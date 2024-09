​Pamela Anderson: ”Frankrig har aldrig taget mig seriøst”

Denne artikel er en del af Sustainability Week og er udarbejdet med sponsorat fra Copenhagen Fashion Summit.



Hvem er Pamela Anderson? En rød badedragt? En Playboy-forside? En PETA-plakat?

I sin kultbog Mythologies analyserede Roland Barthes blandt andre en af filmverdenens største skønhede, Greta Garbo. Han viste, at hun var et billede på en begyndende fetichering af selve ansigtet i filmverdenen, der omdannede hende til et beundringsværdigt objekt, der aldrig ændrede sig, fordi det slet ikke fandtes i virkeligheden.

Pamela er et symbol op 90’erne, der som årti indvarslede det afgørende skift i vores visuelle kultur. Ligesom i Garbos tilfælde ældes idéen om Pamelas ansigt heller ikke, og det er sådan, vi husker hende. Pamela Andersen er ikke filmstjerne; hun er ikke engang TV-stjerne. Hvor mange af os har egentlig set Baywatch? Folk husker hende primært gennem screenshots, pressefotos, gifs og sexvideoer, men de sidste par år er hun påbegyndt et forholdsvis elegant og uventet comeback.

Først var der hendes deltagelse i 2010 forår/sommer-kollektionen fra Vivienne Westwood by Juergen Teller, der var meget skæv og fuld af humor og blev skudt i Miami mellem vaskemaskiner og en indkøbsvogn. Sidste september var hun at finde i Out of Order Magazine iklædt tøj fra det unge brand Y/PROJECT. Og nu arbedejer hun sammen med den franske modeskaber Amélie Pichard om en vegansk skokollektion. Er det en del af det generelle comeback, 90’erne oplever, eller gennemlever den mest kendte repræsentant for (mis)brug af brun læbestift nogensinde et faktisk image-skifte?

I anledning af den lancering af kollektionen d. 21. januar var den tidligere Baywatch-stjerne i Paris. Men det var i forbindelse med hendes tur til det franske parlament for at støtte et lovforslag, der forbyder tvangsfordring af gæs og ænder, at hun lavede overskrifter. Vi mødtes med hende til en snak om medier, genopfindelse og sexisme i Frankrig.

VICE: Du evner virkeligt at genopfinde dig selv og bruge det dullede image, medierne har skabt af dig, til at styrke de sager, du støtter op om. Jeg tænker især på PETA-kampagnen, hvor du optræder nøgen for at opfordre folk til ikke at gå i pels.

Pamela Anderson: Tak for komplimentet, men jeg ville nu ikke påstå, jeg har genopfundet mig selv! Faktisk kender de fleste mig slet ikke. Folk ved, jeg var med i Baywatch, de har læst de halvfrække historier i sladderbladene, og de har fulgt med i mine eventyr med forskellige rockstjerner.

Men jeg er altså bare en helt almindelig pige, der voksede op i en lille amerikansk by og altid har gået op i dyrevelfærd. Det er rigtigt, at jeg lod mig selv blive suget ind i den helvedesmaskine, der er Hollywood. Men nu er jeg 48. Som tiden går, lærer man nye ting og får nye erfaringer. Det er andre mennesker, der er begyndt at have en anden opfattelse af mig, fordi de har opdaget, at de ikke kender mig særlig godt. Jeg har bare udviklet mig med alderen ligesom alle andre.

Samarbejdet med Amélie Pichard og har medført en ret uhørt grad af hype. Hvad er grunden til det?

Det er fordi, jeg er ærlig og har accepteret, at jeg er blevet ældre. Jeg har aldrig forsøgt at halse efter ungdommens idealer, som folk gør i Hollywood. Jeg lider overhovedet ikke under det, og jeg tror vi er i gang med en meget positiv, ny æra, hvor det går op for os, hvad der virkelig betyder noget – nemlig at redde jorden. Man bliver nødt til at være en del af det uanset alder. Mode kan være én måde at bidrage på.

Det er først for nyligt, at medierne har fået øjnene op for dit engagement i miljøet.

Jeg har gjort det her i 20 år. Da jeg fik min første rolle på Baywatch, ønskede jeg at udnytte medieopmærksomheden til at sætte fokus på en sag, der var vigtig for mig. Derfor forsøgte jeg at finde ud af, hvilke miljømæssige problemer, der gjorde sig gældende i forskellige lande: Skovrydning, forurening af havene, batteriproduktion… TV-serien blev vist i over 150 lande over hele verden, så jeg rejste en del for at lave reklame for det. Jeg kontakt til den lokale afdeling af PETA i alle lande, jeg besøgte. At tale foran det franske parlament, som jeg gjorde tirsdag (den 19. januar), for at støtte et lovforslag, der vil forbyde tvangsfordring af gæs og ænder, er sådan noget, jeg også har gjort i mange andre lande. Jeg skriver et brev til regeringen eller besøger dem selv. Det er blevet helt naturligt for mig. At skabe en vegansk sko-kollektion er lige så vigtigt: At give folk et alternativ så de kan gå i tøj, der ikke er forbundet med lidende dyr. Vegansk mode er ikke “billigt” eller “småligt”. Det kan være meget luksuriøst. Hele vores kollektion er produceret i Frankrig, og det er alment kendt, at alt lavet i Frankrig er synonymt med luksus.

Da du talte i det franske parlament, som primært består af mænd, gik der ikke længe, før du fik de første sexistiske kommentarer. Er det svært at blive taget seriøst, når du advokerer for beskyttelse af dyr og miljø?

Jeg har været aktivist i meget lang tid, og jeg har talt med mange regeringer, der tog mig seriøst. Frankrig er nok undtagelsen! Landet har altid haft en uforskammet attitude til mig. Franskmændene at lave grin med mig, allerede dengang vi lavede Baywatch. Det afholder mig helt sikkert ikke fra at forsvare de sager, jeg tror på. Desuden har Brigitte Bardot, som jeg virkelig ser op til, flere gange inviteret mig til Frankrig og bedt mig tale foran parlamentet. Jeg gjorde det også for hendes skyld.

Har du nogen råd til de unge i dag?

Træf dine egne valg og husk empatien. I dag er der så mange muligheder, at man altid kan vælge et miljøvenligt alternativ. Medfølelse er sexet, og det er moderne! Hvis man stadig går med pels og æder kød i 2016, er man ikke med på noderne.