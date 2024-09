På den her restaurant kan du skyde med våben, mens du venter på din mad

Det virker måske nok en smule overflødigt, at restaurant Modern Round identificerer sig som en ‘amerikansk’ restaurant. Når man kan affyre skydevåben, mens man venter på en Bud Light og friturestegt mac and cheese, er det ‘amerikanske’ ligesom implicit. Det er konceptet bag Modern Round, en bar og restaurant hvor maden bliver serveret sammen med våben og ammunition.

Dog er det ikke helt den ægte vare. Ifølge restaurantens udførlige FAQ får gæsterne udleveret “replikaer, der er støbt så de har samme størrelse, form og vægt som rigtige skydevåben”. Fritidsactionhelte kan så få lov til at skyde zombier, flyvende grise og lege politibetjente på 192-tommer store skærme. Udover den super moderne laser-teknologi har nogle af våbnene et lufttrykssystem, der “sørger for realistisk rekyl og bagslag”.

Ifølge Forbes er virksomheden grundlagt af Mitchell Saltz, der er tidligere bestyrelseformand og direktør hos våbenfabrikanten Smith & Wesson. Modern Round-restauranten i Peoria, Arizona, er blot den første af, hvad han håber bliver en kæde. Virkomheden fremlagde sin vision for potentielle investorer ved en konference i Orlando, og ifølge Forbes var modtagelsen “blandet”. Nogle af konceptets kritikere mente, at våben simpelthen var for kontroversielt et tema, til at man ville investere.

Modern Round insisterer på, at sikkerheden er første prioritet. Selvom våbenene er attrapper, vil man instruere gæsterne i våbensikkerhed. Man skal desuden være over 12 år for at få lov til at skyde sig vej ud af bedstes fødselsdagsfest, og man skal betale 5 dollar (35 kroner) i gebyr om året for at være medlem, hvis man vil have lov til at booke både bord og skydebane.

Medlemsgebyret har også været genstand for enkelte gæsters utilfredshed på Yelp. Andre kritiserede selve skydeoplevelsen (“Der er ikke noget brag, næsten ingen rekyl og vi brugte vores magasiner hurtigere, end vi kunne få nye”), en enkelt spekulerede i at de havde tekniske problemer, da hans kone ramte bedre end ham, og en velmenende mor var “chokeret” over det sprog, hendes 14-årige søn overhørte, mens han affyrede sit våben.

Hvis alt går, som Saltz håber, vil der snart åbne Modern Round-restauranter i Las Vegas, Dallas og San Antonio. Men hvis du skal besøge restauranten, skal du efterlade dit rigtige skydevåben i bilen. På Modern Round er ægte skydevåben nemlig forbudte.

Og det er vel egentlig ikke så amerikansk alligevel.