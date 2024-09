På hjul med Frankrigs kulinariske cykelbude

“Den ringer – jeg skal til Little Baobei, og jeg skal senest være der klokken 19.33. Kan du følge med?” Et halv sekund senere er Mozzarella (et fiktivt navn) allerede flere længder foran mig på sin fixie. Kokken er 19.25, og det unge cykelbuds vagt i Paris er lige begyndt. Han fik et job hos Take Eat Easy i slutningen af 2015, hvilket betød, at starten på hans “karriere” faldt sammen med udbredelsen af en ny slags leveringsservice, der kombinerer mad og teknologi – først i Paris og senere i andre store franske byer.

Efter at den belgiske virksomhed Take Eat Easy startede op i Frankrig i 2014, fulgte det engelske firma Deliveroo trop i april 2015. En måned senere var det tyskernes tur med Foodora. Og for nylig har virksomhederne så også fået selskab af PopChef og FoodChéri, der leverer mad fra deres egne køkkener. Alle disse virksomheder imødekommer den samme efterspørgsel: en lyst til at spise godt uden at skulle lave mad eller forlade hjemmets fire vægge. De lover alle sammen hurtig levering (mellem 20 og 40 minutter), og de byder alle på sjove hjemmesider, der hjælper dig med at udføre din bestilling.

To cykelbude venter på at få udleveret et varmt måltid.

Konkurrencen på internettet udspiller sig også på gaden. Denne aften ankommer Mozzarella til restauranten i tide og stiller sin cykel op af en anden, der tilhører en kurer fra Foodora. Tager man højde for antallet af cykelbude – FoodChéri har 70 i Paris, Take Eat Easy har 1200 fordelt over hele Frankrig, PopChef har 400 bude i Paris, og Foodora har 500 – så er sandsynligheden for at budene støder ind i hinanden ret høj. Et “god aften” får lov at hænge ubesvaret i luften, mens et spøgefuldt “fuck” bliver slynget efter et andet cykelbud, der er i problemer. Alt i alt er interaktionerne budene imellem ikke lige frem venlige.

Cykelbudet fra Take Eat Easy støder ofte ind i budet fra Deliveroo.

Mozarella er i gang med andet år på medicinstudiet, og han formår at håndtere både patienter og utålmodige kunder. “I stedet for at køre en tur i området omkring Longchamp-banen, kan jeg gøre det her midt i Paris,” forklarer han. “Det er selvfølgelig meget hårdere, når man kører op ad. App’en beregner en rute i fugleflugt, og derfor skal man sommetider over Montmartre på mindre en fire minutter, hvis man for eksempel skal fra rådhuset i det 18’ende til Pigalle. Men det er jo også udfordringen: Man ved aldrig, hvor det næste race sender en hen, eller hvilken rute man skal på.”

I Paris mødes de “kulinariske ryttere” for det meste tæt ved Place de la République, på hjørnet af Boulevard de Magenta. De fleste Take Eat Easy-cykelbude mødes ved frokost- eller middagstid med deres cykler for at snakke og hygge sig, mens de venter på de første bestillinger – og efter vagten er slut, mødes de her igen og får sig en drink.

Et af cykelbudenes mødesteder i Paris er Place de la République.

Men det er ikke det eneste samlingssted i byen. Budene mødes også ved Place de LaBourse, på Gare du Nord, på Gare Saint-Lazare og ved La Défense. Udenfor Paris er det ved Place du Commerce i Nantes, Place Fernand Lafargue i Bordeaux og Place du Capitole i Toulouse, fortæller Matthieu Birach, der er chef for Take Eat Easy i Frankrig. Og stederne er ikke bare blevet valgt helt tilfældigt. Mødestederne er nøje udvalgte samlingspunkter i de “anbefalede dæknings zoner”, som firmaerne markerer for deres cykelbude. Og det bekræfter Boris Mittermüller, grundlægger af Foodora: “Vi forsøger at placere vores bude på strategiske steder, når de er på vagt.”

