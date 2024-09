På Twitch kan man se folk spise mad og brække sig – live

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Motherboard

Twitch er en streaminghjemmeside med fokus på gaming, hvor folk kan uploade deres egne videoer og se andre brillere i nye som gamle spil.

I sidste uge lancerede de en kanal under navnet “social eating”, inspireret af den massive succes det sydkoreanske fænomen mukbang nyder, hvor millioner af seere samles, for at opleve folk spise meget store mængder mad på TV. Der er tilsyneladende intet synderligt klamt ved det derovre, udover det øgede fokus på lydene af tyggeri og slubren. Det er jo bare folk, der spiser. Nogle påstår, at det hjælper ensomme koreanere, så de kan forestille sig, at de spiser et måltid med en ven, mens andre mener, det hjælper dem på slankekur med at nyde lækker, fed mad indirekte.

Det er på sin vis en smuk tanke, og det er ikke et helt fremmed koncept for os. Mukbang-videoen med amerikaneren Trisha Payta, der æder kylling fra KFC, har allerede over en million views på YouTube. Men hvis der er nogen, der kan fucke en så harmløs idé op, så er det os fra vesten.

Den første video, jeg så på Twitchs nye kanal, var den herunder, der viser en fyr, der sprøjter en kaskade af bræk næsten direkte mod kameraet. (Seriøst, hvis du er lidt følsom med den slags, så lad være med at se den. Mine øjne løb i vand i ti minutter, mens jeg kæmpede for ikke at gøre fyren på skærmen kunsten efter.) Jeg brugte en halv time på at se whereiswaldoalejandro proppe alt, hvad hans seere bad om, ned i en skål til lyden af Obituarys “Chopped in half“. Han brækkede sig til sidst i skålen, og lignede en, der var lige ved at besvime, alt sammen for sølle tolv seere. Rygterne går på, at en eller anden fyr åd lort på kanalen, men jeg har stadig ikke set nogle beviser på det.

ADVARSEL: Bræk er klamt, og der er meget af det i denne video



Som det kunne forventes, har Twitch allerede udsendt en FAQ om, hvad man må og ikke må på kanalen. Det man godt må er rimelig forudsigeligt – man skal interagere med seerne, og man skal fremvise både sig selv og maden. Det er det man ikke må, som viser hvilke frygtelige ting Twitch tror, deres brugere kan finde på, om det så er at “spise ting, der ikke er lavet til mennesker, såsom dyremad, giftige substanser, kropsvæsker, affald eller uspiselige objekter” eller at “spise mad på en måde, der har til formål at chokere eller vække afsky.”

Det er ikke tilladt at drikke alkohol, og som reaktion på stereotypen om gamere, må man ikke “hovedsageligt spise ting som slik, dressing eller mad med højt energiindhold”. Man må desuden ikke deltage i “madkonkurrencer eller andre konkurrencer, hvor der uddeles penge, gaver eller lignende”, men som jeg lagde mærke til under et par streams, så afholder det ikke seerne fra at sende små donationer til de ublu ædedolke.

For det meste er det bare kedeligt. Hvad værre er, så er det også sørgeligt. Bare tag videoen herover, hvor den populære, svenske Twitch-streamer Forsenlol bruger kanalen til at interagere med sine fans, mens han spiser en durum af en art foran computeren. Det er meget skægt, men at se ham på den måde, minder mig mest om mit eget liv, og hvordan jeg spiser måltider foran skærmen, fordi jeg ikke har tid til at indtage dem på andre tidspunkter. Og når jeg har det sådan med Forsenlol, så bare tænk på, hvordan det føles at se på manden, med det passende navn “OverweightGamer“, der streamer, mens han spiser “ris, bønner og kylling, det der mad fra Puerto Rico.” Det giver mig en voldsom lyst til at spurte udenfor og løbe langt væk, indtil kiloene rasler af.

Kort sagt har Social Eating-kanalen langt endnu, mildt sagt. I øjeblikket kan jeg kun finde fjorten aktive streams på kanalen, og mange af dem har kun et etcifret antal visninger. Blandt de travleste er spoonpais “Let’s take that melon down tonight,” men jeg kan ikke se på ham skovle sig vej gennem frugt i mere end femten sekunder af gangen, før jeg selv har behov for at knække mig.

Som nævnt herover er et tilbagevendende tema i snakken om den koreanske udgave af mukbang, at mange seere vil nyde det, fordi de selv er på en kur, der ikke lader dem kaste sig ud i samme slags ædegilde som dem på skærmen. Men i Vesten, og i gamer-miljøet især, er den slags overdreven frådseri ikke særlig unormalt. Måske er det derfor, at konceptet ikke er blevet mere populært endnu.

Fremfor at give os et glimt af, hvordan tingene kunne være, så fungerer Twitchs Social Eating-kanal som et spejl. Og som oftest bryder vi os ikke om, hvad vi ser.

