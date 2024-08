P3 Guld opsummeret i seks øjeblikke

Med mindre du i løbet af weekenden var alt for travlt optaget af at buh’e af norske håndboldfans, som de dårlige tabere de er, lagde du nok mærke til, at P3 Guld blev afviklet i lørdags. Og hvis du har internetadgang, bemærkede du måske også, at folk var ret vrede over det. Dårlige jokes. Dårlig akustik. Alle mulige dårlige ting, som folk på internettet var hidsige over.

Sidste år blev prisuddelingen slet ikke afholdt, men 2019 skulle altså være et stort comeback-år, og for at vise sig som det landsdækkende public service-medie, de er, valgte Danmarks Radio at afholde showet i Odense. Mere specifikt i DOK5000, der åbenbart er en hal, hvor man ikke rigtigt kan høre noget på grund af elendige lydforhold og ikke rigtigt kan se noget på grund af virkelig mange stolper. Hvilket ville blive tydeligt i løbet af den næste time og tre kvarter, P3 Guld varede.

DR, vi kan ikke fortælle jer, hvordan I skal køre jeres forretning. Selv om vi til dels betaler for den. (Og nogle gange alligevel kommer med nogle forslag.) Men hvad vi kan gøre, er at gengive aftenen i seks konkrete øjeblikke – de mest mindeværdige øjeblikke, der set i bakspejlet siger mest om, hvad det egentlig var, der gik ned i Odense lørdag aften. Fra det bedårende til det pinlige til det helt ekstremt pinlige.

Signe Molde joker om en teenagers udløsninger

Én ting, der er gået igen i omtalen af P3’s prisuddeling i år er en sønderlemmende kritik af vært Signe Molde. Og det er synd. For det lader til, at vi alle sammen er enige om, at hun kan være både skarp og grineren. Men det var hun altså ikke her. Primært på grund af øjeblikke som det her, hvor hun leverer en joke om en 16-årig drengs evne til at ejakulere. Altså, fordi han var med i Den store bagedyst, og der sprøjtede han glasur på kager, men han kan også sprøjte på en seksuel måde, hvis I forstår sådan en lille én?

Hårde tider, DR. Hårde tider for den manus-forfatter, der tror, at det her er sjovt. Hårde tider for Signe Molde, der skal levere det på landsdækkende tv. Hårde tider for os, der sidder og glor på det.

Phlake lader Scarlet Pleasure hænge

Av. Av av av. Phlake vinder prisen for P3 Lytterhittet. På vej til scenen bliver de lykønsket af en håndfuld forskellige kollegaer i det ekstremt åbne og lyse VIP-område midt i salen. Karl William får en krammer. Forsangeren fra Scarlet Pleasure, der virker som en sød fyr, men af uforklarlige årsager har fået fletninger og perler i sit hvide hår, som om han har været på en lidt for intens sjæleransagelse til Bahamas, får også en krammer. Alt går, som det skal. Men så sker det. Nærmest i slowmotion forsøger Scarlet Pleasures bassist, Alexander Malone, at give Phlake-forsanger Mads Bo Iversen et… kram? En high five? Vi kommer aldrig til at finde ud af det, for Mads Bo kigger den anden vej og ænser ikke Alexanders forsøg på fysisk kontakt. Hvilket betyder, at han i et desperat forsøg på en redning må klappe sangeren på brystet, mens Mads Bo laver dobbelte surfer-bro-håndtegn ud til salen. Gode intentioner, smertefuldt resultat.

Jada var et tiltrængt lyspunkt

Der var selvfølgelig ikke kun tåkrummende og/eller ufrivilligt sjove øjeblikke til P3 Guld. Der var også dygtige musikere, og en gang imellem fik de også lov til at spille gode sange eller sige gode ting. For eksempel da Jada, vinderen af P3 Talentet, blev interviewet og beskrev, at hende og bandet altid holder hinanden i hænderne før en koncert og “snakker om, hvad det er for noget dejligt noget, vi skal nu.” Ærlig snak og en sympatisk tilgang til livet. Bare ærgerligt, at folk i salen ikke kunne høre noget som som helst af, hvad hun sagde.

Baggrundsstøj – fuldstændig sindssygt meget baggrundsstøj

Har du nogensinde været på ferie i et tropisk land og ved en fejl fået en myg inden for myggenettet omkring din seng? Tag den konstante summen, og gang den med en million, så har du lydtæppet til P3 Guld. Akustikken i salen var åbenbart forfærdelig, og derfor begyndte publikum at snakke sammen. Hvilket betød, at der under alle interviews, optrædener og selv de præ-optagede indslag lå en hvid støj til at drive seerne fuldstændig til vanvid.

Niels Brandts aggressive finger

Et billede siger mere end tusind ord, og Niels Brandts finger under det her interview siger mere end tusind knytnæver i fjæset. Niels Brandt, der er forsanger i The Minds of 99, bliver interviewet side om side med Martin Hedegaard, der engang vandt X Factor og nu laver musik som Saveus. Vi er mere end en time inde i showet, og Signe Molde kaster sig ud i et interview om, hvordan det er at spille på Orange Scene, og hvordan man skriver sangtekster. Niels Brandt kvitterer med et ekstremt intenst ansigtsudtryk og en venstre pegefinger, der hamrer afsted på hans egen arm.

Benals hyldest til… Benal

“Det her skal ikke handle om vores to udsolgte kæmpekoncerter til april. Det skal handle om at vinde,” lægger Benal-rapperen Benjamin Hav ud, idet han skal præsentere P3 Prisen. Altså den pris, han skal give til et andet band. Ikke til sig selv. For sine to udsolgte megakoncerter.

