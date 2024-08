Der er kommet dobbelt så mange unge hjemløse i Danmark

Der er sket en fordobling af unge hjemløse mellem 18 og 24 år siden 2009. Det viser en ny rapport udgivet af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der er blevet offentliggjort i dag – og det er rigtig skidt, fordi det rammer en i forvejen udsat gruppe mennesker.

“Det er sårbart for alle at stå uden bolig, men det er meget tidligt i livet at stå i sådan en situation. Der er en stor del af de her unge, der har psykiske sygdomme eller misbrugsproblemer, og hjemløsesituationen kan være med til at få det til at eskalere,” siger Lars Benjaminsen.

Videos by VICE

Resten af problemerne i ens liv kan eskalere,” siger Lars Benjaminsen, seniorforsker hos VIVE og forfatter til rapporten.

Ifølge rapporten er det hver 10. hjemløse borger, der overnatter på gaden, mens den største gruppe af hjemløse overnatter på herberger og forsorgshjem. Den næststørste gruppe hjemløse er dem, der overnatter hos venner og familie, og det tal er steget markant, fordi der er kommet flere unge hjemløse.

Der er i alt registreret 6.635 hjemløse borgere i tællingen, der blev gennemført i uge seks i 2017. Det er en stigning på næsten otte procent siden sidste tælling for to år siden, men stigningen i antallet af unge hjemløse er som sagt meget større. Ved seneste optælling blev der registreret 1.278 hjemløse mellem 18 og 24 år, mens tallet i 2009 var der 633 hjemløse 18-24-årige.

Lars Benjamin mener, at boligmanglen er en af årsagerne til, at flere unge ender som hjemløse:

“Det er en udfordring for kommunerne at skaffe de unge billige boliger, og det gør det derfor svært for dem at afhjælpe hjemløsheden. Boligmanglen rammer selvfølgelig alle udsatte grupper, men de unge får de laveste ydelser, de er særligt sårbare, og det kan forværre et marginaliseringsforløb”.



Omkring halvdelen af de hjemløse befinder sig i hovedstadsområdet.



Læs vores artikel om Råbin Bille, der har været hjemløs i tre år: