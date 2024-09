Vanvittige billeder af rumænske heste, der fejrer påske

Denne billedserie er oprindeligt udgivet af VICE Rumænien

“Når heste fejrer påske” er en årligt tilbagevendende fejring af og med heste i den lille rumænske landsby Targoviste. Den afholdes af det lille bulgarske miljø i byen for at fejre den første uge af fasten og deres rødder som hesteridende nomadefolk.

Hestene trækkes ud af staldene, friseres og pyntes med alle mulige farverige sløjfer, hvorefter de bliver trukket gennem bymidten til den lokale bulgarske kirke, hvor de bliver velsignet af præsterne. På vejen trækker flere af dem vogne, hvor de lokale turister kan hoppe ombord og opleve, hvordan det er at skabe en trafikprop med et dyr.

Bagefter bliver hestene bragt tilbage til det bulgarske kvarter, hvor de laver tricks som at løfte to vogne på en gang eller svære spring. Traditionen har sine rødder i træningen af krigsheste, så de her tricks er ikke for sarte øjne. Det mærkeligste er, at de fleste rumænere ikke engang kender til festivalen, men de bruger alle udtrykket “når heste fejrer påske” som en måde at sige “aldrig” på.