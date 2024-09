Nattens Oscar-show opsummeret i 13 GIFs

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA



Nattens Oscaruddeling er overstået. Leo har endelig fået sin Oscar, Mad Max ryddede bordet for tekniske priser og nogle pigespejdere fra LA tjente flere penge på at sælge småkager, end de fleste af os tjener på et år.

Selvom de fleste store award-shows udmærker sig ved at være relativt tåkrummende, så nåede Oscarshowet 2016 helt nye og akavede højder – fra den sædvanlige indøvede ping-pong mellem prisoverrækkerne til akademiets konstante hentydninger til racedebatten, der ofte fulgte følgende formel: “ja, vi ved godt, at vi har et problem med race – her er en joke om det!” Men alt det så du selvfølgeligt ikke, hvis du prioriterede din nattesøvn over at nattens show, så får du her højdepunkterne i gif-form.

Chris Rock brugte en del tid på at italesætte manglen på sorte nominerede.

“I ved godt, at hvis de også skulle have nomineret værten, så havde jeg ikke fået jobbet,” jokede han.

Et par minutter senere gav han Hollywood røg for ikke at have erkendt branchens problem.

Derfor gik han på gaden for at starte “Black Oscars” – en sort udgave af showet.

Foruden Chris Rocks åbningsmonolog, så var der også en del mindeværdige øjeblikke under showet. Her er for eksempel lige en lille opfrisker til dem, der havde glemt, at Fifty Shades of Grey er en Oscar-nomineret film.

Og så var der et uheldigt menneske, der havde til opgave at sidde og svede i et bjørnekostume hele aftenen, bare så de kunne lave en enkelt joke om The Revenant.

Sam Smith antydede, at han var den første åbent homoseksuelle mand, der nogensinde har vundet en Oscar.

Men Radioheads SPECTRE sang var meget bedre.

Pigespejderne var uden tvivl aftenens helt store vindere.

Deres småkager koster så også omkring 30 kroner per æske, men alligevel. Godt gået.

Lady Gaga og Joe Biden stod dog for et mere alvorligt indslag, hvor de forsøgte at skabe opmærksomhed omkring den udbredte voldtægtskultur på amerikanske universiteter.

Lady Gaga optrådte med den nominerede sang “Til It Happens to You,” som hun skrev sammen med Diane Warren til filmenThe Hunting Ground.

Den akavede stemning indfandt sig dog igen, da Sacha Bron Cohen som Ali G leverede endnu en lidt upassende joke om asiater. Aftenens første stereotypfyldte joke kom fra Chris Rock og handlede om tre asiatiske børne-revisorer, som ikke kun udførte børnearbejde, men som også var gode til matematik.

Men selvom aftenens uddelingen trak mere ud, end den plejer, så fik vi til sidste det, vi havde ventet hele natten på:

Alejandro González Iñárritu vandt for Bedste Instruktør (igen), og Leo vandt for mest overbevisende indtag af en bisonokses indvolde.

Vi ses til næste år.

