødt til at oppe mine orgasme-skills’, så lær hvordan du får hende til at komme her. Hvis du er en pige, og du tænker ‘okay fuck, jeg bliver nødt til at få flere orgasmer’, så lær hvordan du får sat gang i de orgasmer lige her.

Lad os så skalere det her en smule ned, og anskue det mere i øjenhøjde. Ligestilling som en helhed er et af de emner, der får mest opmærksomhed i den nordiske kultur. Nej, 100% ligestilling er ikke blevet et verdensomspændende fænomen endnu, men de nordiske lande er kommet pokkers tæt på. De var nogle af de allerførste lande i verden, der tillod kvinder at stemme. I Norge er det nu påkrævet, at alle offentligt børsnoterede firmaer har mindst 40% af begge køn siddende i deres bestyrelser. Sverige har et af verdens højeste antal af kvinder i deres parlament. Løndifferencen i disse lande er blandt de laveste i verden. Alle nordiske lande (på nær Danmark… øv.) har lukket ned for accepten af kønsfordele med over 80 procent. Ud af 24 testede lande havde de nordiske lande den mest positive attitude over for ligestilling i verden. Kort sagt, så skaber Norden toneangivende bølger ud i resten af verden, når det kommer til ligestilling mellem mænd og kvinder. Så hvorfor gælder denne ligestilling ikke, når det kommer til orgasmer?

Jenny Block, forfatteren bag O WOW siger: “Discover Your Ultimate Orgasm opsummerer emnet ret godt: Orgasme-ligestilling mellem kønnene er en feministisk sag fordi, det ligesom alle andre feminist-sager, handler om kvinder, der prøver at komme på lige fod med mændene for at opnå ligestilling”. Og hun kunne ikke have mere ret. Hvis mænd nyder orgasmer, så fortjener kvinder det også. Så simpelt er det.

Lad os være realistiske; orgasme-ligestilling er ikke noget, vi kommer til at gå til kamp for. Det kommer ikke til at stå på politiske agendaer, og der kommer højst sandsynligt ikke til at blive lavet en Pepsi-reklame inspireret af emnet. Men hvis du er kvinde, og du læser det her, så mind dig selv om det hver dag, når du kigger dig i spejlet: Du fortjener den orgasme præcis lige så meget, som han gør. Og hvis du er en mand, og du læser dette, så husk, at der skal to til en tango. Så sørg for at hun også får sin del af kagen.

Og nu efterlader jeg jer med lidt flere kloge ord – denne gang fra Nicki Minaj: “Jeg kræver at opnå klimaks. Det synes jeg, at kvinder bør forlange”. Så kvinder, gå ud og kræv de forbandede orgasmer.