Panikken vokser i Australien, hvor folk bliver ved med at finde nåle i frugt

Mareridtshistorier om folk, der bider i et frisk stykke frugt og finder et barberblad eller en synål, hører hjemme i gyserfilm. Med mindre du bor i Australien.

Det lader til, at en eller flere personer har stukket nåle i jordbær, og mindst to copycats er taget i at forsøge et lignende nummer med andre slags frugt. Ifølge Reuters efterforsker myndighederne på nuværende tidspunkt over 100 tilfælde af nåle fundet i jordbær – mindst seks australske delstater er ramt. Det første kendte tilfælde omhandler en 21-årig, som blev indlagt på hospitalet efter at have slugt en nål, som var stukket i et jordbær.

Det australske parlament har vedtaget, at man kan straffe folk, der kontaminerer fødevarer, med op til 15 års fængsel. Derudover vedtog man at øge straffen til ti års fængsel for at foregive, at man har kontamineret fødevarer. ”Jeg er mest interesseret i at forhindre en eller anden idiot i at gå ind i et supermarked over weekenden og gøre noget dumt,” sagde premierminister Scott Morrison. ”Vi har booket salen i parlamentet hele dagen, vi har betalt lejen, så der er ingen, der går hjem, før vi har en lov på plads”. (Morrison kaldte også frugtforbryderen for en ”kujon og en nar”.)

Samme dag annoncerede Woolworths – en af landets største supermarkedskæder – at man midlertidigt ophører med at sælge synåle i forretningerne. ”Vores kunders sikkerhed er vores topprioritet,” udtaler en talsperson.

Nålemiseren har kostet landets 620 jordbærproducenter dyrt: seks firmaer har fået deres frugter fjernet fra hylderne hos Woolworths og i Aldi, rapporterer news.co.au. (Coles, Australiens anden store kæde af supermarkeder, er dog begyndt at sælge varerne igen). Jordbærproducenterne er blevet tvunget til at smide tonsvis af frugt ud, og prisen på jordbær er faldet dramatisk.

Indtil videre er der kun foretaget en enkelt anholdelse af en ”ung person”, som har tilstået, at han har lavet sine egne jordbær med nåle i forbindelse med ”en copycat-spøg”. Politiet i New South Wales oplyser, at manden kan se frem til et fængselsophold.