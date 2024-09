Jagten på Variety Jones

Alle illustrationer af Che Saitta-Zelterman



Klokken var omkring seks om morgenen i Europa, og jeg var ved at pakke min kuffert for at tage til et eller andet sted i Sydøstasien, hvor jeg skulle mødes med en af bagmændene bag den nu hedengangne handelsside for stoffer, Silk Road. Så åbnede jeg en krypteret e-mail, som var blevet sendt i løbet af natten.

“GÅ IKKE OMBORD PÅ FLYET,” stod der i beskeden fra Roger Thomas Clark.

“Mr. Neng”, kilden som min redaktør og jeg skulle møde ved vores første stop i Bangkok, var åbenbart blevet anholdt. “Han kørte ikke ned af vejen, holdt ind til siden og blev anholdt,” fortsatte Clark. “to lastbiler fra hæren kørte op til hans hus og anholdt ham.”

Jeg har udvekslet beskeder og e-mails med Clark siden september. Den amerikanske regering mener han er manden bag dæknavnet Variety Jones, der er bagmanden bag Silk Road. For nyligt kom det frem, at han er anklaget for narkokonspiration og hvidvaskning af penge.

Clark blev beskrevet som “senior rådgiver” til Ross Ulbricht – den nu dømte skaber af Silk Road – af de amerikanske myndigheder og blev anholdt den 3. december.

“Clark er mistænkt for at have været en af Ulbrichts fortrolige, og have rådgivet ham i alle aspekter af Silk Roads operationer og hjulpet ham til at bygge siden op til et omfattende kriminelt foretagende,” lyder det i en pressemeddelelse.

“Jeg ved ikke, om det her har noget at gøre med mig, eller om de vurderer, at de kan få noget ud af dine oplysninger, hvis de finder dem,” skrev Clark på det tidspunkt, hvor Mr. Neng blev anholdt. “Lige nu ved jeg ingenting.”

Variety Jones var dæknavnet på en sælger, der solgte cannabisfrø på Silk Road. Udadtil var han kendt som en god sælger, der tog kvaliteten af sit produkt meget seriøst.

Men bag facaden var han også sidens interne hacker og allround rådgiver, og han havde til opgave at afværge myndighedernes efterforskning af siden.

“[Han] var den med den stærkeste karakter og viljestyrke, jeg havde mødt gennem siden indtil da,” skrev Ross Ulbricht i 2011.

Variety Jones opfordrede angiveligt også Ulbricht til at udføre det første af fem bestilte mord, som skulle eliminere en tidligere ansat. (I virkeligheden blev ingen slået ihjel, og sagen viste sig i stedet at være opdigtet af Carl Mark Force IV – en korrupt agent fra den amerikanske Drug Enforcement Administration.)

“[D]ude, vi er kriminelle narkosælgere – er der en grænse, vi ikke må overskride?” skrev Variety Jones til Ulbricht ifølge en pressemeddelelse.

Disse lyssky samtaler kom frem under Ulbrichts retssag tidligere i år, da en stor mængde chatsamtaler mellem de to blev fundet på Ulbrichts computer og offentliggjort. Men før da var det meget få, der kendte til graden af Variety Jones’ involvering i Silk Road.

Dengang vidste man meget lidt om dæknavnet, og efter Ross Ulbricht blev anholdt på et bibliotek i San Francisco i oktober 2013, forsvandt Variety Jones næsten fuldstændig.

Men så begyndte at poste på et forum to år senere.

Tidligere i år udgav Motherboard en artikel, der undersøgte Variety Jones’ identitet. Den byggede videre på den uafhængige efterforsker La Moustaches arbejde og indeholdt information fra en kilde, der havde skaffet uafhængig adgang til en e-mail konto, som blev benyttet af Variety Jones. Den information forbandt Variety Jones til enten en Roger eller Thomas Clark. På daværende tidspunkt var forsøgene på at få fat i Mr. Clark uden resultat.

Men 12 dage efter offentliggørelsen af artiklen kom “Plural of Mongoose” – et andet alias, som er blevet forbundet med Variety Jones – online og begyndte at poste i et cannabisforum på sin karakteristiske flyvske manér.

