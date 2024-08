Otte jobs du kan udføre fra en sandstrand

En version af denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Free

Vi har alle sammen en ven (eller en vi følger på Instagram), som virker til konstant at være ude at rejse. De poster billeder, hvor de ligger og arbejder ved poolen på Bali den ene dag, og dagen efter er de på vandretur i Laos. Der er en god chance for, at det er, fordi de er en del af den voksende hær af digitale nomader – altså mennesker, der arbejder fra caféer og midlertidige kontorer over hele jorden for at finansiere deres omrejsende livsstil.

Det lyder måske lidt for godt til at være sandt, men jeg kender livsstilen, for jeg har levet den. I ti måneder var det artikler, jeg skrev som freelancer, der finansierede mine rejser og gav mig muligheden for at bo så forskellige steder som en bed & breakfast i Cambodja og en autocamper i Japan. Så længe der var pålideligt wi-fi og god kaffe, var der ingen problemer, og når først jeg fandt det rigtige sted, var jeg aldrig den eneste, der sad med hovedet i en bærbar computer og udnyttede værternes gæstfrihed.

Alene blandt amerikanerne er der næsten fem millioner mennesker, der beskriver sig selv som digitale nomader, hvilket vil sige, at de både arbejder og rejser væk fra hjemmet, og nogle (optimistiske) forudsigelser peger på, at der vil være en milliard digitale nomader i år 2035. Et fåtal tjener mange penge – de fleste gør ikke. Men for de fleste digitale nomader er det heller ikke et problem. Hvis man rejser i lande, hvor alting er billigt, behøver man ikke arbejde lige så længe eller tjene lige så meget for at leve godt. Steder som Bali, Vietnam og Colombia tilbyder den rette blanding af lave priser, moderne goder og godt wi-fi.

Tricket er at arbejde med noget, som kan udføres alle steder, og så huske på et par vigtige ting.

“Din indkomst vil variere, så ja, du bliver nødt til at have en opsparing, der kan redde dig, når der ikke kommer så mange penge ind, eller når du er ved at finde fodfæste et nyt sted,” siger Caroline Ceniza-Levine, der er karriereekspert og medstifter af Costa Rica FIRE, som er en lokal udgave af den globale bevægelse af unge mennesker, som arbejder for at gå på pension, mens de stadig er unge. Inden man kaster sig ud i nomadelivet, foreslår hun, at man sætter mindst to eller tre måneders løn ind på en konto, så man har en backup, når der er lavvande i kassen, eller man har brug for en flybillet hjem.

Når først man har en buffer på plads, kan man begynde at se på, hvad det koster at leve de steder, hvor man har tænkt sig at tage hen, og derfra kan man regne ud, hvor mange penge man skal tjene hver måned for at opretholde sin livsstil. Husk at tænke på sundhedsforsikring og den del af din indkomst, som skal lægges til side til skat (freelanceløn bliver ikke beskattet af sig selv). Ceniza-Levine anbefaler også, at man laver sin egen pensionsordning.

Men at lave en opsparingskonto og et budget for hver måned er kun en lille del af det. Du skal jo også finde freelance-arbejde, som passer til dine evner og dækker dine udgifter. For at få dig i gang har vi lavet en liste over forskellige jobs til digitale nomader.

Udvikling af apps eller hjemmesider

Når du bygger hjemmesider, computerprogramer og apps, er alt, du skal bruge, enten i skyen eller på din computer. Når du arbejder bag de digitale scener, har du sjældent særlig meget kontakt med kunderne, og det vil sige, at ingen vil ane, at du arbejder fra Vietnam (og de er nok også ligeglade).

Hvis ikke du kan finde ud af at kode, eller ikke har den rette uddannelse, kan du finde online kurser, hvor du kan lære at kode på højt nok niveau til at få en stilling i bunden af en organisation. Der er rigeligt med jobs at få, og lønnen er god, så det er en af de bedste karrieremuligheder for digitale nomader.