Men den usikkerhed, der er en helt naturlig del af branchen, skaber også en konkurrencepræget atmosfære: “Det er et praktisk men voldsomt stressende arbejde. Det kan kun lade sig gøre, fordi jeg er 28 år gammel og single.”

For PopChef og FoodChéri, der begge selv tilbereder den mad, der leveres til kunderne, er tingene ikke helt så komplicerede. Her mødes man ved deres respektive køkkener. “Vi har samlingssteder, hvor vores bude kan mødes, få sig en kop kaffe, og afvente den næste bestilling,” fortæller François Raynaud de Fitte, medstifter af PopChef. For Benjamin Gélabert, en tidligere kurer, der nu er koordinator for FoodChéri, er mødestederne et godt sted at samles med de andre ryttere for at spise lidt “lækker dessert inden vagten begynder”. Han tilføjer: “Jeg plejede også at udnytte ventetiden til at foretage mindre reparationer på min cykel.”

Denne onsdag eftermiddag ved frokosttid er der allerede 15 ryttere samlet ved Place de la République, et antal der vokser, da Jeff ankommer i fuld fart med cykelproblemer: “Jeg besluttede mig for at tage en mindre omvej for at komme her forbi. Jeg vidste, at jeg her kunne finde en, der kunne låne mig en umbraconøgle.” Og der går ikke længe, før en kurer ved navn Nicolas tilbyder sin hjælp.

Cykelbudenes overlevelsesudstyr

Det står lynhurtig klart for mig, at cykelbudenes samarbejde er nøglen til at virksomheden fungerer ordentligt. Romain, der har leveret mad siden april 2014, er meget tiltrukket af den solidaritet og fælleskabsfølelse, der eksisterer rytterne imellem: “Hvis en taxa eller en bil laver pis med en kurer, vil jeg altid forsvare ham, uanset hvad—også selvom han er den skyldige.” Édouard, der startede med at arbejde for PopChef, fordi en af hans venner skulle bruge cykelbude, fortæller mere detaljeret: “Vi hjælper hinanden på alle niveauer. Vi låner hinanden cykelslanger, giver hinanden juridisk vejledning, hvis vi har været involveret i en ulykke, og sælger hinanden brugte cykler og reservedele.”

Jeg føler virkelig at jeg er en del af en kultur. Det er ultra-kodificeret; det har sit helt eget sprog. Du kan genkende folk på gaden bare ved at se på deres cykel, som man måske har set på et forum. Du kan med det samme sige – ud fra deres setup – om de har styr på det, de laver. Man skal bare se på stellet, reservedelene og måden cyklen er samlet på.

Cykelbudene er alle motiveret af forskellige ting. For nogle er det en måde at slippe ud af arbejdsløshed på. For andre, der arbejder for flere at leverings virksomhederne på samme tid, er jobbet lidt af en besættelse. “Jeg gjorde det sideløbende med mine studier, når som helst min kalender tillod det, men sådan er det ikke længere,” fortæller Édouard. “Jeg er i praktik lige ved siden af min leveringszone, så det kan sagtens hænge sammen for mig,” forsikrer Louis fra Foodora. Freelancere leverer sommetider mad ved siden af deres primære arbejde. For eksempel arbejder Antoine og Arthur på et reklamebureau med sociale medier, og for dem er kurerarbejdet en sidegeschæft. Men for Benoit, der én gang om ugen laver design og layout, er kurergerningen hans primære indtægtskilde.

Benoit, som er tidligere semiprofessionel fodboldspiller, byttede græs ud med asfalt og arbejder nu for Foodora. “Jeg har leveret mad til flere ministerier, YouTube, DailyMotion, Netflix, LCP, og den amerikanske ambassade, hvor jeg skulle kropsvisiteres—det var pænt sjovt,” genkalder han muntert. “Jeg ved også, at en af vores gutter har leveret mad til Kevin Trapp fra Paris Saint-Germain!”

