Danske firmaer sælger dyr, tilsyneladende virkningsløs, cannabismedicin

I medierne, på Staden og i din lomme. Cannabis er overalt i en tid, hvor den internationale tendens kun peger i én retning: Mere afslappet lovgivning, især hvad angår medicinsk brug. Udviklingen er især gået stærkt i USA, hvor 25 stater har legaliseret medicinsk cannabis.

Det gælder i mindre grad herhjemme, hvor danske politikere i juni vedtog en begrænset forsøgsordning for særlige typer cannabismedicin, og hvem ved – måske vil Danmark en dag få en mere afslappet cannabispolitik. Men indtil da er loven, som den er; stram og ubarmhjertig.

Videos by VICE

Som altid er der nogen, der prøver at omgå loven. I denne omgang skal vi ikke ned på et skummelt københavnsk gadehjørne eller ud under parasollerne på Pusher Street. Vi skal online.

En voksende gruppe danske sælgere på nettet har fundet en fiks løsning, hvor de nedbringer det euforiserende stof tetrahydrocannabinol, også kaldet THC, til et minimum i den medicinske cannabis, de sælger. På den måde prøver de at undvige lovens lange arm. I loven står der nemlig, at THC er ulovligt, ikke cannabis generelt. Nysgerrige købere står i kø, og mange føler sig overbevist om, at der er store gevinster i resten af cannabisplantens indhold. Det gælder især såkaldt cannabidiol – forkortet CBD. Det kan indtages som et udtræk fra planten og kommer i alt fra olier til slik. Alt efter hvem man spørger, kan det hjælpe mod smerter, gigt, epilepsi, angst og meget mere.

Det hele lyder som en smart løsning. Og det ville det også have været, hvis der bare ikke lige var to problemer: Dels er produkterne så godt som uvirksomme til medicinsk brug: “Ikke tilstrækkelige” siger en overlæge – “folkets medicin” mener en sælger. Mindst lige så problematisk er det, at selvom mængden af THC er lav, så er produkterne lige så ulovlige som en snasket klump hash.

Og som så ofte før er det brugerne, der er fanget i midten.

Ann Bæk Rotbøl Lauridsen humper hen til bordet med sin krykkestok. Hun har haft sklerose i halvdelen af sit 40 år lange liv. Sygdommens symptomer er alt fra synsforstyrrelser, problemer med at føle til nedsat kraft i arme og ben. Ann er ramt af det sidste, og det giver hende konstante smerter. Almindelig medicin hjalp ikke nok, så som mange andre syge danskere gik hun på jagt efter en alternativ løsning. Hun bruger nu CBD-produkter.

“Jeg tager CBD, fordi det kan hjælpe mig med mange af mine daglige problemer såsom spasmer, kramper og træthed,” siger Ann overbevist.

Ann har mærket en tydelig forbedring, efter hun begyndte at bruge CBD, og hun omtaler produkterne med stor glæde. Hendes skuffer og skabe er fulde af CBD i form af alt fra slik til olie. Især en umærket flaske fra en privat sælger var en favorit, men hun ved stadig ikke, hvad den præcist indeholdt. For tiden er hun på jagt efter en ny sælger.

“Jeg har blandt andet set en pilleproducent. Men der skal foreligge nogle tests om hvilken olie, de putter i. De vil jo alle sammen gerne sælge deres produkt. Men jeg skal være sikker på, hvad jeg får fat i,” siger Ann.

Prismatic Core Medical er en af de producenter, der går mest op i åbenhed om deres produkter. På overfladen er virksomheden lige så velfriseret, som man forventer det af en godkendt medicinalvirksomhed. Venligheden fejler heller ikke noget, da vi møder ejerne Mikkel Traantoft Andersen og Martin Rosenørn Christensen på firmaets adresse i et anonymt rækkehus. De er gået ind i branchen af en simpel årsag:

“Vi ser det som folkets medicin. Som allemandseje. Når vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger, hvorfor skal det så ikke være tilgængeligt for alle,” siger Mikkel.

Selvom deres firma stadig er småt, er det i vækst. De sender to-tre ordrer dagligt og kan mærke en stigende efterspørgsel efter medicinske cannabisprodukter. De er langt fra alene i branchen, hvor firmaer som Cannol og skandaleramte Endoca huserer.

Mikkel Traantoft Andersen fremviser stolt deres produkt under besøget. Det består af en brun substans. Han hælder det langsomt ud af en hvid flaske og ned i en kop. Lugten er ikke til at tage fejl af: Pot. Senere vil den blive puttet i de kapsler, som Ann overvejer at købe. Det færdige produkt ser vi også under vores besøg. Det ligner i allerhøjeste grad et lægemiddel i den pæne, hvide plastbeholder, der omslutter kapslerne. Det kan næppe være et tilfælde.

Prismatic Core Medical sælger CBD som olie. Det kommer i små kapsler. Foto: Alexander Sjöberg



Men et lægemiddel er det ikke. Grunden er enkel, og her skal vi se nærmere på det ene af de to problemer. For et lægemiddel skal – ikke overraskende – have en medicinsk virkning. Men det er ikke tilfældet med CBD-produkter uden THC, mener overlæge Paul Gram-Hansen fra Odense Universitetshospital, der har en stor viden om cannabismedicin og ordinerer det til sine patienter.

“Jeg har erfaret, at CBD alene ikke er tilstrækkeligt, og meget af det CBD, der bruges på markedet, indeholder for lille en koncentration af stoffet. Og jeg ved fra en smerteklinik, der afprøver forskellige doser, at dels så skal man op i meget høj dosis – op til 25-50 milligram dagligt, men ofte er det heller ikke tilstrækkeligt til en smertepatient. Meget tyder på, at det skal kombineres med THC, og det er jo det, man kan opnå, ved at bruge naturlig cannabis,” siger Paul Gram-Hansen.

