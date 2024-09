Et portræt af den britiske scooter-subkultur ‘UK BikeLife’

Knallerter og teenagedrenge har gået hånd siden 1960’erne. Men gennem det sidste års tid er UK BikeLife-kulturen – hvor unge scooterentusiaster deler videoer, hvor de kører på baghjul ned ad motorveje og gennem industriområder – eksploderet, og scenens ledere har fået tusindvis af tilhængere og følgere på YouTube og Instagram undervejs.

De britiske vovehalses popularitet har nu bredt sig ud over landets grænser og har blandt andet fået opmærksomhed fra Baltimores notoriske motorcross-klub, The 12 O’Clock Boys. Selvom de ikke har lige så mange hestekræfter som deres amerikanske modstykker, har de mere end gjort op for det med deres særlige karisma og hengivenhed til den tohjulede verdens ultimative underdog: den ydmyge knallert.

Videos by VICE

VICE-værten Daisy-May Hudson lader sin nostalgiske teenage-forkærlighed for knallertbander tage overhånd og tager ud i et industriområde i udkanten af London for at mødes med undergrundsstjernerne fra UK BikeLife-scenen. Efter et stop på Ace Cafe i det nordvestlige London – et ikonisk tilholdssted for bikere og andet godtfolk med benzin i blodet – bliver Daisy taget med til en af gruppens store ‘ride-outs’, hvor hundredvis af drengerøve indtager vejene på deres knallerter.