Men hvordan har Benoit det med at være tvunget til at søge job i kurer start-ups? Han siger, at han har det fint med det, og at han kan tjene op mod 2.700 euro om måneden (20.000 kroner). “Det, jeg bedste kan lide, er friheden. Jeg har fuld kontrol over min kalender.”

Men den usikkerhed, der er en helt naturlig del af branchen, skaber også en konkurrencepræget atmosfære, og det er ikke alle, der ser faget med lyserøde briller på. Det er i hvert fald tilfældet med Antoine: “Det er et praktisk men voldsomt stressende arbejde. Det kan kun lade sig gøre, fordi jeg er 28 år gammel og single.” Og på en måde er friheden kun en illusion, da vagterne skal lægges i forbindelse med dagens to store måltider (fra klokken 11 til 15 og fra 19 til 23). Alice, der har leveret mad siden februar 2016, nævner at hendes arbejdsgiver også kræver, at hun står til rådighed mindst tre aftener om ugen.

En sammenkomst organiseret af “Ride du Mercredi” (Onsdags Ridt) ved Beauborg.

I forhold til køn, er buddene generelt mænd. Forholdet mellem de to køn er som regel 80-90 procent i herrernes favør, uanset hvilken virksomhed man spørger. Selvom miljøet er meget maskulint, hersker der en særlig respekt omkring de kvindelig bude: “Helt ærligt er jeg blevet imponeret af de kvinder, der har arbejdet for take Eat Easy,” siger Mozzarella. Alice fortæller, at hun ikke er blevet udsat for meget chauvinisme: “Fra dag til dag er mine kolleger søde og respektfulde. Måske lige bortset fra den der ene gang, under den forberedende træning, hvor alle fyrene målte hinandens tissemænd ved at sammenligne cykler.”

Så, hvad er det lige, der knytter cykelkureren sammen og skaber sådan et sammenhold? Nogle er passionerede omkring maden, mens det er tydeligt, at andre hader det – og særligt når det handler om at levere pizza, supper eller milkshakes. Det, som forener budene, er en kærlighed til cykling.

Og den kærlighed kommer især til udtryk uden for leveringstiderne. I Paris samles de mest dedikerede ryttere ved cykelforretninger som La Bicyclette, Gepetto et Vélos eller ved caféer og butikker såsom La Chouette og Steel Cyclewear & Coffeeshop. I Lyon samles man ved Bicycletterie eller Urban Fixie. Visse barer gør det også ud for hovedkvarterer, barer som Penty og Chez Rachid, de respektive tilholdsteder for grupper som Paris Chill Racing eller Ride Du Mercredi. Når de ikke racer over for rødt lys, konkurrerer cykelbuddene også under mere kontrollerede og officielle forhold. Der er Alleycats, løb hvor det handler om at ramme en række checkpoints på tid. At Paris er blevet valgt som værtsby for det næste VM for cykelbude, vidner også om sportens tiltagende popularitet. Og leveringsfirmaerne er selvfølgelig også inde over det arrangement: Foodora sponsorerer et Alleycat hold i Lyon og FoodChéri har intentioner om at associerer sig med verdensmesterskaberne i Paris.

Blandt de kulinariske ryttere vi mødte, er det hovedsageligt konkurrenceånden og kærligheden til cykelsport, der holder dem igang. Deres øjne lyser op, så snart emnet bliver bragt på banen: “Det, der tiltrak mig, var udsigten til at få penge for at køre på cykel,” indrømmer Èdouard. “Jeg er besat. Jeg har flere cykler, og de fleste af dem har jeg samlet selv.

Dem der er mindre passionerede omkring det og udelukkende gør det for pengenes skyld har let ved at finde sig til rette i faget. Men disse typer bevæger sig også gennem Paris’ gader som tohjulede muldyr med fuld oppakning på en mountainbike eller – hvis der er helt slemt – på en parisisk bycykel.