Vi pumpede jern med en berygtet tysk rockerbande

Vi vadede rundt i et eller andet industriområde i det nordlige Berlin i omkring ti minutter, før vi endelig så dem stå ved en port: To mænd, bygget som dørmænd – iført læderveste og med karseklippet hår. Vi trådte nærmere med lidt uro i kroppen, og de gav os hånden uden at smile. “Bare gå rundt om bygningen til den lille dør. De skal nok give jer en varm velkomst.” sagde én af dem med et grin. Måske var det alligevel en fejl at aftale et møde med Osmanen Germania – de germanske ottomaner. De er Tysklands nyeste rockerbande.

Navnet kæder de tyske og ottomanske imperier sammen – som en hilsen til bandens mange medlemmer med tyrkisk baggrund. Gruppen var stort set ukendt i offentligheden indtil for ganske nylig. Det ændrede sig alt sammen, da 80 medlemmer af Osmanen Germania d. 25. januar mødtes i byen Neuss, mens 40 andre andre mødtes i Duisburg to dage senere. Medierne gik amok med historier om, at en “ny rockerkrig truer Düsseldorf”, som en lokal avis skrev. Andre overskrifter lød “Ottomanske rockere udvider i Tyskland” (Bild) og “Osmanen Germania-rockerbanden vokser hastigt (Die Welt).”

Alle artiklerne peger i samme retning: Osmanen Germania er en rockerbande i voldsom udvikling, der nu gør krav på deres del af den kage, som de etablerede rockerbander traditionelt længe har haft for sig selv. “Den nye rockerbande blander sig mere og mere i bordelbranchen, hvilket øger risikoen for et blodigt opgør med etablerede bander som Hells Angels og The Mongols,” rapporterede Hannoversche Allgemeine, men manede alligevel til besindighed i næste sætning: “Eksperter i rockerkultur advarer om, at det er vigtigt ikke at overreagere og forårsage unødvendig panik”.



Politiet i Nordrein-Westfalen er noget mere tilbageholdende: “Vi er stadig i gang med at undersøge sagen,” siger Klaus Zimmermann, talsperson i afdelingen for organiseret kriminalitet i Nordrhein-Westfalens politi. Det kan godt være politiet ikke taler om “rockerkrig”, men de tager stadig gruppen seriøst. “Vi kan ikke udelukke muligheden for en konflikt. Vi har set det ske igen og igen, når fjendtlige bander slår sig ned i en anden bandes territorium for at køre deres forretning.”

Men er Osmanen Germania interesseret i den slags forretning? Ifølge Zimmermann er der ikke nogle konkrete beviser til at underbygge den påstand endnu. Gruppen er stadig ung og har endnu ikke vist sit værd. På Facebook har medlemmer af Osmanen Germania i skarpe vendinger benægtet, at de skulle være en kriminel bande. “Vi startede Osmanen Germania for at give tilbage, ikke for at tage noget fra nogen,” som én af gruppens grundlæggere, Secuk S., skrev på Facebook. Andre medlemmer pointerede også, at Osmanen Germania slet ikke er en rockerbande. Faktisk er de slet ikke en motorcykelklub, men en bokseklub.

Så flipper de tyske medier ud over ingenting? Er Osmanen Germania bare en idrætsforening med et voldsomt navn? Hvis ja, hvorfor de uniformer? Osmanen Germania har ikke kimet pressen ned for at give svar på de spørgsmål: Det eneste interview, de indtil videre har indvilget i, var til en forholdsvist ukendt insider-hjemmeside.

Det var kun med til at gøre det endnu mere overraskende, at gruppen ikke alene svarede på min mail, men også inviterede mig ind i deres klubhus. Åbenbart vil Osmanen Germania gerne styre deres image udadtil.

