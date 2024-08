På Nørrebro kan du nu få en kønsneutral klipning

Det klør i fingrene på præcis samme måde, som når man var på besøg hos ham den allermest forkælede dreng i folkeskolen. Ham, som altid havde de nyeste gameboyspil, den sejeste Action Man og den største samling af Kinderæg-figurer. Frisøren Ruben & Bobby er hans værelse på steroider.



De fem små kælderrum er tæt pakket med retro videospil og gamle flippermaskiner. For udover at være en frisør, er Ruben & Bobby også en arkadehal. På væggenes hylder står en hær af mordorske proportioner bestående af alle fortidens farvede plastikhelte. Teenage Mutant Ninja Turtles, He-Man, Transformers, My Little Pony, Street Sharks, Hulk Hogan, Barbie og Power Rangers. For Ruben & Bobby er ikke bare en frisør og arkadehal, det er også en køb, salg og byttecentral af retrolegetøj.

Men jeg er her hverken for at spille flippermaskine eller købe en Fraggle. Jeg er her for at få et queerklip. For to uger siden annoncerede Ruben & Bobby nemlig, at de ud over de traditionelle herre- og dameklip nu også tilbyder en tredje mulighed, et kønsneutralt klip, til dem, der ikke identificerer sig med et køn.

Da Ruben & Bobby åbnede for 10 år siden, lå butikken i Jægersborggade. Siden er de flyttet ned i en kælder på Bjelkes Allé.

Det er indehaveren Bobby Ågren, der har truffet beslutningen, og nu står han og vasker mit hår, mens han forklarer mig, hvorfor.

”Egentlig er det jo bare, fordi der var nogle, som efterspurgte det,” siger Bobby Ågren og fortæller om en episode, han oplevede for nylig, hvor en kunde, der ikke identificerede sig som kvinde, spurgte, om det var okay at booke en herreklipning. ”Jeg var sådan, selvfølgelig må du det, men det havde været meget følelsesmæssigt for vedkommende at spørge. Når det betyder så meget for nogle, tænkte jeg, det kunne være rart at tilbyde dem en kønsneutral kategori.”

Bobby Ågren er ikke selv en del af LGBTQ-miljøet, men fra nørdkulturen er han vant til at udvise rummelighed over for andre og forvente det samme igen. ”De fleste af vores kunder kan generelt godt lide at blive accepteret. Hvad end det så er, fordi de spiller meget computerspil eller identificerer sig som queer.”

Helt konkret fungerer det sådan, at når man går ind for at booke en tid hos Ruben & Bobby, kan man vælge mellem et herreklip til 380 kroner, et dameklip til 480 kroner eller et queerklip til 430 kroner. Som queer betaler du altså en 50’er mere end mænd og en 50’er mindre end kvinder.

Vi rykker ind i frisørstolen, hvor jeg får en kop kaffe. Duften i butikken er langt fra den parfumerede duft af fancy hårprodukter, jeg kender fra andre frisørsaloner. Den leder snarere mine tanker hen på min fars kælder. Computerspilmusikken i højtalerne er også noget andet end den generiske pop, jeg er vant til at have som soundtrack til min klipning. Bobby Ågren spørger til mit hår, og hvad der skal ske med det. Jeg siger, at jeg ikke gider ligne en svamp, men at jeg ellers er rimelig ligeglad. Vi bliver enige om at se på det løbende.

Bobby Ågren vurderer, at cirka en femtedel af hans kunder er kvinder, og resten er mænd. Derudover er der en mindre gruppe, der identificerer sig som noget udenfor det binære kønssystem.

Som korthåret kvinde har jeg ofte irriteret mig over, at jeg skal betale mere end mænd, når jeg går til frisør. Og jeg er langt fra den eneste. I 2012 klagede en kvinde ved navn Marie Hove til Ligebehandlingsnævnet over, at hun skulle betale 100 kroner mere ved frisøren end mænd. Hun mente, det var udtryk for diskrimination. Først fik hun medhold i, at det var i strid med ligestillingsloven at tage forskellige priser på baggrund af folks køn, men så gik landsretten ind og overtrumfede den afgørelse. De mente nemlig, frisørerne havde ret, når de sagde, at et dameklip er mere teknisk krævende end et herreklip. Derfor er det stadig fuldt ud lovligt for frisører at tage forskellige priser for mænd og kvinder.

“Jeg synes, det havde været træls, hvis det skulle dikteres ved lov, at jeg ikke måtte tage forskellige priser,” siger Bobby Ågren. I de 10 år han har drevet Ruben & Bobby, har han altid haft forskellige priser for mænd og kvinder. Det har han jo sådan set stadig, for kvinder betaler som sagt 100 kroner mere end mænd. Han har ofte skulle stå på mål for det valg, dog primært fra sine kvindelige kunder. Det skal han så igen i dag.

Jeg forstår simpelthen ikke det der argument med, at det er mere kompliceret at klippe kvinder. Hvad kan da for eksempel være nemmere end at studse en langhåret kvinde?

