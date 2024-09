​Oversprings-onani er det ultimative oprør mod din arbejdsgiver

Foto: Jamie Fullerton.



Før jeg kom i gang med denne artikel, tjekkede jeg Twitter otte gange, skrev fire mails, sendte snapchats til to venner, skrev til en trejde på Facebook, løb tør for kaffe fire gange og onanerede – to gange. De er alle sammen overspringshandlinger, men kun en af dem er overspringsonani.

Urban Dictionary beskriver overspringsonani som “overspringshandling i form af onani!” Psychology Today forklarer det sådan: “når det at udsætte udførslen af en opgave føles så godt, at det resulterer i eufori.” Den definition får mig dog til at sætte spørgsmålstegn ved, om forfatteren nogensinde har taget sig en ordentlig spiller. I april 2013 betegnede Jon Stewart det som “at bruge onani til at beskæftige sig med noget andet, mens mere presserende anliggender ligger i vente.” Ja tak.

Umiddelbart lyder det bare som at udsætte noget til senere til fordel for at nusse din mis, men overspringsonani er så meget mere end det. Det er at erstatte pinsel – eller i det mindste kedsomhed – med nydelse. Overspringsonani er en barnlig handling i en voksen verden. Det er graffiti på væggene i forretningsverdenens badeværelser, der kun kan ses med UV-lys. Vigtigst af alt er overspringsonani noget, du og jeg og alle vi kender lærte, da vi var teenagere.

Jeg var engang en purk af en teenager med uendelige mængder fritid. Min opvækst var forholdsvis elendig; noget af det var specifikt for mit liv, men det meste var af den type elendighed, vi alle går igennem. At være i pubertetsalderen er mystisk og besværligt – du er fanget i en krop, der konstant ændrer sig og skyder hår og hormoner ud til højre og venstre, alt imens du prøver at vride dig fri fra barndommens bedøvende jerngreb. Det er akne, og det er vrede. Det er menstruation, og det er forvirring. Det er uventede rejsninger, og det er fremmedgørelse. Alt taget i betragtning er opvækst en helt igennem forfærdelig oplevelse.

Onani er det eneste lyspunkt i de turbulente år. Orgasmer kurerer mange lidelser, som 11-årige jeg lærte, da jeg fandt ud af, hvor henrivende det er at røre ved sig selv. Nu har jeg så travlt, at jeg må klemme forhastede orgasmer ind i tætpakkede dage fyldt med skriveri og Arrow-binging på Netflix, og derfor tænker jeg ofte tilbage på mine lykkelige tween-dage og de oceaner af tid, jeg frit kunne dedikere til onanikunsten.

At lære at onanere omdanner din akavede teenagekrop fra torturredskab til forlystelsespark, men det giver dig også en ny forståelse for, at det netop er din krop. Onani er sjovt, fordi det gøres i al hemmelighed – som at ryge cigaretter i smug eller pjække fra skole – og du gør det, fordi det er den bedste måde at markere, at du er din egen person. Det er den første måde, hvorpå man gør nydelse til noget politisk.

Som 12-årig troede jeg, at voksenlivet ville gøre det af med kedsomheden, monotonien og overvågningen. Jeg var endnu lykkeligt uvidende om kontorarbejde, deadlines, flueknepperi, mellemledere i forretningslivet og “listicles”. Imidlertid har jeg som voksen affundet mig med, at jeg på mange måder aldrig vil lægge puberteten bag mig i kraft af min konstante onani. Specifikt tænker jeg på overspringsonani: en handling, der kun kan lade sig gøre takket være moderne teknologi.

Jeg arbejder hjemmefra, og det gør 30% af befolkningen også mindst en dag om ugen. Tilføjer man studerende til den gruppe, stiger antallet af potentielle overspringsonanister betydeligt. Det kan kun lade sig gøre at arbejde hjemmefra, fordi vi alle sammen har så god internetforbindelse. Det er f.eks. også derfor, du kan læse den her artikel, der uden tvivl har fået dig til overveje, om ikke du skulle tage et fast greb om dine kønsdele lige nu.

Selvom internettet gør det muligt at arbejde hurtigere og bedre end før i tiden og alt det der, er nettet først og fremmest skabt til porno, og porno er til for onaniens skyld. Mennesker er snedige, nydelsessøgende væsener. Nogen af os udsætter den øjeblikkelige tilfredsstillelse til fordel for den dobbelte belønning på et senere tidspunkt, men de fleste af os sætter gebisset direkte i den forbudte frugt ved første lejlighed. Der er ikke langt imellem arbejde og onani, når et tryk på “Y” automatisk prompter et “YouPorn”-forslag i din browser.

Og smartphones har bare gjort det endnu lettere at forgribe sig på sig selv: Hvor mange af os er ikke stoppet midt i en arbejdsopgave for at gå på Tinder, Grindr eller 3nder? Hvor mange af os har ikke panisk scrollet gennem vores Instagram-feed på jagt efter sjofelheder, som de beskidte bæster vi er? Jeg siger det bare – der findes to typer mennesker: dem, der har telefonsex i arbejdstiden, og store, fede løgnere.

Overspringsonani er desuden et klassisk eksempel på, hvor udvisket skillelinjen mellem arbejde og fritid er blevet. Hvis du har din arbejdsmail på telefonen, er du mere eller mindre altid på arbejde. Teknologi har nedbrudt barrieren mellem arbejds- og privatlivet og udslettet 8-8-8 timefordelingen af arbejde, fritid og søvn. Det kan godt være, at vi lever i en verden, hvor Big Brother holder øje med os, men vi lever også i en verden, hvor vores chefer har erstattet vores forældre. I den sammenhæng vil jeg gerne argumentere for, at overspringsonani er mere end bare tidsfordriv. Det er nydelse, men det er også et oprør. Fra et marxistisk perspektiv er onani i arbejdstiden en politisk handling – det er at generobre vores solgte tid og gøre den til vores egen. Det er at mindske afstanden mellem arbejder og individ på den mest dyriske og tilfredsstillende måde, man kan forestille sig.

Voksne mennesker bærer levn fra deres tidligere liv med sig. Vi er ikke altid klar over det, vi kan ikke altid se det, men vores fortid er der. Den 11- eller 12-årige, der sniger sig ind på sit værelse med en bøtte lotion og et Rapport er muligvis dybt begravet – men han eller hun er ikke forsvundet. Akkurat ligesom selvtilfredsstillelse definerede din tween-identitet adskilt fra forældre, familie, tro og skole, definerer overspringsonani også dit ægte jeg. I de få fantastiske minutters fapping, er du ikke dit job. Du er ikke dine forpligtelser. Du er ikke din foragt, din vennekreds, dit beskidte vasketøj eller din kedsomhed. Du er 12 år gammel, og du er fri.

Så tag dine kønsdele i hånden nu, ligesom du gjorde dengang – men prøv ikke at blive opdaget.