Den lille dør går op, og vi bliver ført gennem en oplyst gang og videre ind i en meget nydelig gymnastiksal. Der er omkring seks mand i læderveste, de fleste med samme kropsbygning som de to fyre, vi mødte udenfor. De hilser alle sammen på os, og én af dem, som ifølge hans jakke er “road captain”, viser os rundt i det splinternye lokale, mens vi venter på gruppens præsident.



Tiger, præsident for Berlinafdelingen og sergent på verdensplan for Osmanen Germania.



Præsidenten for Berlinafdelingen er endnu større end de andre og vil gerne kaldes “Tiger.” Han er også sergent for Osmanen Germania på verdensplan, hvilket betyder, at han er én af de vigtigste mænd i klubben efter grundlæggerne Selcuk S. og Mehmet B. Vi sidder i en slags stue, da han forklarer os, hvordan han ser Osmanen Germania. “Vi er en bokseklub. Det handler om sport for os, ikke andet.” Åbenbart har de kun jakkerne på for at kunne kende hinanden. “Medierne sviner os kun til,” fastholder han. “Det hele er løgn.”

Det kan godt være tonen i videoen er lidt aggressiv, men jeg har fået at vide, at det er meningen med hip hop. Som et af medlemmerne i Osmanen Germania sagde til mig: “Når [rapperen] Bushido synger, at han vil slå nogen ihjel, har han ikke rent faktisk tænkt sig at gøre det.”

“Rockerscenen i Tyskland er i forandring – det er blandt andet derfor, at fremkomsten af Osmanen Germania har skabt så meget furore,” forklarer Stephan Strehlow, lederen af afdelingen for rockerkriminalitet og prostitution under Berlins politi. “På den ene side har du de gammeldags rockergrupper, som oftest tyskere, som har stærke følelser omkring rockernes æreskodeks, “forklarer han. “Nye grupper består mest af folk med indvandrerbaggrund eller fra andre nationaliteter, som har en anden opfattelse af, hvad det vil sige at være rocker.” For mange af de nye bander er medlemskab en måde at opnå respekt på og kunne begå kriminalitet under en stor gruppes beskyttende vinger.

Et eksempel på sidstnævnte type rocker er vaneforbryderen Kadir P. – fra Hells Angels i Berlin – som i øjeblikket er anklaget for mord efter at have fået dræbt en rival med otte skud. Han blev oprindelig rekrutteret af Bandidos, men da han fandt ud af, at Hells Angels voksede i antal i Berlin, skiftede han med det samme og tog alle sine følgere med sig. Han blev godkendt næsten omgående, selvom han lige havde forestået et blodigt angreb på Hells Angels, hvor en rocker næsten fik hugget benet af med en machete og lederen af Hells Angels i Berlin, André S. blev stukket i ryggen – bogstaveligt talt.



En anden væsentlig faktor i forhold til, hvordan Osmanen Germania bliver opfattet, er den seneste eskalering i spændingerne mellem de gamle rockerbander og rockerne med indvandrerbaggrund i Hesse og Nordrhein-Westfalen. I juli 2014 forbød lederen af Hells Angels i Frankfurt, Schnitzel Walter, det ambitiøse medlem Aygün M. at starte sin egen afdeling i Giessen. Da Aygun M. oven i købet stjal en dørmandskontrakt svarede Walter igen med en skudmassakre foran Katana Club i Frankfurt, som resulterede i fem rockeres død.

Siden er der faldet ro over Hesse, efter at det Internationale Hells Angels har grebet ind. Aygun M. fik lov til at starte sin afdeling i Giessen, hvilket nu betragtes som hjemsted for den berygtede “Neco” Arabaci, tidligere kendt som “Kölns Godfater”, der blev løsladt i 2007 efter at have afsonet en seks års fængselsstraf i Tyrkiet. Der Spiegel rapporterede i 2013, at Nomads Turkey, en underafdeling af Hells Angels, som Neco kørte, stod bag angrebet på Hells Angels i Krefeld, og at Arabacci havde planlagt det.