“Okay, så jeg har planlagt den her tur til The Big Apple. Jeg glæder mig saftsuseme’ da til at se storbyen, og alt det der,” skrev han, før han antydede, at han skulle i fængsel. “Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg skal bo, når jeg kommer derhen, men jeg er ret sikker på, at det er et af de der ‘topsikrede steder’, hvis I ved hvad jeg mener.”

Til trods for sin offentlige genopståelse, så nægtede Variety Jones, a.k.a. Plural of Mongoose, at tale med mig. “Jeg vil gerne takke nej for den her gang,” skrev han i en privat besked. “Men mange tak for tilbuddet.”

Men så overraskede han mig kort tid efter ved at spørge, “Har du lyst til at komme og besøge mig, og måske joine mig på min tur til New York?”

“Ideelt set sidder du på et fly til Bangkok om 48 timer,” skrev Clark til mig i september. “Du skal være indstillet på, at der ikke vil være nogen internetadgang fra du lander i ankomsthallen i Suvarnabhumi lufthavnen, og alle enheder med internetadgang vil blive taget fra dig på det tidspunkt. Vær forberedt på at blive kropsvisiteret, men jeg skal gøre mit bedste for at en stram lille bar-pige udfører den del, eller måske en lækker Thaibokser, hvis det er din ting.”

“Og der kommer ikke til at være tid til sightseeing,” fortsatte han. “Du kommer til at have folk, der skygger dig, og de har ingen sans for humor, så der er ikke noget med at gå ind på en internetcafé eller noget.”

“Vær klar på at være væk i mindst en uge, måske længere.”

(På det her tidspunkt ville en repræsentant fra FBI ikke kommentere på Plural of Mongoose’ offentlige posts, men hun spurgte, om jeg “var interesseret i at komme ind til et uformelt møde med vores cyberfolk.” Jeg svarede ikke på hendes e-mail.)

For at bekræfte sin identitet sendte Clark mig en kopi af sit pas. Roger Thomas Clark på 54-år er canadisk statsborger og passet blev åbenbart udstedt i Storbritannien. Pasbilledet viser en strengt udseende, skaldet mand med en markeret kæbe og skægstubbe.

Clarks lidt slidte ansigt reflekterer hans lange historie med cannabishandel på nettet. Ifølge La Moustaches undersøgelse var Clark involveret i Planet Ganja i 2006, som var et populært forum for sælgere af cannabisfrø. I 2008 rejste Clark med en arbejdsrelateret kontakt til den thailandske ø Koh Chang. De vendte hjem med en bestemt sort af frø, som var specifik for øen, og gav dem væk gratis på en hjemmeside for salg af cannabiesfrø.

Et andet billede af den ellers kamerasky Clark, som blev postet på et cannabisforum, viser ham på en idyllisk strand omgivet af krystalklart vand og en smuk solnedgang i baggrunden. Han er iført redningsvest og bærer på, hvad der ligner vandski. Kasketten, som dækker hans tynde hår, er fuldt udstyret med en legetøjshaj, som passer til hans smørrede smil, der er indrammet af hans brune og hvide fipskæg.

Den strand ligger formentlig tusindvis af kilometer væk fra New York, som Clark påstod, at han var på vej til.

Det er uklart, hvorfor Clark virkede til at have så travlt med at få transporteret sig til den anden side af verden og lige i hænderne på myndighederne.

Ifølge ham selv blev han forfulgt af en korrupt FBI agent, som brugte dæknavnet “Diamond”. Den her agent ønskede angiveligt at afpresse Ulbricht via hans familie for at få fat i kodeordet til en bestemt bitcoinpung.

Clark hævder også i sine forumposts, at agenten havde informeret ham om efterforskningen af korrupte politibetjente, før de blev offentliggjort, såvel som eksistensen af en fortrolig anklage imod ham.

Det har ikke været muligt at bekræfte Clarks påstande, men en kilde med forbindelse til markederne på the deeb web fortæller, at de angiveligt også var blevet kontaktet af en formodet FBI-agent med lignende information.

En talsperson fra FBI fortæller, “Vi er er bevidste om anklagerne imod Variety Jones og har videresendt dem til den pågældende afdeling til videre efterforskning.”

