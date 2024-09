På fem minutter kan du forvandle fem ingredienser til en genial pastaret

Ligger der et hvidløg og roder rundt nederst i køleskabsskuffen? En lille knold parmesan og en kvart pakke smør? Perfekt. Så har du alt, hvad du skal bruge, til at lave den nemmeste og mest tilfredsstillende middag.

Du finder en pakke af det fineste, tyndeste ‘englehårspasta’ frem fra skabet, og så snart det er kogt (det tager ikke mere end to minutter), kaster du de fem ingredienser sammen i en smuk og smagfuld blanding. Det er mere et samlesæt end en egentlig opskrift. Vi lover, at den er idiotsikker.

Den her opskrift kommer fra Nonna Marijuana, som er stjernen i vores program Bong Appetit, så man er velkommen til at krydre den med de “urter”, der nu måtte høre sig til.