Pablo Escobars voldelige arv og den nye krig mellem kartellerne – del 1

Pablo Escobar var hjernen bag narkosmugling og narkoterrorisme i Colombia i 1980’erne. Han etablerede verdens kokainhovedstad i byen Medellin og var pioner for en model, som næsten alle større kriminelle organisationer senere ville tage til sig.

Lande over hele verden kæmper stadig med eftervirkningerne af Escobars narkoregime 20 år efter hans død – fra den hær af mindreårige, han trænede som lejemordere, til de fjerntliggende kokainlaboratorier og hemmelige flyvepladser i Perus jungle, der mætter verdens evige sult efter kokain.

I første del af vores dokumentar møder vi de to DEA-agenter, der var på sporet af den listige kokainkonge i årevis, og hvis jagt endte med at danne grundlaget for den populære Netflix-serie, Narcos.