I retssagen mod Ross Ulbricht tidligere i år blev bunkerne af chats og filer fundet på hans computer såvel som ved den tvivlsomme beslaglæggelse af sidens server brugt til at få ham dømt for at have skabt Silk Road. Men under retssagen blev beviserne for udbredt korruption blandt betjentene, som havde efterforsket Silk Road, fejet ind under gulvtæppet.

“Regeringens ihærdige forsøg på at forhindre, at denne monumentale skandale kommer frem under retssagen mod Ross Ulbricht, er i sig selv skandaløst,” udtalte Ulbrichts forsvarsadvokat Joshua Dratel til Motherboard i marts. “Det er tydeligt, at regeringens efterforskning af Mr. Ulbricht grundliggende var integritetsløs og fuldstændigt og fatalt kompromitteret indefra.”

Den 7. December blev den tidligere Secret Service agent Shaun Bridges idømt 71 måneders fængsel for at have stjålet for hundredetusindvis af dollars i bitcoins fra Silk Road, mens han efterforskede siden. Den tidligere agent fra Drug Enforcement Administration, Carl Mark Force IV, der solgte detaljerne om efterforskningen af Silk Road til Ulbricht, blev idømt 78 måneders fængsel i oktober. Der er indikationer af, at endnu flere korrupte agenter har deltaget i efterforskningen af Silk Road, men at disse endnu ikke er blevet afsløret.

Og på en eller anden måde er det angiveligt lykkedes Clark at leve et dejligt roligt liv i Sydøstasien midt i alt det her, selvom han er mistænkt for at være hjernen bag Silk Road, og at de amerikanske myndigheder har kendt til hans identitet siden 2013. (Anklagen mod Clark, som blev udstedt i april i år, hævder, at han overgav sit pas til Ulbricht, som en del af sin ansættelse ved Silk Road.) Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra en talsperson hos FBI.

Selvom FBI har anholdt og dømt ejeren af Silk Road, så er det helt tydeligt, at de forskellige efterforskninger af siden og dens bærende karakterer er blevet ødelagt af korruption.

Da han inden sin anholdelse blev spurgt om hvorfor, han ønskede at udtale sig, sagde Clark, at det var “så alle ved med sikkerhed, at jeg slipper afsted med det her. Chatudskrifter der er rene rygter, og en beslaglæggelse af vores server, som jeg er fucking sikker på, jeg kan få diskvalificeret, og en korrupt agent, som laver tricks med op til flere dark markets, som selv nu prøver at afpresse mig – for fanden mand. Jeg kan næsten med sikkerhed bare vandre ud af kontoret i retsbygningen og chille på et hotel, mens alt det her udspiller sig. Jeg har styr på mit lort.”

Administratoren for det forum, hvor Clark gjorde sit offentlige comeback i september, kalder sig “Smokebreaks” og postede dette på sit forum i denne måned: “Jeg troede [Plural of Mongoose] var fuldstændig fuld af lort, da jeg forlod baren den aften,” som reference til en aften han angiveligt delte med Clark for adskillige år siden.

Selvom han er eftersøgt, så virkede Clark rimelig sikker på sin plan om at nå til New York.

“De leder efter mig, men de leder efter et forkert navn og i det forkerte land uden et ordentligt billede af, hvordan jeg ser ud,” skrev Clark til mig i september. “Jeg render jo ikke rundt med et canadisk pas, som identificerer mig som Mr. Clark, vel.”

“Jeg spiste middag på en virkelig lækker restaurant med nogle venner i dag, og så tog vi hen og fik nogle øl på et sted, som ligger tæt på der, hvor jeg bor, og nu sidder jeg stille og roligt på balkonen og får en smøg og en øl med is, som er den bedste måde at nyde den lokale øl på.”

At dømme efter Clarks beskeder, så ville det blive en del mere kompliceret at besøge ham end bare at hoppe på et fly til Thailand.

Efter vi ankom til Bangkok, var det planen, at en chauffør skulle hente Motherboard’s chefredaktør Derek Mead og jeg og køre os til et hotel, hvor vi skulle overnatte.

“Jeg arrangerer hotellet og nej, jeg vil ikke sige hvilket det er, men ja, det er et lækkert hotel,” skrev Clark. Under hele turen ville vi blive eskorteret af vagter, som arbejdede for ham.

“Ingen videoer af dem i uniform, punktum,” skrev han. “Det ville ikke være så godt for dem.”

“I Bangkok er der en fyr med en chauffør i almindeligt tøj og en fyr i uniform, som kører på cykel – de er specialister ved turistpolitiet. Det kan godt være, at det lyder som en dejlig og hyggelig ting på navnet, men det er en seriøs paramilitær organisation.”

Tidligt den næste morgen skulle vi flyve videre til et andet land i Sydøstasien efterfulgt af “en lang køretur videre til… ganske rigtigt – et andet land,” tilføjede han.

Derfra blev det virkelig mærkeligt, grænsende til surrealistisk, i hvert fald ifølge Clark. “I bliver fløjet i helikopter til lufthavnen ved den endelige destination. Derfra bliver I hentet i limousine og kørt til mit hotel, og så finder vi bare ud af resten hen ad vejen.”

“I lufthavnen i Phnom Penh bliver I mødt af medlemmer af Khmer Palace Guard, som om muligt er endnu hårdere end deres modpart i Thailand. Det samme gælder for gutterne på den sidste del af rejsen, de vietnamesiske specialstyrker.

“Det betaler sig virkelig, kun at have de bedste på lønningslisten, tro mig,” skrev han.

Man kan simpelthen ikke tage store nok forbehold til Clarks påstand om, at han kontrollerede politistyrker i op til flere lande, men ikke desto mindre påstod han at have penge nok: I en af sine beskeder til mig hævdede Clark på rimelig ekstravagant vis, at han havde hævet omkring 500.000 bitcoins til en kurs på mellem 1.050 kr. og op til 8.400 kr. stykket over de sidste to år. Hvis alle de midler blev solgt i dag, ville de samlet set udgøre ca. 1.607.830.000 kr.

Til den planlagte tur til USA skulle vi åbenbart tage endnu en helikopter til Ho Chi Minh City og derfra et fly til Hong Kong, hvor Variety Jones havde “nogle folk at snakke med.” Bagefter skulle vi tage endnu et par fly til New York.

“I skal selv finde ud af at komme hjem fra New York, for jeg kommer til at have en del at se til der i noget tid, okay?” skrev han.

“Er I på eller ej?”

Vi var på på trods af hans langt ude og meget bizarre plan. Efter at have brugt et par dage på at få logistikken til at gå op og sende beskeder frem og tilbage mellem Clark og jeg, bookede vi flybilletter til Bangkok og betalte for noget af rejsen rundt i Sydøstasien.

Clark insisterede også op til flere gange på, at vi skulle tage “Planters, Dry Roasted Nuts med i en glasbeholder. Ikke med barbeque smag eller noget andet crap. Original tørristet. To glas, tak. Hvis I ikke har nødder med, så kan I forvente at sove på den kolde, hårde jord i fangekælderen.”

Men så, lige som jeg var ved at gøre mig klar til at tage i lufthavnen, blev Mr. Neng, vores kontakt i lufthavnen i Bangkok, åbenbart anholdt.

“Mr. Neng er i hærens varetægt,” begyndte endnu en af Clarks beskeder.

“De udspurgte ham om mig, før de førte ham væk. De spurgte ham, hvem han skulle hente for mig, og hvor han skulle køre dem hen. Jeg aner ikke, hvad han kan have svaret til de spørgsmål. Jeg ved ikke, om de har fundet hans noter om jer og jeres flyinformation.”

“Seriøst, I skal ikke tage flyet.”

Senere spekulerede Clark i, at det måske var Mr. Neng, som kunne have lækket oplysningerne. “Vi forestiller os, at han har fortalt nogen, at han arbejder for mig – du ved, pralet henover en øl – og så er der nogen, der har tænkt, at der kunne være penge i at fortælle det til myndighederne,” fortalte han mig via en krypteret chat.

Ironisk nok rådede Variety Jones engang Ulbricht til at begrænse antallet af mennesker, som kendte til hans ejerskab af Silk Road.

“Husk på, at viden om, hvem der startede Silk Road, en dag bliver meget værdifuld, og personen, der kender ham som solgte det videre, kan sælge dén information,” skrev Variety Jones i en besked fra december 2011 ifølge materialet fra den anklage, der er rejst mod Clark.

Nogle dage efter, at Mr. Neng var blevet anholdt, skrev Clark til mig, at han var “på farten lige nu, og har været det i noget tid; ja, planerne har ændret sig igen.”

“Men det ser ikke ud som om, at det kan lade sig gøre for mig at komme ind i USA uden problemer. Situationen i Sydøstasien og de omkringliggende lande har gjort dem hyperopmærksomme på mig, så jeg kigger på andre muligheder lige nu,” forklarede han.

Sent fredag den 4. december offentliggjorde de amerikanske myndigheder, at de havde anholdt Roger Thomas Clark. Han var blevet pågrebet i Thailand ifølge en pressemeddelelse fra regeringen.

“Som formodet blev Clark betalt hundredetusindvis af dollars for at agere som rådgiver til Ross Ulbrichts sortmarkedsbazaar, Silk Road,” forklarer assistant director ved FBI Diego Rodriguez i en pressemeddelelse. “Clark har måske troet, at det at bosætte sig i Thailand ville bringe ham uden for de amerikanske myndigheders rækkevidde, men vores internationale partnerskaber har bevist det modsatte.”

“Jeg har gennemset indholdet af en dekrypteret version af billedfilen med titlen ‘cimon.jpg’” som blev fundet på Ulbrichts computer, skrev Gary L. Alford, som er specialagent for Internal Revenue Service (IRS) i anklagen. Cimon var et andet af Variety Jones’ dæknavne.

Den “indeholder et pas udstedt af Canada til ROGER THOMAS CLARK, identificerer hans fødselsdato som 13. september 1961 og indikerer, at det blev udstedt i Storbritannien.”

En unavngivet sammensvoret nævnes også i anklagen og skulle angiveligt have fortalt politiet i april, at “Roger Clark” er individet, som Variety Jones personaen såvel som en række andre navne dækker over. Det vidne er allerede blevet anklaget for sin involvering i Silk Road og samarbejder nu med myndighederne i håb om at få en mildere dom.

I løbet af vores korrespondance var Clark meget omhyggelig med ikke at inkriminere sig selv. Når jeg kom ind på Silk Road, afveg eller ignorerede han bare mine spørgsmål, og han hævdede ikke at have læst nogen af artiklerne om hans formodede involvering i siden. Han sagde på intet tidspunkt, at han var Variety Jones.

Få dage før han blev anholdt, fortalte Clark mig, at han gemte sig i et afsidesliggende område, hvor man skulle passere de lokales huse og en masse vagthunde, hvis man ville komme og anholde eller skade ham. Han var stadig overbevist om, at “Diamond”, den korrupte FBI-agent, var på jagt efter ham.

Bortset fra det, så var livet “kedeligt” på det tidspunkt, sagde han. Efter at være kommet sig oven på en influenza fortalte han, at han havde drukket sig fuld i nogle dage og set The Martian i en IMAX biograf.

Endelig begyndte Clarks skjold af afværgelser og jokes at krakelere. Han sagde, at det ikke var ligeså sjovt at være på flugt fra politiet, som han gav udtryk for.

Den samme dag som de amerikanske myndigheder annoncerede anholdelsen af Clark, kontaktede hans talsperson mig åbenbart på sin klients opfordring. “Han er varetægtsfængslet i Klong Praem lige nu,” fortalte Kem Kang mig i en e-mail, og i skrivende stund venter Clark stadig på at blive udleveret til USA.

Kem Kang fortalte også, at Clark ville “kæmpe imod kravet om udlevering.” Men en thailandsk nyhedsside har citeret politiet for at sige, at Clark vil blive udleveret til USA i næste måned.

Mens han har været fængslet, har Clark på en eller anden måde lavet adskillige posts under navnet Plural of Mongoose på det cannabisforum, som han brugte tidligere, formentlig fra en skjult mobiltelefon.

“Altså, indtil videre er det her da meget sjovt,” skrev han.

“Ligesom fyren, der faldt ned fra Empire State Building og blev spurgt ved den 50. etage, om hvordan det gik og svarede ‘Så langt, så godt’, så må jeg sige det samme.”

Selvom jeg kun fik et lille glimt af, hvordan en af de mest berygtede karakterer fra the deep web i virkeligheden er, så var det tydeligt, at det her blot var en del af livet for ham.

“Anyway, som enhver fra den hårde kerne ville sige, så lever jeg for det her shit!”