”Det er også nemt. Men det handler ikke så meget om, hvorvidt håret er langt eller kort, men om indstillingen til håret. Kvinder er oftere sådan: ’Ej, kan vi ikke lige prøve det her eller gøre det lidt kortere her,’ hvor mænd bare sætter sig her i stolen og siger: ’Bobby, klip et eller andet’,” siger Bobby Ågren, mens saksen danser rundt i min hårbund. ”Så kan det godt være, at det her med, at mænd skal være ligeglade med deres udseende, og kvinder skal gå op i det, er noget, vi har konstrueret, men lige nu er virkeligheden, at det oftest går hurtigere at klippe en mand.”

Hvorfor fastsætter man så ikke bare prisen efter, hvor lang tid klipningen tager?

”Jo, men så skal jeg jo stresse. ’Ej, Bobby kan du ikke lige skynde dig at lave den der kop kaffe, og kan du ikke lade være med at snakke så meget.’ Det ville jo heller ikke være fedt at arbejde sådan.”

Hvad nu, hvis der er en mand, der vil have en skide kompliceret frisure, siger du så: ’Det tog fandeme lang tid, Brian. Du er sgu nødt til at betale damepris’?

”Nej, for priserne er til for at gøre det nemt for mig. Jeg sætter en time af til alle mine kunder, og nogle gange tager det lidt kortere tid, og så tjener jeg lidt flere penge. Men det er jo ikke, fordi jeg tjener styrtende alligevel. Selv om det koster en del at gå til frisøren, så er der bare alle mulige driftsomkostninger. Derfor forstår jeg heller ikke helt, hvorfor folk skal brokke sig sådan over frisørers priser – det er jo ikke, fordi frisører har det særligt nemt eller tjener specielt mange penge.”

Bobby Ågren holder en pause i klipningen, og vi taler lidt om, hvordan vi undgår, at det kommer til at se ud, som om jeg bærer en sixpence af hår. Foran mig står et lille kvadratisk fjernsyn, som man kan sidde og spille på, mens man bliver klippet. Slår man rekorden får man 20 procent rabat. Jeg får joysticket og sætter mig til at spille det japansk platformsspil Ordyne, hvor jeg skal skyde nogle luftskibe ned. Imens begynder min frisure at tage form.

Det, du klipper på mig, er det egentlig en klassisk kvinde-, herre-, eller queer frisure?

”Det er helt sikkert ikke en klassisk dameklip, for det er ofte længere, og et herreklip er ofte kortere, så det ligger lidt i det der krydsfelt. Man kan faktisk sige, det her er et klassisk queerklip.”

Bobby Ågren mener dog ikke, at et queerklip behøver se ud på en bestemt måde. “Men man kan godt tale om, at der er nogle, der skal have deres ‘første queer klip’. Det er ofte noget med at gå fra sit lange, klassiske pigehår til et kortere, mere androgynt look. Nogle vil bare være helt skaldede og boss, mens andre har brug for mellemstadie. Men og det er en stor oplevelse at få lov at give folk deres første queer klip.”

Men kan alle komme og sige, at de vil have et queerklip? Eller kommer du til at sige, ’Ah, du virker godt nok meget heteronormativ’?

”Nej, hvis der er nogle, der er meget heteronormative, som vælger queerklip bare for at være på tværs, tror jeg bare, jeg ville grine af det. Vi ligger jo lidt et sted, hvor vi på en måde godt bare kunne have en pris.”

Udover at klippe og samle på retro legetøj, arrangerer Bobby Ågren også gameboy-koncerter og står bag et album, der hedder ‘Mit liv med computerspil’, der snart udkommer på kassettebånd.

Men hvorfor gør du så ikke det? Altså indfører den samme pris for alle?

”Jeg har egentlig altid sagt, at jeg bedst kan lide at have to priser. Nu har jeg så lavet tre og gjort det endnu mere komplekst. Men jeg synes alligevel, jeg er kommet tættere på kun at have en. På en eller anden måde er det jo lidt hyklerisk, at jeg stadigvæk har forskellige priser, men jeg synes, der er noget sjovt ved at give folk valget.”

Dørklokken klinger, mens Bobby Ågren putter voks i mit hår. Det er den næste kunde, Troels Andersen. “Han er den første mand, der har bestilt et queerklip,” siger Bobby Ågren. Jeg møder ham ude ved kassen. Han har læderjakke på og under hans fedorahat gemmer sig et halvlangt mørkebrunt hår. Dermed er han også den første langhårede person, der skal have et queerklip.

Troels Andersen har ikke været her før, men han er begejstret. Først og fremmest, fordi man kan betale med bitcoins, men også fordi man kan vælge et queerklip, hvilket han glæder sig til at finde ud af, hvad indebærer. ”Jeg tænkte, at hvis man kan få et queerklip, så er det sgu da meget sjovere end sådan et kedeligt, almindeligt herreklip. Om det så koster en 50’er ekstra – fuck det!”