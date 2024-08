Overlevende fra skoleskyderier fortæller deres egne historier

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA.

Det er kun lidt over en måned siden, at en bevæbnet mand dræbte 17 mennesker på Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland i Florida. På den korte tid er debatten om våbenlovgivningen i USA blusset op på en måde, som vi sjældent har set det før. Nogle af de største forhandlere i landet har annonceret, at de vil hæve minimumsalderen til 21 år og helt vil stoppe salget af maskingeværer. Andre dropper våbensalg fuldstændig. Den ene virksomhed efter den anden dropper forbindelserne til NRA, og omkring en million elever deltog i sidste uge i symbolske aktioner, hvor de forlod skolen i protest mod den nuværende lovgivning. I lørdags blev March for our Lives afholdt, og over hele landet gik over en millioner på gaden, hvilket gør det til den største studenterprotest i amerikansk historie.

Der er mange mennesker, der kan tilskrives æren for at kickstarte en reel debat i USA, men det er især en håndfuld elever fra Parkland, som virkelig bør æres for, hvad der er sket siden skyderiet. De er velorganiserede, velformulerede, dedikerede og (måske vigtigst af alt) virkelig gode til sociale medier. I ugerne siden skyderierne er de overlevende blevet fast inventar på nationalt TV, de har deltaget i nyhedsprogrammer, talt til demonstrationer og været forbi Det Hvide Hus for at besøge Donald Trump. De unge mennesker er alle en del af det, der omtales som “Generation Masseskyderi”, fordi de er vokset op med, at våben, masseskyderier og katastrofeøvelser er en ubehagelig, men fast del af livet. Hvis der er noget, eleverne fra Marjory Stoneman Douglas har slået helt fast, så er det, at de vil gøre noget ved det øgenavn.

Mens meget af opmærksomheden med rette har været sigtet mod teenagere, så er det vigtigt at huske, at skoleskyderier ikke er et nyt fænomen i USA. Så i anledning af, at det endelig ser ud til, at udviklingen går i den rigtige retning, har vi taget fat i nogle af de mennesker, som har overlevet nogle af de skoleskyderier, der har plaget landet de sidste mange årtier – for at høre deres historie.

Det er der kommet en serie artikler ud af, som vi kalder Voices of School Shooting Survivors, og det er blevet til 15 essays fra nuværende eller tidligere elever og lærere, som har skulle håndtere den ubeskrivelige rædsel, der følger med, når en læringsanstalt bliver omdannet til en slagmark. Skribenterne kommer fra Columbine, Virginia Tech, Sandy Hook og mange andre skoler, og deres essays omhandler alt fra deres personlige oplevelser over mediernes håndtering af begivenhederne til hvilke forandringer, de kunne tænke sig. De mennesker, der har oplevet noget så frygteligt, er de mest værdifulde stemmer i den nuværende debat, og historierne, vi har samlet, demonstrerer, at tragedier som disse ikke bare påvirker ofrene i ugerne og månederne efter begivenheden, men resten af deres liv.

Læs deres vidnesbyrd her.