Ifølge avisen Der Westen opstod Osmanen Germania ud af Nomads Turkey. Men det afviser medlemmerne på det kraftigste. “Det er ren spekulation,” siger Tiger. Stephan Strehlow tilføjer: “Vi har ingen indikationer på, at stiftelsen af klubben blev sat i værk udefra.”



Ud fra billeder på Facebook og andre steder på nettet ser det dog ud til, at Osmanen Germania har et temmelig venskabeligt forhold til Aygun M. og Hells Angels i Giessen. “Osmanen Germania er meget åbne om, at de sympatiserer med Hells Angels,” forklarer Stephan Strehlow. “Gruppen i Berlin har erklæret deres støtte til Hells Angels i Giessen.”

Men den påstand benægter Tiger: “Vi har spist middag sammen en enkelt gang, men derudover har vi ikke forbindelser til dem.” De eneste billeder fra den aften viser begge ledere stå stolt skulder ved skulder.

Én af grundlæggerne af Osmanen Germania er tidligere medlem af Hells Angels, og gruppen har adopteret den samme rangorden og mange af de samme symboler fra rockerscenen. Tiger har tallet 13 tatoveret på sin hånd, som er Hells Angels-kode for bogstavet M (for “marihuana”). Tiger påstår, at 13 står for Osmanen Germanias 13 love – åbenbart “udelukkende gode slags ‘love’ – som for eksempel loyalitet.”



Han vil hellere tale om gruppens succes med at række ud til unge, hvilket er en central del af Osmanen Germanias aktiviteter. “Mange af os plejede at være gadedrenge, og nogle af os har været i fængsel. Vi vil give de unge mennesker muligheder, så det ikke sker for dem.” Det var derfor, medlemmerne gik sammen om at omdanne en gammel fabrik til et træningscenter. Osmanen Germania er også stærkt imod alkohol og stoffer: “Folk der sælger stoffer eller forgifter andre med stoffer bliver smidt ud.” Det samme sker for medlemmer, der er involveret i prostitution.

Men hvis et medlem kæmper med et stofmisbrug, kan han regne med gruppens støtte: “Vi er en klub med en social bevidsthed,” påstår Tiger. Det bliver underbygget af, at klubben blev hyret til at stå for sikkerheden ved begravelsen for flygtningedrengen Mohamed, som blev kidnappet og myrdet i Berlin-bydelen Moabit sidste år. “Vi har også en fast grillaften for vores medlemmer og deres familier, hvor kun dem med kærester, forlovede eller koner er inviteret.”



Trods alt det tror politiet i Berlin og Nordrhein-Westfalen ikke på, at Osmanen Germania bare er en hyggeklub. “Det her er folk, som er kendt af politiet,” siger Klaus Zimmermann om Osmanen Germania i Nordrhein-Westfalen. “Vi ved, at de er indblandet i voldelige forbrydelser, og flere af dem har en kriminel fortid med narko og våben.” Men kan det tænkes, at de mennesker bare er mødtes for at starte en bokseklub? “Det er, hvad de påstår,” siger Stephan Strehlow. “Det kan vi ikke bekræfte.”

De tyske autoriteter virker ikke helt til at vide, hvad de skal stille op med Osmanen Germania – de ved ikke engang, hvor mange af dem der findes i Tyskland i øjeblikket. Tiger og hans følgere påstår, at de har over 2500 medlemmer i Tyskland og flere i andre dele af Europa. In Nordrhein-Westfalen kender politiet kun til omkring 100 medlemmer; i Berlin til “30 – 50 personer” – Tiger siger 70.

Da vi skal til at gå, slår Tiger igen fast, at “alt, jeg har sagt, er sandheden. Vi lever et hæderligt liv, vores samvittighed er ren. “Senere sender han mig en besked på WhatsApp, hvor han insisterer på, at jeg tilføjer følgende til slutningen af artiklen:

“Hvis der sker noget, vil vi blive og kæmpe til sidste blodsdråbe.”

Herunder kan du se portrætter af alle de gutter, vi mødte den dag:

