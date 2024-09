Sådan er det at være en af Marine Le Pens unge fodsoldater

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Frankrig

Om aftenen d. 23. april lå resultatet af første runde af præsidentvalget i Frankrig klar. Den socialliberale kandidat Emmanuel Macron vandt med 24,0 procent af stemmerne, mens den højreorienterede leder af Front National, Marine Le Pen, kom ind på en tæt andenplads med 21,3 procent. En af dem bliver Frankrigs næste præsident efter anden valgrunde, som finder sted søndag d. 7. maj.

Inden første valgrunde delte VICE Frankrig engangskameraer ud til flere af præsidentkandidaternes støtter, så de kunne dokumentere deres oplevelser med at stemme dørklokker for deres yndlingskandidat i ugen op til valget.

Damien Obrador er byrådsmedlem for Front National i Gironde i Sydvestfrankrig, og suppleant for Steeve Briois, der er næstformand i Front National, medlem af det franske parlament og borgmester i byen Hénin-Beaumont (samme by hvor Le Pen fejrede sin sejr i første runde). Efter at have modtaget billederne ringede vi hurtigt til ham for at stille ham et par spørgsmål.

«Lad os få styr på Frankrig», lyder et af Marine Le Pens slogans.

VICE: Hvorfor blev du medlem af Front National, da du kun var 18? Var det kun på grund af din politiske holdning eller tænkte du også, at det var lettere at få politisk indflydelse der end i de gamle, etablerede partier?

Damien Obrador: Jeg gjorde det på grund af min overbevisning. Især i forhold til partiets holdning til Europa. Jeg mener, euroen har sænket vores livskvalitet og vores købekraft – hvilket er præcis det modsatte af, hvad daværende præsident Chirac påstod dengang. Det er selvfølgelig også på grund af deres holdning til indvandring. Min familie har generelt stemt på højrefløjen, på folk som Chirac og Sarkozy. Men de er begyndt at hælde mod Front National på det seneste, ligesom mig.

Hvad laver du under valgkampen som lokalt byrådsmedlem? Man kan se på billederne, at du deler en del flyers ud.

Ja, ligesom alle andre medlemmer af partiet skal jeg hjælpe Le Pen med valgkampen. Steeve Briois er en lige så stor del af valgkampen som jeg er – han er også ude for at uddele flyers. Vi tager til møder, stemmer dørklokker, afleverer flyers i postkasser, går til demonstrationer og hænger plakater op. Vi forsøger både at tale til folks hjerter og til deres fornuft. Vi vil have, at folk ser Marine Le Pen overalt i løbet af dagen – på vej til arbejde, når de køber ind, og når de kommer hjem og åbner deres postkasse.

Mener du, at en stemme på den yderste højrefløj samtidig er en stemme imod systemet?

Som udgangpunkt ser jeg slet ikke Front National som et parti på den yderste højrefløj. Tidligere har en stemme på Front National måske været en slags protest eller oprør, men det virker, som om vores vælgere i dag virkelig støtter op om partiet.

Damian går fra dør til dør i landsbyen Leforest, tæt på Hénin-Beaumont.

Hvis du ikke mener, partiet befinder sig på den yderste højrefløj, hvor hører de så til?

Vi er et højreorienteret parti med fokus på indvandring og identitet. Du må gerne kalde det populistisk – det rører mig ikke. Folk støtter op omkring det, fordi de mener, at et multikulturelt Frankrig ikke længere fungerer, og det er derfor, så mange unge mennesker er forvirrede. De er blevet frarøvet deres rødder og deres identitet. På papiret ser det godt ud, når forskellige kulturer lever side om side, men i virkeligheden tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af det. Eiffeltårnet er beskyttet af væbnede vagter, fordi de frygter et terrorangreb, og det gør mig ked af det.

Så tror du virkelig, at Marine Le Pen kunne blive valgt som fransk præsident?

Det tror jeg fuldt og fast på. Når folk tager imod vores flyers, siger de, “denne gang vinder vi.”

Sidste lydprøve under et vælgermøde, som endte med, at Le Pen sang “Mon mec à moi” af Patricia Kaas.

Damian og hans kollegaer har sørget for, at Marine Le Pen hænger overalt

Valgmateriale for Steeve Briois