​Palæstinensiske mænd gør oprør ved at blive fædre

Hana El Zanen på 27 er mor til et-årige Hassan, der er født via kunstig befrugtning, eller IVF. Hendes mand, Tamer på 29, fik seks livstidsdomme og sidder i fængsel. Han blev arresteret i netop dette rum. Gaza, Palæstina.

Denne artikel er også udgivet i juni-udgaven af VICE Magazine

Der sidder lige nu mellem 6.000 og 7.000 palæstinensere i israelske fængsler, der er klassificeret som “sikkerhedsfanger”. Israel tilbageholder dem, hvis de lovovertrædelser, de er anklaget eller dømt for, vurderes som trusler eller potentielle trusler for landets sikkerhed. De har ikke retten til ægteskabelige besøg og ser kun deres nærmeste familie i blot 45 minutter hver anden uge, hvis de overhovedet får lov. Fangerne holdes fysisk adskilt fra besøgende ægtefæller og andre voksne og får tilladelse til at lege med deres børn i ti minutter i slutningen af hvert besøg. På disse korte besøg er det lykkedes nogle af mændene at smugle sperm ud til deres koner for at undfange børn via kunstig befrugtning.

Indtil april 2013 havde de religiøse myndigheder i Palæstina ikke præciseret deres holdning til IVF (in vitro fertilisation), men tingene ændrede sig med tiden, og proceduren tillades nu under særlige omstændigheder. Et nyt, religiøst dekret blev udstedt i april 2013 af Palestinian Supreme Fatwa Council, der afklarede retningslinjerne. Processen er nu tilladt for mænd med lange fængselsdomme, et ægteskab, der er fuldbyrdet forud for fængslingen, og ingen anden mulighed for at gøre deres koner gravide. Mand og kone skal også udfylde noget papirarbejde, og det forventes, at familien kan stille flere vidner til rådighed, der kan bekræfte, at sæden tilhører manden. Som resultat er der nu mere åbenhed for dem, der har fået børn på denne måde.

Nu tilbyder flere klinikker i de besatte territorier gratis behandlinger for fangers koner. Razan-fertilitetsklinikken i Nablus og al Basma-klinikken i Gaza har frosset talrige sædprøver, umiddelbart efter de er blevet smuglet ud gennem tremmerne. Gennem de sidste fire år anslås det, at der er blevet født omkring 40 børn af palæstinensiske indsattes koner via kunstig befrugtning.

Lydia Rimawi fortalte mig, at hun og andre kvinder i programmet tror på, at fangerne en dag vil blive løsladt, og at der bør være en familie, der venter på dem derhjemme, når de gør. I forlængelse af det, hun beskriver som en kulturel overbevisning om, at ægtekvinder ikke kan klare hverdagen alene, ansporer denne ide dem til at tage dette vovede initiativ for at blive gravide. Hun føler, at det at blive gravid, mens hendes mand sidder i fængsel, vil hjælpe med at videreføre den palæstinensiske modstandsånd.

Tvillinger, der er født via kunstig befrugtning på det største hospital i Gaza City. Som med alle kunstige befrugtninger er der langt større sandsynlighed for at få tvillinger end ved naturlige graviditeter.

Fangerne opbevarer sæd i tuber eller gamle kuglepenne, som de gemmer inde i snacks og giver til deres børn i løbet af de ti minutter, hvor de har tilladt legetid sammen, og på den måde får de deres sperm ud af fængslet. Bethlehem, Palæstina.

PÅ IVF-behandlingsklinikken i Razan Medical Center, den mest kendte frugtbarhedsklinik i Palæstina, er en tekniker ved at isolere sperm fra en sædprøve, der skal fryses ned. Nablus, Palæstina.

Lydia Rimawi med sin to-årige søn Majd, der er født ved hjælp af kunstig befrugtning. Rimawis landsby ligger mellem Ramallah og Nablus. Hun tager hjemmefra klokken 5 om morgenen og tager en taxa til hovedvejen, hvor hun tager videre med bus mod Ramallah. Der stiger hun på en anden bus, der organiseres af Røde Kors i samarbejde med Prisoners Club, der kører hende til den israelske grænse, som hun krydser til fods. Fra grænsen tager hun en tredje bus til fængslet. Rimawis mand blev arresteret i 2001 og idømt 25 år i fængsel. Rima, Palæstina.

Tegn på et suspenderet liv hjemme hos Iman Barghouti, hvis mand sidder inde på livstid. Hun holder deres hjem og hans ejendele klar til hans hjemkomst når som helst. Ramallah, Palæstina.

Fateh på 54 er bedstemor til tvillinger, der er født via kunstig befrugtning. Bethlehem, Palæstina.

Et portræt af Atta Abdelgami på 45, der sidder inde på tredobbelt livstid. Han er gift med Rula Ali Ahmed Abdelgami, der er 32. Parret har to børn, som de har fået via kunstig befrugtning. Tulkarem, Palæstina.