E-handel

Det eneste, du skal bruge for at promovere og styre din egen onlinebutik, er din computer, og så står en leverandør for lageret og for at sende varerne. Den model, som bliver kaldt drop shipping, giver entreprenører friheden til at befinde sig, hvor de vil.

Brady Deforeest—som står bag Bradyann Designs, som du kan se herover, brugte en lignende taktik, da hun rejste rundt i Mexico, Centralamerika og Caribien, mens hun samtidig tog sig af sin smykkeforretning. “Jeg solgte til engrosforhandlere, som jeg allerede havde aftaler med,” siger hun. “Jeg havde et par piger ansat i USA, som lavede smykker, og resten lavede jeg selv, mens jeg rejste, og sendte det hjem med posten. Jeg havde også nogen til at hjælpe mig med distributionen.”

Digital marketing

Målet med digital marketing er at skabe trafik for sine kunder. Mange specialiserer sig indenfor SEO, betalt trafik eller affilieret marketing, og de er genier til at afkode Googles søgealgoritmer og analysere reklamedata fra Facebook. Jo bedre du er til det, jo større sandsynlighed er der for, at dine kunder vil holde fast i dig, og det kan ligefrem ende i en fast stilling.

Korrekturlæser

Med det øgede behov for indhold på internettet, vokser behovet for folk, der har øjne for detaljer, og som kan forfine en forfatteres arbejde. Freelance-korrekturlæsere er ofte de sidste, der kigger på en bog, en blog eller andet webindhold, inden det bliver offentliggjort. Det fede ved korrekturlæsning er, at det sjældent kræver, at du arbejder på bestemte tidspunkter, så du har friheden og fleksibiliteten til at arbejde, når du lige har en pause mellem strandbaren og vandreturen i junglen.

Grafisk designer

Alt i grafisk design bliver lavet bag en skærm — bare tænk på logoer, brochurer og visitkort. Men for at komme ind i branchen skal du have naturlig kreativitet, et solidt portfolio og gode evner i Adobe Creative Suite.

Stacie Buell, der arbejder freelance som grafisk designer og har rejst verden rundt, siger, at hun fandt alle sine kunder gennem sit netværk. “Alle de år, jeg lagde i min tidligere virksomhed, og de venner og mentorer, jeg mødte på vejen, hjalp mig med at finde arbejde,” siger hun. Men du kan også søge efter jobs på diverse hjemmesider, hvor opgaver bliver udbudt.

Online sproglærer

Glem alt om at være fanget det samme sted i et år for at lære andre at tale et sprog. Hvis du eksempelvis taler flydende engelsk, er Skype eller et lignende program et glimrende værktøj, så du kan rejse og tjene penge ved siden af. De fleste steder kræver, at du har en læreruddannelse, men nogle steder kan du købe dig til et certifikat ved at fuldføre et kort kursus.

Fotograf

Hvis du vil være fotograf, gælder det om at få organisationer og medier til at købe dine værker. Du kan godt regne med, at du skal sende rigtige mange mails ud i starten, men når først, du har fundet kunder, som kender dig og kan lide din stil, kan du både pitche ideer direkte til dem og lave bestillingsopgaver. Hvis du også lægger dine billeder ud på sider som iStock and Stocksy kan de give dig en passiv indkomst, mens du er på jagt efter kunder.

Somira Sao, som har været på hele kloden i en sejlbåd med sin familie, udnyttede sin helt særlige situation til at tage billeder for Patagonia og adskillige sejlmagasiner. “Det fungerede på samme måde med alle sejlmagasinerne. Jeg skrev til en hel masse, en eller flere af dem sagde ja, og så arbejdede jeg med dem, der gav den bedste pris eller var nemmest at samarbejde med,” siger Sao, som nu forsøger kun at lave bestillingsarbejde.

Oversættelse og transkribering

Hvis du er flydende i flere sprog end dit modersmål, er oversættelse eller transskribering en glimrende metode til at tjene penge, mens du rejser. Typiske klienter kan være online butikker, der skal ud på et globalt marked, eller virksomheder, der skal have forvandlet en lydfil til tekst. Betalingen er som oftest per minut eller ord, og der er mange muligheder, hvis bare du leder.