En af de seneste undersøgelser af CBD er fra 2010. Konklusionen er klar:

“CBD skal bruge en vis mængde THC for at virke, og det er bekræftet i placebokontrollerede undersøgelser. Der er ikke egentlige studier, der dokumenterer effekten af ren CBD ved hverken smerter eller kvalmeproblematikker,” forklarer overlægen.

Han bakkes desuden op af landets største patientorganisation for medicinsk cannabis, Medicinsk Cannabis Forening Danmark. De kalder situationen “kaotisk”, og har følgende kommentar til CBD-salget:

“I de lande, hvor det er blevet legaliseret, bliver man nødt til at få noget THC med, for de har opdaget, at CBD ikke kan stå alene. THC har den effekt, at den hjælper CBD’en på vej,” siger formand Rikke Jakobsen.

De to udtalelser må siges at være en bombe under cannabisprodukter uden THC. Prismatic Core Medical er hurtige til at afvise problemet, da vi konfronterer dem. De lytter i stedet til kundernes erfaringer.

“Vi må læne os tilbage og se på, hvad folk har oplevet. Der er jo ikke rigtig nogen, der har svaret på, om det her virker endnu,” siger Mikkel.

Havde det nu været noget billig naturmedicin, så kunne man måske have accepteret den forklaring. Men produkterne koster kassen: 499 kroner for 30 styk kapsler med i alt 990 milligram CBD. Som overlægen sagde, så skal der meget til for at opnå en effekt, hvis vi ser bort fra den åbenlyse THC-mangel.

Vi kan derfor ikke lade være med at spørge Prismatic Core Medical, om de sælger et produkt vel vidende, at det ikke virker.

“Det kan godt være, at nogle folk siger, det ikke virker, men vi kan forholde os til det, brugerne fortæller os. Og de fortæller os, at vi skal blive ved med at lave det, vi gør,” siger Mikkel.

Med andre ord: Udbud møder efterspørgsel. Også selvom produkterne risikerer at være det 21. århundredes slangeolie med lige så stor medicinsk effekt som oregano, men fair nok, sådan er der så meget. Havde det ikke været for det andet problem, kunne vi forlade historien her.

Skabe og skuffer er fulde af cannabismedicin hjemme hos Ann Bæk Rotbøl Lauridsen. CBD-produkterne tæller alt fra kiks og te til olie, som lader til at være den mest udbredte form for cannabismedicin. Foto: Alexander Sjöberg

Som sagt fjerner sælgerne THC fra produkterne – næsten. Prismatic Core Medical oplyser som de eneste præcis, hvor meget de har i: 0,14 procent THC. Så lidt, at du på ingen tænkelig måde kan blive skæv af det. Men det er mere end rigeligt til, at det er ulovligt. Der er nemlig nultolerance på området, siger Jens Rasmussen, der er jurist hos Vestegnens Politi og har særlig stor viden om stoffer:

“Ingen steder i loven kan man se, at der er et accepteret indhold af THC for dele af cannabisplanten. Derfor vil en juridisk fortolkning føre til, at der ikke er en grænse, der vil blive accepteret. Hvis THC’en er målbar, er det med sikkerhed en overtrædelse at være i besiddelse af cannabis,” siger han, og han bliver bakket op af Lægemiddelstyrelsen, som har sendt denne kommentar i en mail:

[…] Produkter med indhold af THC er på nuværende tidspunkt omfattet af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, uden en angivelse af en nedre grænse for, hvad der betragtes som et relevant eller acceptabelt indhold af THC. Der er altså for nuværende nultolerance mht. indhold af THC i produkter i Danmark.

CBD-brugere og virksomheder var ellers sikre på, at der godt måtte være bare en lille smule THC i. Det skulle bare ikke overstige 0,2-3% i produktet. Men lovgivningen er i ægte dansk facon firkantet, når det kommer til cannabis.

Efter VICE begyndte at undersøge cannabismedicinen, har Lægemiddelstyrelsen faktisk taget kontakt til netop Prismatic Core Medical og bedt dem rette ind efter loven.

“Vi har nu taget kontakt til vores leverandør, og vi prøver at få fjernet THC’en,” siger Mikkel og Martin. Men de er irriterede over, at de ikke kan sælge produkter med THC, og de kritiserer loven for at være uklar.

Som tilskuer står man tilbage med en følelse af en efterspørgsel og marked, der er så stort, at det altid vil forsøge at omgå lovgivningen og finde smutveje, når staten genopfinder forbudstiden og ikke legaliserer i takt med folkestemningen.

Som bruger har man besluttet sig for at være en del af et nyt og uprøvet medicinsk eksperiment i global skala, men altså her med et produkt, der er både ulovligt og uden det vigtigste indholdsstof.

Og så er der sælgerne, der står med et altoverskyggende ansvar for ikke at spinde guld på produkter, der er virkningsløse, og bidrager til historien om, at cannabis kan kurere alt.

Da denne artikel blev skrevet, var de ulovlige produkter stadig til salg hos Prismatic Core Medical. De arbejder på at fjerne THC’en helt.

Lægemiddelstyrelsen har ikke svaret på henvendelser om, hvorvidt de har kontaktet andre CBD-sælgere og krævet, at de fjerner THC fra deres produkter.

Ann Bæk Rotbøl Lauridsen har søgt lægefaglig hjælp og har fået tid hos en dansk speciallæge, der arbejder med smertebehandling med cannabisprodukter.

Læs mere om ulovlige substanser fra VICE:

Tour de Dopage – En historisk gennemgang af hvad cykelryttere putter i kroppen



Voldelige konflikter på Christiania gennem tiden



Vi tog på Roskilde og testede folks stoffer