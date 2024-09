Sådan overlever du, hvis Trump smider en atombombe over Danmark

Spændende ting er begyndt at dukke op i den nukleare horisont. Først lykkedes det nordkoreanerne at sprænge en brintbombe (ifølge dem selv), og nu bliver kongeriget Danmark udpeget som muligt atommål, hvis ellers Donald Trump får nøglerne til Det Hvide Hus. Truslen om at sende amerikanske atombomber mod Danmark kommer ikke fra Trump selv, men er derimod blevet fremsat af hans republikanske rival Ted Cruz, der ser byggematadorens lunefulde Twitter-tilbøjeligheder som et udtryk for en mand, der er i sit iltre temperaments vold:

“Forestil jer, at vi vågner op en morgen og opdager, at præsident Donald har atombombet Danmark. Han har ikke temperamentet til at sørge for nationens sikkerhed,” sagde Ted Cruz til blandt andre CNN, efter at han havde været mål for en byge af harmdirrende Trump-tweets.

Sæt nu, hvis manden, der ikke holder sig for god til at gøre grin med handicappede journalister for åben skærm, fik udleveret kufferten med koderne til Amerikas atomarsenal. Hvad ville der ske, hvis denne mand i et raserianfald fandt på at pege atomraketterne mod det lille land i Nordeuropa, du formentlig sidder i lige nu?

Her er en guide til, hvordan du overlever et atombombeangreb på Danmark.

Screenshot via Nukemap.

Når bomben rammer

Hvis du bor på Fyn, Sydsjælland eller i Midt- eller Sønderjylland, burde du være okay. Det er spild af plutonium at bombe så relativt affolkede områder. Du ser måske paddehatteskyen i det fjerne, hører luftalarmen, overvejer om du alligevel ikke skulle have røget så meget tjald som teenager, og løber så ind og tænder for Danmarks Radio, ganske som du har lært. Her kan vi med fordel konsultere den originale “Hvis krigen kommer“-pjece, som Statsministeriet udsendte i 1962: “Stands tilløb til panik og fortsæt Deres daglige virksomhed, så længe det er muligt.”

Hold den tanke indtil videre. Hvis du bor i en større by – København er naturligvis ballets dronning, men et veludført atomangreb har gerne flere mål – er du på røven. Præcis hvor meget på røven, afhænger af bombens størrelse. Venlige sjæle har lavet et interaktivt kort, der lader dig beregne, hvor galt det kan gå og så kan du jo selv vurdere, hvor meget du reelt får ud af at kaste dig ned under det nærmeste bord og dække ansigtet til. Det kan i hvert fald ikke skade, vel? Husk, at selv mindre atombomber udsender voldsom varmestråling såvel som radioaktiv stråling i mange kilometers radius, og at “mindre atombombe” efter nutidens standarder betyder noget i retning af Little Boy. Du ved, Hiroshima.

via

Radioaktivt nedfald: Gaven der bliver ved med at give

For nemheds skyld vil vi antage, at du ikke dør øjeblikkeligt, og at du husker at lukke øjnene, så lysglimtet ikke brænder dem ud af hovedet på dig. Ifølge Dr. Irwin Redlener, ekspert i katastrofemedicin, er første punkt på dagsordenen at undgå radioaktivt nedfald. Det vil sige: Kom ud af vagten, så hurtigt du kan. Forsøg at huske alt, hvad du har lært i geometri og naturgeografi, for det er livsvigtigt, at du bevæger dig vinkelret på vinden, medmindre du har lyst til at få en atomsky enten i ansigtet eller nakken. Har du erfaring som biltyv, vil det komme dig til gode nu: Du skal minimum to kilometer væk, og det skal gå stærkt. Forestil dig selv som Mad Max, hvis det hjælper.

Ja, der er ingen, der har sagt, det skal være let. Hvis flugt ikke er muligt, så søg ly i en kælder (alternativt midt i en høj bygning, men det er småt med dem i Dannevang). Her anbefaler “Hvis krigen kommer” at benytte det nærmeste beskyttelsesrum, som du naturligvis har husket at forsyne med tæpper, kiks, sovepiller og en transistorradio med FM. Har du ikke et beskyttelsesrum ved hånden, så bliv i kælderen, mens du panisk tjekker din smartphone. Bed til, at der er bedre netværksforbindelse under en atomkrig end på Roskilde Festival. Beton er din ven. Kønne, svenske træhuse er din fjende.

Det gælder i øvrigt også for dig, der blot hørte luftalarmen. Har du mistanke om, at du er kommet i kontakt med radioaktivt støv, så er det nu, du putter dit tøj i en sæk og går i bad til du bløder. Ser vi bort fra stråling, så optages radioaktive stoffer, som så mange andre stoffer, primært ved, at du indånder eller sluger dem

Lad være med at gå udenfor, og hvis du gør, så undlad at fange regndråber med tungen, spise friskplukkede bær direkte fra stænglen eller trække vejret uden ansigtsmaske.

Via Wikipedia.

Undtagelsestilstand

Landet vil sandsynligvis være i undtagelsestilstand. For dig betyder det helt kort, at du skal gøre, hvad der bliver sagt. Dine rettigheder, og loven som sådan, er sat ud af kraft (præcis hvordan ved vi ikke rigtig, da dansk praksis på området er en kende fuzzy. Bliv foran tv’et, subsidiært din transistorradio. Nukleare ulykker er Beredsskabsstyrelsens område, og de advarer i øvrigt lægmænd mod at foretage egne målinger af radioaktivitet, så du kan godt sætte Geiger-tælleren tilbage i skabet. Intet er farefrit, før det er erklæret farefrit.

Brug ventetiden på at panikke over mulige symptomer på strålesyge, tjekke de seneste tweets fra @realDonaldTrump, og pakke en rygsæk i tilfælde af, at du skal evakueres. Forsøg at se humoren i, at du måske skal tilbringe tid i en flygtningelejr.

“Hvis krigen kommer” appellerer på det kraftigste til, at man for så vidt muligt passer sit arbejde ved jernbanerne, elektricitetsforsyningen og post- og telegrafvæsenet, så hvis det er dig, bliver du nok nødt til at gå udenfor på et tidspunkt. Overvej at ringe din chef op alene for at nyfortolke Chris og Chokoladefabrikken. Husk at drikke vand. Ellers dør du.

Via Flickr-brugeren Hendrik Dacquin.

Post-apokalypsen

Men hvad hvis Beredskabsstyrelsen ikke har styr på det? Hvad hvis ingen fortæller dig, hvad du skal gøre?

Først og fremmest skal du huske, at selvom atomskyen er drevet videre, må du stadig ikke spise noget, det har været i kontakt med radioaktivt støv. Dåsemad er din ven. I disse lovløse tilstande er det oplagt at begynde at plyndre for at overleve. Hang du ud i miljøet omkring Ungeren i midtnullerne, eller har du bare set videooptagelser fra Black Friday i USA, ved du nogenlunde, hvad det går ud på. Find en spejder, crossfitter eller hjemmeværnsmand (m/k) at alliere dig med.

Tag til Rold Skov.

Thumbnailbillede: Billede af Trump via Flickr-brugeren Michael Vadon, billede af paddehatteskyen via CTBTO.



