Paris Hilton tog en 100-årig mand med til en Lil Pump-koncert

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Det er 2019, og hver dag er der en ny bizar og ubegribelig overskrift. Det skyldes sandsynligvis en blanding af flere ting, som klik-drevne medier, at Donald Trump er præsident i USA og det almindeligt kendte faktum, at kendisser er ret mærkelige og har ressourcerne til at gøre lige, hvad der passer dem. Philipp Kleins New York Fashion Week-show i år er et glimrende eksempel på det. Showet skabte bizarre overskrifter af både den gode og dårlige slags, sidstnævnte fordi en falsk booker snød designeren til at betale for en ikke-eksisterende Kanye West-koncert.

Videos by VICE

Den gode historie fra showet kommer fra Paris Hilton, rigmandsdatter, entreprenør, dj og professionel kendis, som tog Sidney Walton, krigsveteran fra 2. Verdenskrig, med som gæst. Han fejrede sin 100-års fødselsdag på dagen, og han er muligvis den første, der har gjort det til et show, hvor Lil Pump spillede. En kilde fra New York Post fortæller, at ”han sad der i sin kørestol med en masse balloner og så Lil Pump synge ’I Love It’, der blandt andet byder på linjen: You’re such a fucking ho.” Desværre var der ingen journalister, der spurgte Walton, hvad han syntes om den 18-årige rapper.

Hilton og Walton har åbenbart kendt hinanden i ”mange år”, og hun ville gøre hans fødselsdag til ”noget særligt” ved at tage ham med til Fashion Week-showet. Gestussen havde en overraskende hjertevarmende effekt, da Walton efter sigende blev en hovedperson. En anden New York Post-kilde fortæller: ”Da han forlod showet, klappede alle og hyldede ham. Det er muligvis det eneste virkelig smukke øjeblik, jeg har oplevet til Fashion Week.” Walton lod sig hverve til den amerikanske hær i 1941 og var udstationeret i Kina, Burma, og Indien som militærlæge. Han har netop påbegyndt en tur, han kalder No Regrets Tour, hvor han skal forbi 50 amerikanske stater.