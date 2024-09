Panama-lækket er skyld i at det islandske parlament blev dækket med skyr

En af de mest udbredte måder at udøve civil ulydighed på er ved at lade sin frustration og vrede gå ud over en offentlig bygning. Og ofte er det foretrukne kasteskyts æg eller tomater – eller toiletpapir.

Men i Island holder de sig til skyr, det lokale vidundermiddel, der har taget hele verden og ikke mindst Danmark med storm. Og det er også årsagen til, at det islandske parlament blev dækket af et lag af den kultiverede yoghurt med det høje proteinindhold. Utallige bøtter skyr måtte simpelthen lade livet i en større sags tjeneste.

Op mod 10.000 demonstranter dukkede op foran den islandske parlamentsbygning i Reykjavik. Nogle vil måske ikke være synderligt imponerede af det antal, men hvis man tænker på, at der kun bor 330.000 mennesker i Island, så er det pludselig lidt mere imponerende. Demonstranterne dukkede op for at vise deres utilfredshed med den islandske statsminister, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og for at opfordre ham til at trække sig fra posten. Det sker i kølvandet på den historisk store lækage af hemmelige dokumenter, de såkaldte Panama Papers. De lækkede dokumenter afslørede, at statsministeren har dækket over en betydelig interessekonflikt, mens han forsøgte at rydde op i det finansielle rod, der ramte Islands økonomi efter finanskrisen i 2008.

Og det helt store problem er, at de lækkede dokumenter afslørede, at statsministerens kone ejer et offshore firma, der har flere millioner kroner til gode i Islands kollapsede banker. Derudover ejede statsministeren indtil for nylig selv en del af det selvsamme firma med base på De Britiske Jomfruøer. Han solgte først sin halvdel videre til konen, kort før han startede sit offentlige embede.

Kort fortalt, så afslørede Panama Papers – bogstavrimet bunder i, at dokumenterne kommer fra et Panamansk advokatfirma – at Gunnlaugsson ikke er er helt uvildig, når det gælder de islandske banker.

Islændingene er tyet til kasteskyr, fordi Gunnlaugsson, i kraft af sit arbejde som statsminister, har været ansvarlig for forhandlingerne med de tre store islandske banker, der kollapsede i 2008, mens hans kones firma – der tidligere også var hans firma – havde et større pengebeløb til gode i de tre banker, nærmere betegnet 515 millioner islandske kronur (omkring 27 millioner kroner). Det er kun et par dage siden, at Gunnlaugsson forlod et interview med svenske SVT, efter at han benægtede at have forbindelser til et udenlandsk firma og afviste ikke at have indrapporteret sin reelle finansielle situation til de islandske myndigheder.

Så hvad gør man, når man er islænding og er træt af sin regering? Først viftede de med bananer for at symbolisere, at de lever i en bananrepublik, hvorefter de rullede det tunge skyts ud – skyr – og kastede det ud over parlamentsbygningen.

En af demonstranterne udtalte til The Guardian, at Gunnlaugsson “har mistet alt sin troværdighed.” Finanskonsulenten Arntho Haldersson udtalte: “Vores statsminister har gemt penge i udenlandske skuffeselskaber … efter det vores land har været igennem, hvordan skal han kunne stå i spidsen for Islands økonomiske bedring? Han bør gå af.”

Og det er der også meget, der tyder på, at han gør, men i første omgang har han overdraget ansvaret for statsministeriet til sit partis næstformand, i et forsøg på at udskyde det uundgåelige.

Gunnlaugsson kan kun håbe på, at han i fremtiden får lov til at nyde sin skyr under mere rolige forhold.